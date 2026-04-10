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Distritos de Lima no tendrán agua por más de 10 horas: Sedapal confirma corte este sábado 11 de abril
Sedapal compartió la lista completa de distritos que no contarán con agua potable este sábado 11 de abril. Conoce si te verás afectado con el corte en Lima.
Sedapal informó mediante sus canales oficiales cuáles serán las zonas afectadas y horarios de corte de agua para este s1bado 11 de abril. Entre los distritos de Lima incluidos se encuentran La Molina, Lurigancho, Ate y San Juan de Lurigancho. A continuación revisa la lista de áreas que no contarán con el servicio.
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La Molina
El sector 199 del distrito de La Molina no contará con el suministro de agua potable este sábado 11 de abril, debido a trabajos de limpieza de reservorio. El horario de corte será de 1.00 p. m. a 11.50 p. m.
- Urb. Las Praderas de La Molina
- Urb. Portada del Sol III etapa
- Urb. Las Colinas de La Molina
- Urb. Portada del Sol II etapa
- Urb. Portada del Sol Aeronáutica
Lurigancho
Este sábado 11 de abril, los vecinos del sector 137 de Lurigancho no tendrán servicio de agua. Revisa las zonas afectadas y horarios de corte:
- Desde la 1.00 p. m. hasta las 11.50 p. m.: A.H. El Valle de Carapongo - E_Carapongo. Cuadrante: APV. Campo Sol, APV. Las Lomas de Portillo, APV. Las Palmeras del Portillo, Asoc. Brisas sector A de Carapongo, Asoc. El Portillo, Asoc. Ex Trabajadores El Portillo, Asoc. Rural Prod. Agrícolas Huancayo.
- Desde la 8.00 a. m. hasta las 8.00 p. m.: A.H. El Valle de Carapongo - E_Carapongo, Asoc. El Portillo 2da etapa, Asoc. El Portillo sección N° 10, Asoc. Parcela Señor de los Milagros, Asoc. Rural Prod. Agrícolas Huancayo, U. Pop. Paraíso del Valle de Carapongo.
Diversos distritos de Lima no contarán con el servicio de agua potable.
Ate
Sedapal informó que el sector 163 de Ate sufrirá corte de agua este 11 de abril. El horario de suspensión del servicio será desde la 1.00 p. m. hasta las 11.50 p. m.
- Asoc. San Andrés
- Asoc. Servidores de Fuerza Policiales
- Asoc. San Roque
- Urb. Santa Teresa de Vitarte
- Asoc. Bellavista
- Asoc. Pampahuasi
- Asoc. Santa Rosa
- C.P. Sector 20 Vitarte
- Asoc. Tahuantinsuyo
- Asoc. Los Laureles de Vitarte
- Asoc. Los Topacios
- Asoc. Nuevo Vitarte
- Asoc. José Carlos Mariátegui
- Asoc. Santa Cruz de Nuevo Vitarte
- Urb. Nueva Esperanza
- Asoc. Girasoles de Vitarte
- A.H. Javier Heraud I etapa.
San Juan de Lurigancho
Diversas zonas de SJL del sector 407 no tendrán agua potable este sábado 11 de abril. El horario establecido por Sedapal será de 9.00 a. m. a 10.00 p. m.
- A.H. Señor de Luren
- A.H. Ganimedes
- Cuadrante: Urb. San Ignacio, A.H. Nuevo Paraíso, A.H. San Hilarión Santa Rosa Ampl., A.H. 18 de Junio, PJV San Hilarión, APV Ayacucho, A.H. Mártires del Periodismo, A.H. Villa Florida, PJV Señor de Luren, A.H. 23 de Octubre, PJV San Hilarión, APV Santa Elizabeth, A.H. Fray Martin de Porres
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