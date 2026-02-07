Proceso Único de Admisión 2026 COAR, 8 de febrero: ¿A qué hora salen los resultados? Consulta el LINK

A poco del inicio del año escolar 2026, los Colegios de Alto Rendimiento (COAR) ya están desarrollando sus diferentes etapas para la postulación e ingreso de los alumnos, por lo que han anunciado la Evaluación Fase I del Proceso Único de Admisión COAR 2026 para este domingo 8 de febrero.

Bajo este contexto, el Ministerio de Educación (Minedu) ha dado a conocer que más de 20 mil estudiantes se presentarán este fin de semana al examen, para poder alcanzar una de las 2.650 vacantes en los 25 centros educativos del territorio.

Ahora que estamos próximos a su ejecución, muchos se preguntan por la publicación de los resultados y AQUÍ te indicaremos cuándo podrás verificar estos datos para enterarte qué puntaje obtuviste.

Los COAR ofrecen educación de alta calidad para estudiantes sobresalientes de 3° a 5° de secundaria FOTO: Andina

¿Cuándo salen los resultados de la primera evaluación de los COAR?

Luego de que se lleve a cabo la prueba de admisión, los resultados que salgan de esta Fase I estarán publicados oficialmente el próximo martes 17 de febrero.

Horario para el examen de admisión del 8 de febrero

De acuerdo a lo que indica la información de esta etapa en los COAR, el ingreso al local de evaluación será de 8:00 a. m. a 8:45 a. m. y el padre, madre y/o apoderado es responsable de que el postulante pueda llegar a tiempo.

Requisitos para rendir evaluación de primera fase

Lo que se solicita a los aspirantes para poder ingresar al local de prueba este 8 de febrero, es presentar su DNI o carné de extranjería y su código único de inscripción.

¿Qué elementos están prohibidos en el examen?

Está prohibido ingresar al local de evaluación con aparatos electrónicos como celulares, reproductores de sonido, cámaras de fotos o video, grabadoras o audífonos, computadoras portátiles, tabletas, relojes inteligentes, entre otros.

Por otro lado, no se puede entrar al lugar con cuadernos, hojas de papel, carteras, bolsas, maletines, monederos, mochilas, portalentes, alimentos, bebidas u otros objetos parecidos.

Cronograma de procesos en los COAR