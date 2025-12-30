Corte de agua en Año Nuevo: Sedapal confirma zonas que se quedarán sin servicio este 31 de diciembre

Miles de ciudadanos esperan con ansias el Año Nuevo, pero esta celebración se puede ver afectada con el corte de agua que ha pactado Sedapal para el miércoles 31 de diciembre. El motivo de la interrupción temporal de agua potable es por la limpieza de reservorio.

Corte de agua en Año Nuevo, 31 de diciembre

Se recomienda a la población tomar sus precauciones para no verse afectados con el corte de agua en Año Nuevo. El distrito afectado será Cercado de Lima y la interrupción de servicio será de 7 horas.

Zona: Urb. Pando 3ra etapa, C.R. Palomino, P.J. Los Sauces, Urb. AVEP 2da etapa, Urb. Palomino, A.H. Luis Pardo, Urb. Las Brisas 2da etapa.

Horario: 10:00 a. m. - 10:00 p. m.

Motivo: Limpieza de reservorio.

Si tienes dudas sobre la interrupción del servicio de agua en tu zona, entonces no dudes en comunicarte al aquafono (01) 317 - 800. Es importante que tengas a la mano tu número de suministro, ya que solo así podrás ser atendido.

LINK para verificar corte de agua

Para confirmar si hay interrupciones programadas en su zona, acceda a la plataforma oficial de Sedapal e ingrese el número de suministro que figura en su recibo o medidor.

Si quieres realizar la consulta totalmente gratis, solo tienes que introducir el número de suministro que figura en su medidor o en la facturación mensual de tu vivienda.