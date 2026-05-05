0
¡LO ÚLTIMO!
Tabla de Cristal en la Libertadores
EN VIVO
Cienciano vs. Puerto Cabello por Sudamericana

Corte de agua en Lima este miércoles 6 de mayo: distritos, horarios y zonas afectadas

Sedapal anunció el cronograma de interrupción del servicio de agua para este miércoles 6 de mayo, afectando a varios distritos de Lima. ¿A qué se debe el corte?

Melanni Miranda
Corte de agua en Lima este miércoles 6 de mayo: distritos, horarios y zonas afectadas.
Corte de agua en Lima este miércoles 6 de mayo: distritos, horarios y zonas afectadas. | Composición Líbero / Melanni Miranda.
COMPARTIR

¡Atención, vecinos! Sedapal anunció un nuevo corte de agua en varios distritos de Lima para este miércoles 6 de mayo. La empresa de servicios públicos ha informado sobre las áreas que sufrirán la suspensión temporal del suministro y ha explicado las razones que justifican esta medida. Averigua AQUÍ si tu zona se verá perjudicada.

Temblor en Perú EN VIVO HOY, viernes 10 de abril: hora exacta, magnitud y dónde fue el epicentro.

PUEDES VER: Temblor en Perú HOY, martes 5 mayo EN VIVO: IGP reporta último sismo, ¿dónde fue el epicentro?

Corte de agua en Lima este miércoles 6 de mayo: distritos, horarios y zonas afectadas

Corte de agua.

Corte de agua en Lima este miércoles 6 de mayo: distritos, horarios y zonas afectadas.

El corte de agua se realizará debido a trabajos de mantenimiento, que incluyen la limpieza de reservorios, empalmes de tubería y otras actividades necesarias para garantizar un servicio de calidad y mejorar la infraestructura del sistema de abastecimiento. Mediante su canal de difusión en WhatsApp, Sedapal comunicó los distritos afectados:

  • La Molina
  • Jesús María
  • Comas
  • San Juan de Lurigancho
  • Rímac
  • El Agustino

Corte de agua en La Molina

  • Desde las 8.00 a. m. hasta las 8.00 p. m. (12 horas) en urb. Las Lomas de La Molina Vieja, segunda etapa, y el conjunto residencial La Alameda, segunda etapa.
  • Desde la 1.00 p. m. hasta las 11.50 p. m. en urb. Portada del Sol, tercera etapa, mz. S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7 y S8; mz. K1, J3, N1, F2 y T6; y urb. Las Praderas de La Molina.

Corte de agua en Jesús María

  • Desde las 10.00 a. m. hasta las 10.00 p. m. en Cercado, urb. Fundo Oyague y urb. Santa Beatriz. Cuadrante: av. República de Chile, av. 28 de Julio, av. Arequipa, ca. Domingo Cueto, av. Edgardo Rebagliati y av. Salaverry.

Corte de agua en Comas

  • Desde las 12.00 m. hasta las 6.00 p. m. en P. J. Clorinda Málaga de Prado.

Corte de agua en San Juan de Lurigancho

  • Sectores de Nuevo San Juan (diversas agrupaciones y asentamientos): 9.00 a. m. a 10.00 p. m.
  • Zárate, Mangomarca, Las Flores, Chacarilla de Otero y zonas aledañas: 1.00 p. m. a 9.00 p. m.

Corte de agua en Rímac

  • Desde las 12.00 m. hasta las 8.00 p. m. en barrio Santa Rosa y A. H. Los Jardines de Flor de Amancaes.

Corte de agua en El Agustino

  • Desde la 1.00 p. m. hasta las 11.50 p. m. en A. H. Virgen del Carmen.
Melanni Miranda
AUTOR: Melanni Miranda

Melanni Miranda: últimas noticias, entrevistas exclusivas, columnas de opinión y artículos escritos en diario Libero.pe.

Lo más visto

  1. Corte de agua en Lima este miércoles 6 de mayo: distritos, horarios y zonas afectadas

  2. Municipalidad de Puente Piedra inaugura gran proyecto: vecinos podrán acceder nuevos espacios públicos

  3. Cronograma de pagos para trabajadores del sector público de abril de 2026: INICIARON los pagos vía el Banco de la Nación

Álbum y Paquetón del Mundial 2026 Panini FIFA World Cup

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Panini

ALBUM PANINI MUNDIAL 2026: Álbum (Tapa dura o Tapa Dorada ) + paquetón DELIVERY INCLUIDO en 24 HORAS (Asegura tu pedido)

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Flying Squirrel Parque de Inflables

FLYING SQUIRREL: 120 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 22.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Tiempo Extra

Estados Unidos

Fútbol Peruano