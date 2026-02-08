Simulacro de Admisión 2026-2 UNMSM: LINK para revisar los resultados y puntajes

La Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) se alista para lo que será la realización del examen de admisión anunciado para el mes de marzo de 2026, por lo cual programó un simulacro presencial que se llevará a cabo este domingo 8 de febrero.

Todos los postulantes que busquen experimentar la vivencia que tendrán durante la evaluación oficial, pueden ser parte de este proceso, pues así aprovecharán de una oportunidad para adecuarse al ambiente y estar los suficientemente preparado.

Frente a esto, es importante que cada uno de los aspirantes esté al tanto de cada información sobre cuándo saldrán los resultados oficiales y qué hacer para poder revisarlos a tiempo. AQUÍ te indicaremos lo que necesitas tener en cuenta en este caso.

Simulacro de examen de admisión será este 8 de febrero / FOTO: UNMSM

¿Dónde ver los resultados del Simulacro de Admisión 2026-ll?

Los resultados del Simulacro de Admisión UNMSM 2026-II se publicarán por medio de la Oficina Central de Admisión. El LINK oficial es el siguiente: https://admision.unmsm.edu.pe/portal/simulacro-presencial-2026-ii

¿Cuándo es el Examen de Admisión San Marcos 2026-II?

Las fechas para las respectivas especialidades son las siguientes:

Sábado 7 de marzo de 2026:

Área D (ciencias económicas y de la gestión)

Área E (humanidades y ciencias jurídicas y sociales)

Domingo 8 de marzo de 2026:

Área B (ciencias básicas)

Área C (ingenierías)

Sábado 14 de marzo de 2026:

Área A (ciencias de la salud, excepto la Escuela Profesional de Medicina Humana)

Domingo 15 de marzo de 2026:

Escuela Profesional de Medicina Humana

Carreras en San Marcos

Área A: ciencias de la salud

Ciencias de los alimentos

Enfermería

Farmacia y Bioquímica

Medicina Humana

Obstetricia

Medicina veterinaria

Nutrición

Odontología

Psicología

Psicología Organizacional y de la Gestión Humana

Tecnología Médica

Toxicología

Área B: ciencias básicas

Ciencias biológicas

Computación científica

Estadística

Genética y Biotecnología

Ingeniería Mecánica de Fluidos

Investigación Operativa

Microbiología y Parasitología

Física

Matemática

Área C: ingenierías

Arquitectura y Urbanismo

Ciencia de la Computación

Ingeniería Civil

Ingeniería Biomédica

Ingeniería Ambiental

Ingeniería Agroindustrial

Ingeniería de Minas

Ingeniería de Salud y Seguridad en el Trabajo

Ingeniería de Sistemas

Ingeniería de Software

Ingeniería de Telecomunicaciones

Ingeniería de Agua y Tecnología de Tratamientos

Ingeniería Eléctrica

Ingeniería Electrónica

Área D: ciencias económicas y de la gestión

Administración

Administración de la gastronomía

Economía

Contabilidad

Gestión tributaria

Área E: humanidades y ciencias jurídicas y sociales