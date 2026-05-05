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Corte de agua en Lima este miércoles 6 de mayo: distritos, horarios y zonas afectadas
Sedapal anunció el cronograma de interrupción del servicio de agua para este miércoles 6 de mayo, afectando a varios distritos de Lima. ¿A qué se debe el corte?
¡Atención, vecinos! Sedapal anunció un nuevo corte de agua en varios distritos de Lima para este miércoles 6 de mayo. La empresa de servicios públicos ha informado sobre las áreas que sufrirán la suspensión temporal del suministro y ha explicado las razones que justifican esta medida. Averigua AQUÍ si tu zona se verá perjudicada.
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Corte de agua en Lima este miércoles 6 de mayo: distritos, horarios y zonas afectadas
Corte de agua en Lima este miércoles 6 de mayo: distritos, horarios y zonas afectadas.
El corte de agua se realizará debido a trabajos de mantenimiento, que incluyen la limpieza de reservorios, empalmes de tubería y otras actividades necesarias para garantizar un servicio de calidad y mejorar la infraestructura del sistema de abastecimiento. Mediante su canal de difusión en WhatsApp, Sedapal comunicó los distritos afectados:
- La Molina
- Jesús María
- Comas
- San Juan de Lurigancho
- Rímac
- El Agustino
Corte de agua en La Molina
- Desde las 8.00 a. m. hasta las 8.00 p. m. (12 horas) en urb. Las Lomas de La Molina Vieja, segunda etapa, y el conjunto residencial La Alameda, segunda etapa.
- Desde la 1.00 p. m. hasta las 11.50 p. m. en urb. Portada del Sol, tercera etapa, mz. S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7 y S8; mz. K1, J3, N1, F2 y T6; y urb. Las Praderas de La Molina.
Corte de agua en Jesús María
- Desde las 10.00 a. m. hasta las 10.00 p. m. en Cercado, urb. Fundo Oyague y urb. Santa Beatriz. Cuadrante: av. República de Chile, av. 28 de Julio, av. Arequipa, ca. Domingo Cueto, av. Edgardo Rebagliati y av. Salaverry.
Corte de agua en Comas
- Desde las 12.00 m. hasta las 6.00 p. m. en P. J. Clorinda Málaga de Prado.
Corte de agua en San Juan de Lurigancho
- Sectores de Nuevo San Juan (diversas agrupaciones y asentamientos): 9.00 a. m. a 10.00 p. m.
- Zárate, Mangomarca, Las Flores, Chacarilla de Otero y zonas aledañas: 1.00 p. m. a 9.00 p. m.
Corte de agua en Rímac
- Desde las 12.00 m. hasta las 8.00 p. m. en barrio Santa Rosa y A. H. Los Jardines de Flor de Amancaes.
Corte de agua en El Agustino
- Desde la 1.00 p. m. hasta las 11.50 p. m. en A. H. Virgen del Carmen.
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