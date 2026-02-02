MINEDU 2026: ¿Cuándo termina el proceso de matrícula PRESENCIAL para colegios públicos del Perú?

El Ministerio de Educación (MINEDU) terminó con el proceso de matrícula digital el pasado 28 de enero de 2026. Sin embargo, la modalidad presencial aún está vigente durante unas semanas más previo al inicio del año escolar que se ha programado para el próximo lunes 16 de marzo.

Este 2026 se ha implementado la opción de registrar a los alumnos también por medio de la web oficial de MINEDU, con un LINK que se habilitó para el registro correspondiente en cada una de las UGEL autorizadas para el trámite. En paralelo, la matrícula presencial también se ha estado desarrollando.

MINEDU confirma fecha de fin para la matrícula presencial / FOTO: MINEDU

En este marco, los padres de familia esperan poder conseguir una vacante en las instituciones correspondientes antes de que el plazo para el registro se termine. Conoce qué se sabe sobre las fechas en cuanto a inscripciones de los alumnos para este año lectivo 2026 que se aproxima.

¿Hasta cuándo será la matrícula presencial de MINEDU?

La matrícula presencial empezó el pasado lunes 5 de enero y se extenderá hasta el próximo viernes 6 de marzo en las UGEL que no se han incluido dentro del proceso digital. El procedimiento estará bajo el mando de directores y comités de matrícula de cada institución educativa.

¿Qué colegios cuentan con matrícula presencial?

Los colegios restantes, de las UGEL que no figuran en este LINK, serán los que tienen ahora la matrícula presencial activa. Es clave revisar el listado para poder conseguir un lugar en los centros educativos dentro del plazo.

Calendario escolar 2026 del MINEDU

Primer bloque (2 semanas): del 16 de marzo al 15 de mayo

Segundo bloque (9 semanas): del 25 de mayo al 24 de julio

Tercer bloque (9 semanas): del 10 de agosto al 9 de octubre

Cuarto bloque (9 semanas): del 19 de octubre al 18 de diciembre

¿Cuál es la edad para matricularse en inicial en 2026?

De acuerdo a lo que ha mencionado la entidad, estableció que los menores deben cumplir tres años hasta el 31 de marzo del año escolar correspondiente para matricularse.