0
LO ÚLTIMO
Tabla de posiciones de la Liga 1
EN DIRECTO
Universitario vs Juan Pablo II por Liga 1

Confirmado | Corte de agua en distritos de Lima este lunes 4 de mayo: vecinos no tendrán servicio por hasta 12 horas

Revisa las zonas afectadas y el horario de corte de agua para este lunes 4 de mayo. Distritos de Lima se quedarán sin el servicio de agua potable por horas.

Melanni Miranda
¿Qué distritos de Lima no contarán con el servicio de agua este lunes 4 de mayo?
¿Qué distritos de Lima no contarán con el servicio de agua este lunes 4 de mayo? | Composición Líbero / Melanni Miranda.
COMPARTIR

¡Cuidado, vecinos! Sedapal anunció que este lunes 4 de mayo del 2026 varios distritos de Lima experimentarán una interrupción en el suministro de agua, la cual podría extenderse hasta 12 horas. Ante esta situación, se recomienda a los usuarios tomar las precauciones necesarias. Aquí te compartimos las zonas afectadas y los horarios de suspensión del servicio.

La Municipalidad de Puente Piedra recupera importante espacio público cerca a la Panamericana Norte.

PUEDES VER: Se recuperó espacio público cerca a la Panamericana Norte: comerciantes de mercado ocuparon vía por más de 20 años

¿Qué distritos de Lima no contarán con el servicio de agua este lunes 4 de mayo?

La entidad estatal, Sedapal, anunció en un comunicado que se llevará a cabo una suspensión temporal del servicio de agua potable debido a trabajos de mantenimiento preventivo. Estas labores incluyen la limpieza de tuberías y la mejora de infraestructuras. Las zonas que experimentarán interrupciones en el suministro incluyen las siguientes:

  • Ate
  • San Juan de Lurigancho
  • Puente Piedra
  • La Molina
  • Carabayllo
Corte de agua.

¿Qué distritos de Lima no contarán con el servicio de agua este lunes 4 de mayo?

Corte de agua en Ate por 12 horas

  • A. H. Huaycán zona T
  • UCV 171B - 171C
  • UCV 172 - 173
  • 130B-208-209

Horario: 8.00 a. m. - 8.00 p. m.

Corte de agua en San Juan de Lurigancho por 12 horas

  • A. H. 9 de Febrero
  • APV San Juan de Casa Blanca
  • A. H. Integridad
  • Solidaridad y Progreso sector Los Frutales
  • Agru. Las Casuarinas de Casa Blanca
  • A. H. Integ., Solid. y Prog. sector San Juan de Casa Blanca

Horario: 9.00 a. m. - 9.00 p. m.

Corte de agua en Puente Piedra

  • A. H. Participación Puente Pedrina
  • A. H. Ramiro Prialé
  • A. H. Señor de los Milagros
  • Asoc. de Propietarios Lotización Rústica La Ensenada
  • Asoc. de Propietarios Lotización Chillón
  • Asoc. de Vivienda Villa Chillón Los Robles Mz. C lote 6
  • Asoc. Lotización Semi Rústica Chillón
  • Asoc. Parcela Semi Rústica Residencial La Ensenada

Horario: 12.00 m. - 9.00 p. m.

Corte de agua en La Molina

  • Urb. Las Lomas de La Molina Vieja
  • Conjunto Residencial La Alameda I

Horario: 1.00 p. m. - 11.50 p. m.

Corte de agua en Carabayllo

  • Urb. San Antonio de Carabayllo
  • Urb. Alameda de San Juan
  • Urb. Residencial San Antonio
  • Urb. San Antonio de Carabayllo 1ra, 2da, 3ra, 4ta, 5ta, 6ta, 7ma etapa.

Horario: 12.00 m. - 8.00 p. m.

Melanni Miranda
AUTOR: Melanni Miranda

Melanni Miranda: últimas noticias, entrevistas exclusivas, columnas de opinión y artículos escritos en diario Libero.pe.

Lo más visto

  1. Se recuperó espacio público cerca a la Panamericana Norte: comerciantes de mercado ocuparon vía por más de 20 años

  2. Confirmado | Corte de agua en distritos de Lima este lunes 4 de mayo: vecinos no tendrán servicio por hasta 12 horas

  3. Cronograma de pagos para trabajadores del sector público de abril de 2026: INICIARON los pagos vía el Banco de la Nación

Álbum y Paquetón del Mundial 2026 Panini FIFA World Cup

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Panini

PREVENTA: Álbum + paquetón Panini FIFA Mundial 2026 - DELIVERY GRATIS (Asegura tu pedido)

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Flying Squirrel Parque de Inflables

FLYING SQUIRREL: 120 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 22.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Tiempo Extra

Estados Unidos

Fútbol Peruano