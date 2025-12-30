0

Corte de agua en Año Nuevo: Sedapal confirma zonas que se quedarán sin servicio este 31 de diciembre

La suspensión de servicio ha generado incomodidad en la población. Conoce AQUÍ las zonas que sufrirán corte de agua en Año Nuevo.

Roxana Aliaga
Sedapal confirmó que habrá un corte de agua este 31 de diciembre.
Sedapal confirmó que habrá un corte de agua este 31 de diciembre. | Composición Líbero / Margoth Aliaga
COMPARTIR

Miles de ciudadanos esperan con ansias el Año Nuevo, pero esta celebración se puede ver afectada con el corte de agua que ha pactado Sedapal para el miércoles 31 de diciembre. El motivo de la interrupción temporal de agua potable es por la limpieza de reservorio.

Municipalidad de San Martín de Porres anunció una importante medida.

PUEDES VER: Municipalidad de San Martín de Porres realizó importante anuncio para el 31 de diciembre que beneficiará a todos los vecinos

Corte de agua en Año Nuevo, 31 de diciembre

Se recomienda a la población tomar sus precauciones para no verse afectados con el corte de agua en Año Nuevo. El distrito afectado será Cercado de Lima y la interrupción de servicio será de 7 horas.

  • Zona: Urb. Pando 3ra etapa, C.R. Palomino, P.J. Los Sauces, Urb. AVEP 2da etapa, Urb. Palomino, A.H. Luis Pardo, Urb. Las Brisas 2da etapa.
  • Horario: 10:00 a. m. - 10:00 p. m.
  • Motivo: Limpieza de reservorio.
corte de agua año nuevo

Comunicado que emitió Sedapal.

Si tienes dudas sobre la interrupción del servicio de agua en tu zona, entonces no dudes en comunicarte al aquafono (01) 317 - 800. Es importante que tengas a la mano tu número de suministro, ya que solo así podrás ser atendido.

LINK para verificar corte de agua

Para confirmar si hay interrupciones programadas en su zona, acceda a la plataforma oficial de Sedapal e ingrese el número de suministro que figura en su recibo o medidor.

Si quieres realizar la consulta totalmente gratis, solo tienes que introducir el número de suministro que figura en su medidor o en la facturación mensual de tu vivienda.

Roxana Aliaga
AUTOR: Roxana Aliaga

Redactora de la web del Diario Líbero. Egresada de Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Cuento con más 3 años de experiencia en contenido digital.

Lo más visto

  1. ¿Se confirmó feriado largo del 29 al 31 de diciembre de 2025? Lo último sobre los días por fin de año

  2. 4 distritos de Lima se quedarán sin agua antes de Año Nuevo: Sedapal confirmó corte de servicio en estas zonas

  3. Minedu publicó el calendario escolar 2026: Conoce cuándo comenzarán las clases del próximo año

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Tiempo Extra

Estados Unidos

Fútbol Peruano