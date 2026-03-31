0
EN VIVO
Perú vs Honduras por amistoso internacional
EN DIRECTO
Previa de Bolivia vs Irak por el repechaje

Corte de agua este miércoles 1 de abril por hasta 12 horas: estos distritos de Lima no tendrán servicio

Revisa las zonas afectadas y horario de corte de agua este miércoles 1 de abril.

Angie De La Cruz
Revisa las zonas afectadas y horarios del corte de agua de Sedapal este miércoles 1 de abril.
Revisa las zonas afectadas y horarios del corte de agua de Sedapal este miércoles 1 de abril.
COMPARTIR

Este miércoles 1 de abril se realizará un corte programado del servicio de agua potable en distintos sectores, como parte de trabajos de mantenimiento y mejora en la red de distribución que ejecutará Sedapal. La medida ha sido anunciada por la empresa y AQUÍ podrás acceder a las zonas afectadas y horarios de la suspensión del servicio.

Esta obra beneficiará a millones de personas en toda Lima Norte.

Corte de agua en Ate este miércoles 1 de abril

Este miércoles 1 de abril, en el sector 152 de Ate se llevarán a cabo trabajos de limpieza de reservorio, por lo que diversas áreas no contarán con el servicio de agua potable, desde las 2:00 p. m. a 11:50 p. m.

  • A.H. Huaycán zona l
  • A.H. Huaycán zona T
  • UCV 219-220-221-222-223
  • A.H. 24 de Setiembre
  • A.H. Abraham Valdelomar
  • A.H. 15 de Marzo
  • A.H. Cruz de Mayo
  • A.H. Los Pinos
  • A.H. Grupo M de Horacio Zevallos
  • A.H. Agrupación de Familia Juventud 30 de Mayo - Esquema Zevallos
  • P. S. 1 y 2
  • P.S. 4 al 7
  • Ca. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10
  • A.H. Tupac Amaru Mz R-T, P-X
Corte de agua en diversos distritos de Lima este miércoles 1 de abril.

Sedapal cortará servicio de agua en Chaclacayo

Vecinos del sector 157 no contarán con el servicio de agua potable en Chaclacayo, en un horario de 1:00 p. m. a 11:50 p. m. Revisa las zonas afectadas:

  • Urb. El Cuadro Mz. M-N
  • Ca. B-C
  • P.S. 8-15-23-24-25

Lurigancho sin agua este miércoles 1 de abril

Sedapal ejecutará trabajos de limpieza de reservorio en el sector 133 de Lurigancho, por lo que los vecinos sufrirán corte de agua, de 1:00 p. m. a 11:50 p. m.

  • A.H. Paraíso de Cajamarquilla
  • A.H. Santa Cruz de Cajamarquilla
  • Agrup. Señor de Huanca
  • Asoc. Posesionarios del Cerro San Martín de Porres
  • Asoc. Unión Santa Cruz de Cajamarquilla
  • Urb. La Planicie de Cajamarquilla.

Corte de agua en Independencia este 8 horas

El sector 333 de Independencia no contará con el servicio de agua potable este miércoles 1 de abril, en un horario de 12:00 m. a 8:00 p. m.

  • A.H. Comité Unificado Villa Canta
  • A.H. Comité Vecinal 19A, A.H. 30 de Enero
  • A.H. Las Gardenias, A.H. Los Jardines
  • P.J. José C. Mariátegui, U. Pop. Independencia
  • A.H. La Paz
  • Asociación Vista Alegre
  • P.J. Cerro Los Incas
  • P.J. Independencia
  • P.J. Pampa Cueva
  • P.J. El Progreso
  • U. Pop. Independencia
AUTOR: Angie De La Cruz

Redactora en Líbero, sección Ocio y México. Periodista de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Cuenta con 3 años de experiencia en contenido digital.

Lo más visto

  1. Inauguran impresionante remodelación de importante avenida que conecta Lima Norte con el Centro de Lima

  2. ¿A qué hora inicia y cuándo finaliza la ley seca por Elecciones 2026 en Perú? ESTO es lo que debes saber

  3. Municipalidad de Lima realiza megaobra de remodelación de importante avenida: millones de vecinos se verán beneficiado

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 52.90
Comprar

Farenet

REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

PRECIO

S/ 84.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Tiempo Extra

Estados Unidos

Fútbol Peruano