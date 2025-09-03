La peor noticia para afiliados: ¿Qué dijo el MEF sobre el retiro AFP en la reciente sesión del Congreso?

Este miércoles 3 de septiembre de 2025, la Comisión de Economía del Congreso llevó a cabo una sesión en la que, para sorpresa de muchos, el tema del retiro de fondos de las AFP no fue parte de la agenda oficial. A pesar de la creciente expectativa ciudadana y la presión de diversos sectores para avanzar en este proyecto, la discusión sobre el retiro de aportes del Sistema Privado de Pensiones continúa dilatándose.

La ausencia del tema en la agenda ha generado incertidumbre y frustración entre los afiliados y sectores que buscan una pronta solución para acceder a sus fondos. En la sesión de hoy, se evidenciaron posiciones divididas, con énfasis en la necesidad de seguir evaluando el impacto económico y social que tendría una medida como esta.

Lo que ocurrió hoy, 3 de septiembre, en la sesión de la Comisión de Economía

Aunque algunos esperaban que el retiro de AFP fuera discutido o, al menos, abordado, el tema no estaba incluido en la agenda oficial de la sesión. Durante el encuentro, los integrantes de la Comisión enfocaron la discusión en otros puntos económicos y regulatorios que forman parte de la agenda del sector.

El presidente de la Comisión recordó que el proyecto de retiro aún requiere mayor análisis técnico y que, por ahora, se mantiene la postura de priorizar la estabilidad financiera del sistema de pensiones y del mercado en general. Varios congresistas señalaron que existen dudas sobre el impacto fiscal y en la liquidez de los fondos administrados por las AFP, lo que justificaría la demora en la toma de decisiones.

Asimismo, se mencionó la necesidad de contar con informes complementarios de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) y del Ministerio de Economía para evaluar con mayor profundidad los riesgos y beneficios del retiro. Por ello, la Comisión optó por no avanzar con votaciones ni propuestas formales sobre el retiro de AFP en esta sesión.

¿Cómo va el proyecto hasta hoy, 3 de septiembre?

El proyecto de ley para permitir un nuevo retiro de fondos de las AFP ha estado en discusión durante los últimos meses, con varias propuestas y versiones presentadas, pero sin consenso claro.

En 2025, el Sistema Privado de Pensiones (AFP) sigue siendo un tema sensible para millones de peruanos. La incertidumbre en torno a la posibilidad de acceder anticipadamente a los fondos ha motivado movilizaciones y llamados a una reforma integral del sistema.

El debate de este año ha incluido propuestas de reforma para mejorar la transparencia, reducir comisiones y garantizar mejores rendimientos, además de considerar los retiros como un mecanismo temporal para apoyar a los afiliados en crisis económicas. Sin embargo, el proceso legislativo enfrenta obstáculos y desacuerdos que retrasan la aprobación de nuevas normativas.