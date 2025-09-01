Retiro AFP 2025: ¿cuándo sesionará esta semana la Comisión de Economía del Congreso?

El debate sobre un posible octavo retiro de fondos de AFP en Perú continúa en suspenso. Existen al menos 19 proyectos de ley, impulsados por diversos congresistas, que buscan autorizar el desembolso de hasta 4 UIT de las Cuentas Individuales de Capitalización (CIC). Sin embargo, el avance legislativo depende ahora de la comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera del Congreso, que todavía no ha debatido los expedientes.

En este contexto, el punto central de atención es conocer cuándo retomará el debate la Comisión de Economía y si realmente agendará para esta semana el retiro AFP, en medio de presiones de parlamentarios como Guido Bellido y José Luna, y del enfoque técnico que ha marcado su nueva directiva.

¿Cuándo sesionará esta semana la Comisión de Economía y qué se espera?

Tras la semana de representación del 25 al 29 de agosto, la Comisión de Economía retomará sus actividades regladas a partir de esta semana. Por lo que se sabe, las sesiones ordinarias se realizarán todos los miércoles. La primera sesión tras el receso está programada para el miércoles 3 de septiembre a las 10:00 a.m.

La expectativa está puesta en si, durante esta sesión, se pondrá en agenda el retiro de AFP, como han pedido congresistas como Guido Bellido y José Luna.

Situación actual del retiro AFP

En la primera sesión ordinaria del 20 de agosto, la Comisión aprobó su plan de trabajo y reglamento, pero no incluyó el retiro AFP en agenda. El nuevo presidente de la Comisión, Víctor Flores (Fuerza Popular), ha adoptado un enfoque técnico y cauteloso.

Su plan de trabajo destaca la sostenibilidad del sistema previsional y prioriza la disciplina fiscal, lo que hace improbable un avance inmediato sobre el retiro AFP.

La mesa directiva de la Comisión suma también representantes de Acción Popular y Somos Perú, bancadas que históricamente han mostrado evasivas hacia el retiro adicional de fondos AFP. José Luna (Podemos Perú) ha pedido explícitamente que el dictamen se priorice en la primera semana de septiembre.