Distritos de Lima no tendrán agua este sábado 25 de abril: Sedapal confirma corte por hasta 12 horas
Sedapal anunció un corte de agua potable este sábado 25 de abril en varios distritos de Lima, debido a trabajos de mantenimiento para optimizar el servicio.
El Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) anunció un corte programado del servicio de agua potable para este sábado 25 de abril en diversos distritos de la capital. La medida responde a trabajos de mantenimiento, con el objetivo de optimizar el abastecimiento a mediano y largo plazo. Conoce cuáles son las zonas involucradas para que tomes tus precauciones.
Corte de agua en Ate este sábado 25 de abril
Este sábado 25 de abril, el sector 152 de Ate no contará con el servicio de agua potable. El horario de esta medida es de 7:00 a. m. a 7:00 p. m.
- A.H. Huaycán zona | UCV 139C Ampliación UCV-D 16 de Julio
- UCV 139E-139F-139-G139C-139C1-139B-139D, UCV 153A-153E A.H. Huaycán zona J UCV 143A Ampliación
- UCV 146A Ampliación
- UCV 145 Integración
- UCV 140 Las Terrazas, UCV 141A-133B
- UCV 1361-II Ampliación, UCV 133 Ampliación
San Juan de Lurigancho no tendrá agua potable
El sector 545 de San Juan de Lurigancho sufrirá corte de agua por parte de Sedapal, debido a trabajos de limpieza de reservorio. El corte será de 9:00 a. m. a 8:00 p. m.
- Grupo Casuarinas Alto
- Pedregal Alto
- Grupo Casuarinas Baja
Del mismo modo, el sector 413 de San Juan de Lurigancho no tendrá servicio de agua. El corte será de 1:00 p. m. a 9:00 p. m.
- A.H. Mano de Dios II etapa sector 12 de diciembre
- A.H. El Rosal Ampliación
- AF El Mirador del Futuro
- AF Roca Fuerte
- AF Señor Mirador
- AF 10 de Abril
- Proyecto Integral Confraternidad Sector D
Vecinos de distritos de Lima no contarán con el servicio de agua potable.
Corte de agua en Chaclacayo este sábado 25 de abril
Sedapal realizará la suspensión del servicio de agua potable este sábado 25 de abril en el sector 155 del distrito. El horario será de 12:00 m. a 11:50 p. m.
- Asociación Los Cedros
- Asociación Ex-Fundo Bartolomé
- Asociación Huascarán
- Urb. Los Pinos
- Asociación Valle Hermoso
Sedapal suspende servicio de agua en Carabayllo
Este sábado 25 de abril, el sector 376 de Carabayllo no contará con el servicio de agua potable debido a labores de limpieza de reservorio. El horario es de 12:00 m. a 8:00 p. m.
- A.H. Asociación de Pobladores El Bosque de Carabayllo
- A.H. Las Casuarinas de Carabayllo
- A.H. Santa Filomena
- Agrupación de Familia Los Palomares
- Asoc. de Pobladores Primavera del Chaparral
- Asoc. de Viv. Nueva Cajamarca
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90
Panini
PREVENTA: Álbum + paquetón Panini FIFA Mundial 2026 - DELIVERY GRATIS (Asegura tu pedido)
PRECIOS/ 49.90
Flying Squirrel Parque de Inflables
FLYING SQUIRREL: 120 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.
PRECIOS/ 22.90