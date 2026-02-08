- Hoy:
Simulacro de Admisión 2026-2 UNMSM: LINK para revisar los resultados y puntajes
La Universidad Nacional Mayor de San Marcos ofrece a los aspirantes la oportunidad de participar de esta prueba en miras al examen de admisión.
La Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) se alista para lo que será la realización del examen de admisión anunciado para el mes de marzo de 2026, por lo cual programó un simulacro presencial que se llevará a cabo este domingo 8 de febrero.
Proceso Único de Admisión 2026 COAR, 8 de febrero: ¿A qué hora salen los resultados? Consulta el LINK
Todos los postulantes que busquen experimentar la vivencia que tendrán durante la evaluación oficial, pueden ser parte de este proceso, pues así aprovecharán de una oportunidad para adecuarse al ambiente y estar los suficientemente preparado.
Frente a esto, es importante que cada uno de los aspirantes esté al tanto de cada información sobre cuándo saldrán los resultados oficiales y qué hacer para poder revisarlos a tiempo. AQUÍ te indicaremos lo que necesitas tener en cuenta en este caso.
Simulacro de examen de admisión será este 8 de febrero / FOTO: UNMSM
¿Dónde ver los resultados del Simulacro de Admisión 2026-ll?
Los resultados del Simulacro de Admisión UNMSM 2026-II se publicarán por medio de la Oficina Central de Admisión. El LINK oficial es el siguiente: https://admision.unmsm.edu.pe/portal/simulacro-presencial-2026-ii
¿Cuándo es el Examen de Admisión San Marcos 2026-II?
Las fechas para las respectivas especialidades son las siguientes:
- Sábado 7 de marzo de 2026:
- Área D (ciencias económicas y de la gestión)
- Área E (humanidades y ciencias jurídicas y sociales)
- Domingo 8 de marzo de 2026:
- Área B (ciencias básicas)
- Área C (ingenierías)
- Sábado 14 de marzo de 2026:
- Área A (ciencias de la salud, excepto la Escuela Profesional de Medicina Humana)
- Domingo 15 de marzo de 2026:
- Escuela Profesional de Medicina Humana
Carreras en San Marcos
Área A: ciencias de la salud
- Ciencias de los alimentos
- Enfermería
- Farmacia y Bioquímica
- Medicina Humana
- Obstetricia
- Medicina veterinaria
- Nutrición
- Odontología
- Psicología
- Psicología Organizacional y de la Gestión Humana
- Tecnología Médica
- Toxicología
Área B: ciencias básicas
- Ciencias biológicas
- Computación científica
- Estadística
- Genética y Biotecnología
- Ingeniería Mecánica de Fluidos
- Investigación Operativa
- Microbiología y Parasitología
- Física
- Matemática
Área C: ingenierías
- Arquitectura y Urbanismo
- Ciencia de la Computación
- Ingeniería Civil
- Ingeniería Biomédica
- Ingeniería Ambiental
- Ingeniería Agroindustrial
- Ingeniería de Minas
- Ingeniería de Salud y Seguridad en el Trabajo
- Ingeniería de Sistemas
- Ingeniería de Software
- Ingeniería de Telecomunicaciones
- Ingeniería de Agua y Tecnología de Tratamientos
- Ingeniería Eléctrica
- Ingeniería Electrónica
Área D: ciencias económicas y de la gestión
- Administración
- Administración de la gastronomía
- Economía
- Contabilidad
- Gestión tributaria
Área E: humanidades y ciencias jurídicas y sociales
- Filosofía
- Derecho
- Comunicación social
- Literatura
- Conservación y restauración
