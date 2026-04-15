SEDAPAL alerta corte de agua este jueves 16 de abril: revisa las zonas afectadas por más de 12 horas
Diversos distritos de Lima no contarán con el servicio de agua potable este jueves 16 de abril y AQUÍ podrás acceder al listado completo de zonas afectadas.
Sedapal realiza corte de agua de manera diaria, por lo que es importante que la ciudadanía sepa con anticipación si se verá afectada con esta medida. En la siguiente nota podrás conocer si tu zona está incluida en la lista de áreas que no contarán con el servicio de agua potable para este jueves 16 de abril.
PUEDES VER: Resultados ONPE al 91.428 % EN VIVO: revisa el conteo oficial de votos y qué candidatos pasan a segunda vuelta
Corte de agua en San Juan de Lurigancho
Este jueves 16 de abril, el sector 405 de San Juan de Lurigancho no contará con el servicio de agua potable. El horario de corte será de 9:00 a. m. a 9:00 p. m.
- Asoc. San Hilarión
Por otro lado, el sector 409 del distrito tampoco contará con el suministro de agua potable por diversas horas, lo que dificultará las actividades de los vecinos. El horario será de 1:00 p. m. a 10:00 p. m., revisa las zonas:
- AH. San Femando I, A.H. San Fernando 2da zona, A.H. Las Colinas de San Fermando, A.H. Alberto Fujimori III, AF Portada del Sol, A.H. Bellavista, A.H. Los Robles, A.H. Únión y Progreso Sector San Fernando III, A.H. Óvalo de San Femando, A.H. Valle Hermoso, Agru. Santa Cruz de Muruhuay, AF La Quebrada, A.H. San Femando Ampliación, Agru. Los Sauces, AF Mirador, AF Santa Rosa de San Fernando, AF 8 de Abril, AF 20 de Setiembre.
Del mismo modo, los vecinos del sector 134 de SJL no tendrán agua potable. El horario establecido por Sedapal es de 12:00 m. a 11:50 p. m.
- Asoc, Lotización Cajamarquilla
- Cuadrante: Asoc. Señor de Exaltación, Prog. de Viv. El Bosque, Lotización Urb. Nievería 1ra etapa, Asoc. El Haras El Huayco Huachipa, Prog. de Viv. Mantaro, Asoc. Viv. Las Palmeras de Huachipa, Prog. de Viv. El Sol de Chambala 1ra etapa, Asoc. San Francisco de Chambala, Los Rosales de Chambala, Lotización Curva de Chambala, Asoc. Los Portales de Nievería.
Diversas zonas en Lima no contarán con agua potable este 16 de abril.
Carabayllo sin agua este 16 de abril
Sedapal realizará trabajos de limpieza de reservorio en el sector 375 de Carabayllo, por lo que se cortará el agua, desde las 12:00 m. a 8:00 p. m.
- Urb. San Pedro de Carabayllo 1ra, 2da y 5ta. etapa Asociación de Propietarios San Lorenzo
Sedapal realizará corte de agua en Ate
Este jueves 16 de abril, Sedapal informó que el sector 182 no tendrá suministro de agua, desde las 8:00 a. m. a 8:00 p. m.
- A.H. Huaycán Zona N
- UCV-177, UCV-177B, UCV-177C, UCV-175B, UCV-175C, UCV 177, UCV-176, UCV 176B, UCV-174, UCV-174B, UCV-174C, UCV-175, UCV-179, UCV179-B, UCV-179C
- 1
Resultados ONPE al 91.540 % EN VIVO: revisa el conteo oficial de votos y qué candidatos pasan a segunda vuelta
- 2
¿Quién va ganando las Elecciones? Resultados ONPE 2026: sigue EN VIVO el conteo de actas contabilizadas al más del 90 %
- 3
Cronograma de pagos para trabajadores del sector público de abril 2026 vía Banco de la Nación
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90
Panini
PREVENTA: Álbum + paquetón Panini FIFA Mundial 2026 - DELIVERY GRATIS (Asegura tu pedido)
PRECIOS/ 49.90
Flying Squirrel Parque de Inflables
FLYING SQUIRREL: 120 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.
PRECIOS/ 22.90