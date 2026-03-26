¡CONFIRMADO! Más de 15 horas sin agua en varios distritos de Lima, según Sedapal

¡Atención, familias peruanas! Este viernes 27 de marzo se ha confirmado un nuevo corte de agua que durará hasta por 15 horas en Lima, por lo que se deberá tomar las precauciones del caso para evitar tener inconvenientes en las actividades a lo largo del día.

Varios ciudadanos no contarán con el servicio hídrico, de acuerdo a lo que se informó a través de los canales oficiales de Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal). ¿Tu zona será afectada? AQUÍ podrás conocer los datos y verificar si tu vivienda está incluida.

Corte de agua este 27 de marzo

San Juan de Lurigancho

Horario del corte: Desde las 8.00 a. m. hasta las 11.55 p. m. Áreas afectadas: Inca Manco Cápac I, A.H. Mariscal Cáceres, A.H. San Pedro II, A.H. San Pedro, A.H. San Pedro I, P.J. Santa Fe de Totorita, A.H. Santa Fe Alta, A.H. Totoritas Parcelas A y B, A.H. 1° de Mayo Marginal, A.H. 1° de Mayo Ampliación Los Vencedores, A.H. José María Arguedas, AF Los Olivos, Agru. Las Lomas de Nuevo San Juan, A.H. Villa Rosario. Motivo de la suspensión: Limpieza de reservorio.

Ate

Zonas afectadas: Asociación de Pobladores Los Viñedos de Ate. Cuadrante: A.H. Santa María de Vitarte, A.H. Micaela Bastidas I y III etapa, Junta Vecinal Virgen de las Mercedes.

Horario del corte: Desde las 8.00 a. m. hasta las 8.00 p. m.

Miraflores

Horario del corte: 12.00 m. hasta las 11.00 p. m.

Zonas afectadas: Urb. Miraflores. Cuadrante: Av. Angamos Oeste, calle General Borgoño, calle 02 de Mayo, Av. Arequipa.

Motivo: Ejecución de empalme.

Los Olivos

Áreas afectadas: A.H. Enrique Milla Ochoa, A.H. San Martín, Asociación San Roque.

Horario del corte: Desde las 12.00 m. hasta las 8.00 p. m.

Cieneguilla

Desde la 1.00 p. m. hasta las 11.50 p. m. en Parcelación Cieneguilla 3ra etapa CIE-01, CIE-02, CIE-03, CIE-4, CIE-5, CIE-6, CIE-7, CIE-8, CIE-9, CIE-10.

El Agustino