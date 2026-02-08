0
EN VIVO
Tabla de posiciones Liga 1 2026 tras la fecha 2 del Apertura

Simulacro de Admisión 2026-2 UNMSM: LINK para revisar los resultados y puntajes

La Universidad Nacional Mayor de San Marcos ofrece a los aspirantes la oportunidad de participar de esta prueba en miras al examen de admisión.

Daniela Alvarado
Simulacro de examen de admisión UNMSM: revisa cuándo salen puntajes
Simulacro de examen de admisión UNMSM: revisa cuándo salen puntajes | FOTO: Daniela Alvarado/ Líbero
COMPARTIR

La Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) se alista para lo que será la realización del examen de admisión anunciado para el mes de marzo de 2026, por lo cual programó un simulacro presencial que se llevará a cabo este domingo 8 de febrero.

COAR: consulta detalles del proceso de admisión este 8 de febrero

PUEDES VER: Proceso Único de Admisión 2026 COAR, 8 de febrero: ¿A qué hora salen los resultados? Consulta el LINK

Todos los postulantes que busquen experimentar la vivencia que tendrán durante la evaluación oficial, pueden ser parte de este proceso, pues así aprovecharán de una oportunidad para adecuarse al ambiente y estar los suficientemente preparado.

Frente a esto, es importante que cada uno de los aspirantes esté al tanto de cada información sobre cuándo saldrán los resultados oficiales y qué hacer para poder revisarlos a tiempo. AQUÍ te indicaremos lo que necesitas tener en cuenta en este caso.

UNMSM

Simulacro de examen de admisión será este 8 de febrero / FOTO: UNMSM

¿Dónde ver los resultados del Simulacro de Admisión 2026-ll?

Los resultados del Simulacro de Admisión UNMSM 2026-II se publicarán por medio de la Oficina Central de Admisión. El LINK oficial es el siguiente: https://admision.unmsm.edu.pe/portal/simulacro-presencial-2026-ii

¿Cuándo es el Examen de Admisión San Marcos 2026-II?

Las fechas para las respectivas especialidades son las siguientes:

  • Sábado 7 de marzo de 2026:
  • Área D (ciencias económicas y de la gestión)
  • Área E (humanidades y ciencias jurídicas y sociales)
  • Domingo 8 de marzo de 2026:
  • Área B (ciencias básicas)
  • Área C (ingenierías)
  • Sábado 14 de marzo de 2026:
  • Área A (ciencias de la salud, excepto la Escuela Profesional de Medicina Humana)
  • Domingo 15 de marzo de 2026:
  • Escuela Profesional de Medicina Humana

Carreras en San Marcos

Área A: ciencias de la salud

  • Ciencias de los alimentos
  • Enfermería
  • Farmacia y Bioquímica
  • Medicina Humana
  • Obstetricia
  • Medicina veterinaria
  • Nutrición
  • Odontología
  • Psicología
  • Psicología Organizacional y de la Gestión Humana
  • Tecnología Médica
  • Toxicología

Área B: ciencias básicas

  • Ciencias biológicas
  • Computación científica
  • Estadística
  • Genética y Biotecnología
  • Ingeniería Mecánica de Fluidos
  • Investigación Operativa
  • Microbiología y Parasitología
  • Física
  • Matemática

Área C: ingenierías

  • Arquitectura y Urbanismo
  • Ciencia de la Computación
  • Ingeniería Civil
  • Ingeniería Biomédica
  • Ingeniería Ambiental
  • Ingeniería Agroindustrial
  • Ingeniería de Minas
  • Ingeniería de Salud y Seguridad en el Trabajo
  • Ingeniería de Sistemas
  • Ingeniería de Software
  • Ingeniería de Telecomunicaciones
  • Ingeniería de Agua y Tecnología de Tratamientos
  • Ingeniería Eléctrica
  • Ingeniería Electrónica

Área D: ciencias económicas y de la gestión

  • Administración
  • Administración de la gastronomía
  • Economía
  • Contabilidad
  • Gestión tributaria

Área E: humanidades y ciencias jurídicas y sociales

  • Filosofía
  • Derecho
  • Comunicación social
  • Literatura
  • Conservación y restauración
Daniela Alvarado
AUTOR: Daniela Alvarado

Redactora en Líbero, sección Ocio y México. Egresada en Periodismo y Medios Digitales (Toulouse Lautrec). 2 años de experiencia en redacción de contenido digital y locución.

Lo más visto

  1. Municipalidad de Lima inauguró moderna obra que une SJM y Chorrillos: vecinos se beneficiarán con las mejoras

  2. Sedapal anuncia corte de agua hasta por 8 horas en Lima este 9 de febrero: lista de distritos afectados

  3. La mejor noticia para vecinos de Lima Sur: importante avenida luce con renovadas áreas verdes

Notas Recomendadas

Ofertas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas (ARMONIA 10 este domingo 8 FEBRERO)

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

PARQUE ACUATICO PARAISO DEL SUR

PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PRECIO

S/ 43.90
Comprar

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Tiempo Extra

Estados Unidos

Fútbol Peruano