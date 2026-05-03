- Hoy:
- Partidos de hoy
- Sporting Cristal vs Cusco
- Juan Pablo II vs Universitario
- Espanyol vs Real Madrid
- Alianza Lima
- Tabla de posiciones Liga 1
- Alianza Lima vs San Martín vóley
- Fichajes Vóley
- River Plate vs Atlético Tucumán
Confirmado | Corte de agua en distritos de Lima este lunes 4 de mayo: vecinos no tendrán servicio por hasta 12 horas
Revisa las zonas afectadas y el horario de corte de agua para este lunes 4 de mayo. Distritos de Lima se quedarán sin el servicio de agua potable por horas.
¡Cuidado, vecinos! Sedapal anunció que este lunes 4 de mayo del 2026 varios distritos de Lima experimentarán una interrupción en el suministro de agua, la cual podría extenderse hasta 12 horas. Ante esta situación, se recomienda a los usuarios tomar las precauciones necesarias. Aquí te compartimos las zonas afectadas y los horarios de suspensión del servicio.
PUEDES VER: Se recuperó espacio público cerca a la Panamericana Norte: comerciantes de mercado ocuparon vía por más de 20 años
¿Qué distritos de Lima no contarán con el servicio de agua este lunes 4 de mayo?
La entidad estatal, Sedapal, anunció en un comunicado que se llevará a cabo una suspensión temporal del servicio de agua potable debido a trabajos de mantenimiento preventivo. Estas labores incluyen la limpieza de tuberías y la mejora de infraestructuras. Las zonas que experimentarán interrupciones en el suministro incluyen las siguientes:
- Ate
- San Juan de Lurigancho
- Puente Piedra
- La Molina
- Carabayllo
¿Qué distritos de Lima no contarán con el servicio de agua este lunes 4 de mayo?
Corte de agua en Ate por 12 horas
- A. H. Huaycán zona T
- UCV 171B - 171C
- UCV 172 - 173
- 130B-208-209
Horario: 8.00 a. m. - 8.00 p. m.
Corte de agua en San Juan de Lurigancho por 12 horas
- A. H. 9 de Febrero
- APV San Juan de Casa Blanca
- A. H. Integridad
- Solidaridad y Progreso sector Los Frutales
- Agru. Las Casuarinas de Casa Blanca
- A. H. Integ., Solid. y Prog. sector San Juan de Casa Blanca
Horario: 9.00 a. m. - 9.00 p. m.
Corte de agua en Puente Piedra
- A. H. Participación Puente Pedrina
- A. H. Ramiro Prialé
- A. H. Señor de los Milagros
- Asoc. de Propietarios Lotización Rústica La Ensenada
- Asoc. de Propietarios Lotización Chillón
- Asoc. de Vivienda Villa Chillón Los Robles Mz. C lote 6
- Asoc. Lotización Semi Rústica Chillón
- Asoc. Parcela Semi Rústica Residencial La Ensenada
Horario: 12.00 m. - 9.00 p. m.
Corte de agua en La Molina
- Urb. Las Lomas de La Molina Vieja
- Conjunto Residencial La Alameda I
Horario: 1.00 p. m. - 11.50 p. m.
Corte de agua en Carabayllo
- Urb. San Antonio de Carabayllo
- Urb. Alameda de San Juan
- Urb. Residencial San Antonio
- Urb. San Antonio de Carabayllo 1ra, 2da, 3ra, 4ta, 5ta, 6ta, 7ma etapa.
Horario: 12.00 m. - 8.00 p. m.
- 1
Se recuperó espacio público cerca a la Panamericana Norte: comerciantes de mercado ocuparon vía por más de 20 años
- 2
Confirmado | Corte de agua en distritos de Lima este lunes 4 de mayo: vecinos no tendrán servicio por hasta 12 horas
- 3
Cronograma de pagos para trabajadores del sector público de abril de 2026: INICIARON los pagos vía el Banco de la Nación
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90
Panini
PREVENTA: Álbum + paquetón Panini FIFA Mundial 2026 - DELIVERY GRATIS (Asegura tu pedido)
PRECIOS/ 49.90
Flying Squirrel Parque de Inflables
FLYING SQUIRREL: 120 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.
PRECIOS/ 22.90