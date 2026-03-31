Corte de agua este miércoles 1 de abril por hasta 12 horas: estos distritos de Lima no tendrán servicio
Revisa las zonas afectadas y horario de corte de agua este miércoles 1 de abril. Diversos distritos de Lima no contarán con el servicio de agua por horas.
Este miércoles 1 de abril se realizará un corte programado del servicio de agua potable en distintos sectores, como parte de trabajos de mantenimiento y mejora en la red de distribución que ejecutará Sedapal. La medida ha sido anunciada por la empresa y AQUÍ podrás acceder a las zonas afectadas y horarios de la suspensión del servicio.
Corte de agua en Ate este miércoles 1 de abril
Este miércoles 1 de abril, en el sector 152 de Ate se llevarán a cabo trabajos de limpieza de reservorio, por lo que diversas áreas no contarán con el servicio de agua potable, desde las 2:00 p. m. a 11:50 p. m.
- A.H. Huaycán zona l
- A.H. Huaycán zona T
- UCV 219-220-221-222-223
- A.H. 24 de Setiembre
- A.H. Abraham Valdelomar
- A.H. 15 de Marzo
- A.H. Cruz de Mayo
- A.H. Los Pinos
- A.H. Grupo M de Horacio Zevallos
- A.H. Agrupación de Familia Juventud 30 de Mayo - Esquema Zevallos
- P. S. 1 y 2
- P.S. 4 al 7
- Ca. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10
- A.H. Tupac Amaru Mz R-T, P-X
Corte de agua en diversos distritos de Lima este miércoles 1 de abril.
Sedapal cortará servicio de agua en Chaclacayo
Vecinos del sector 157 no contarán con el servicio de agua potable en Chaclacayo, en un horario de 1:00 p. m. a 11:50 p. m. Revisa las zonas afectadas:
- Urb. El Cuadro Mz. M-N
- Ca. B-C
- P.S. 8-15-23-24-25
Lurigancho sin agua este miércoles 1 de abril
Sedapal ejecutará trabajos de limpieza de reservorio en el sector 133 de Lurigancho, por lo que los vecinos sufrirán corte de agua, de 1:00 p. m. a 11:50 p. m.
- A.H. Paraíso de Cajamarquilla
- A.H. Santa Cruz de Cajamarquilla
- Agrup. Señor de Huanca
- Asoc. Posesionarios del Cerro San Martín de Porres
- Asoc. Unión Santa Cruz de Cajamarquilla
- Urb. La Planicie de Cajamarquilla.
Corte de agua en Independencia este 8 horas
El sector 333 de Independencia no contará con el servicio de agua potable este miércoles 1 de abril, en un horario de 12:00 m. a 8:00 p. m.
- A.H. Comité Unificado Villa Canta
- A.H. Comité Vecinal 19A, A.H. 30 de Enero
- A.H. Las Gardenias, A.H. Los Jardines
- P.J. José C. Mariátegui, U. Pop. Independencia
- A.H. La Paz
- Asociación Vista Alegre
- P.J. Cerro Los Incas
- P.J. Independencia
- P.J. Pampa Cueva
- P.J. El Progreso
- U. Pop. Independencia
