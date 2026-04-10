Distritos de Lima no tendrán agua por más de 10 horas: Sedapal confirma corte este sábado 11 de abril

Sedapal informó mediante sus canales oficiales cuáles serán las zonas afectadas y horarios de corte de agua para este s1bado 11 de abril. Entre los distritos de Lima incluidos se encuentran La Molina, Lurigancho, Ate y San Juan de Lurigancho. A continuación revisa la lista de áreas que no contarán con el servicio.

La Molina

El sector 199 del distrito de La Molina no contará con el suministro de agua potable este sábado 11 de abril, debido a trabajos de limpieza de reservorio. El horario de corte será de 1.00 p. m. a 11.50 p. m.

Urb. Las Praderas de La Molina

Urb. Portada del Sol III etapa

Urb. Las Colinas de La Molina

Urb. Portada del Sol II etapa

Urb. Portada del Sol Aeronáutica

Lurigancho

Este sábado 11 de abril, los vecinos del sector 137 de Lurigancho no tendrán servicio de agua. Revisa las zonas afectadas y horarios de corte:

Desde la 1.00 p. m. hasta las 11.50 p. m.: A.H. El Valle de Carapongo - E_Carapongo. Cuadrante: APV. Campo Sol, APV. Las Lomas de Portillo, APV. Las Palmeras del Portillo, Asoc. Brisas sector A de Carapongo, Asoc. El Portillo, Asoc. Ex Trabajadores El Portillo, Asoc. Rural Prod. Agrícolas Huancayo.

Desde la 8.00 a. m. hasta las 8.00 p. m.: A.H. El Valle de Carapongo - E_Carapongo, Asoc. El Portillo 2da etapa, Asoc. El Portillo sección N° 10, Asoc. Parcela Señor de los Milagros, Asoc. Rural Prod. Agrícolas Huancayo, U. Pop. Paraíso del Valle de Carapongo.

Diversos distritos de Lima no contarán con el servicio de agua potable.

Ate

Sedapal informó que el sector 163 de Ate sufrirá corte de agua este 11 de abril. El horario de suspensión del servicio será desde la 1.00 p. m. hasta las 11.50 p. m.

Asoc. San Andrés

Asoc. Servidores de Fuerza Policiales

Asoc. San Roque

Urb. Santa Teresa de Vitarte

Asoc. Bellavista

Asoc. Pampahuasi

Asoc. Santa Rosa

C.P. Sector 20 Vitarte

Asoc. Tahuantinsuyo

Asoc. Los Laureles de Vitarte

Asoc. Los Topacios

Asoc. Nuevo Vitarte

Asoc. José Carlos Mariátegui

Asoc. Santa Cruz de Nuevo Vitarte

Urb. Nueva Esperanza

Asoc. Girasoles de Vitarte

A.H. Javier Heraud I etapa.

San Juan de Lurigancho

Diversas zonas de SJL del sector 407 no tendrán agua potable este sábado 11 de abril. El horario establecido por Sedapal será de 9.00 a. m. a 10.00 p. m.