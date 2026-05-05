¡Atención, vecinos! Sedapal anunció un nuevo corte de agua en varios distritos de Lima para este miércoles 6 de mayo. La empresa de servicios públicos ha informado sobre las áreas que sufrirán la suspensión temporal del suministro y ha explicado las razones que justifican esta medida. Averigua AQUÍ si tu zona se verá perjudicada.

Corte de agua en Lima este miércoles 6 de mayo: distritos, horarios y zonas afectadas

Corte de agua en Lima este miércoles 6 de mayo: distritos, horarios y zonas afectadas.

El corte de agua se realizará debido a trabajos de mantenimiento, que incluyen la limpieza de reservorios, empalmes de tubería y otras actividades necesarias para garantizar un servicio de calidad y mejorar la infraestructura del sistema de abastecimiento. Mediante su canal de difusión en WhatsApp, Sedapal comunicó los distritos afectados:

La Molina

Jesús María

Comas

San Juan de Lurigancho

Rímac

El Agustino

Corte de agua en La Molina

Desde las 8.00 a. m. hasta las 8.00 p. m. (12 horas) en urb. Las Lomas de La Molina Vieja, segunda etapa, y el conjunto residencial La Alameda, segunda etapa.

en urb. Las Lomas de La Molina Vieja, segunda etapa, y el conjunto residencial La Alameda, segunda etapa. Desde la 1.00 p. m. hasta las 11.50 p. m. en urb. Portada del Sol, tercera etapa, mz. S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7 y S8; mz. K1, J3, N1, F2 y T6; y urb. Las Praderas de La Molina.

Corte de agua en Jesús María

Desde las 10.00 a. m. hasta las 10.00 p. m. en Cercado, urb. Fundo Oyague y urb. Santa Beatriz. Cuadrante: av. República de Chile, av. 28 de Julio, av. Arequipa, ca. Domingo Cueto, av. Edgardo Rebagliati y av. Salaverry.

Corte de agua en Comas

Desde las 12.00 m. hasta las 6.00 p. m. en P. J. Clorinda Málaga de Prado.

Corte de agua en San Juan de Lurigancho

Sectores de Nuevo San Juan (diversas agrupaciones y asentamientos): 9.00 a. m. a 10.00 p. m.

Zárate, Mangomarca, Las Flores, Chacarilla de Otero y zonas aledañas: 1.00 p. m. a 9.00 p. m.

Corte de agua en Rímac

Desde las 12.00 m. hasta las 8.00 p. m. en barrio Santa Rosa y A. H. Los Jardines de Flor de Amancaes.

Corte de agua en El Agustino