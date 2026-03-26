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¡CONFIRMADO! Más de 15 horas sin agua en varios distritos de Lima, según Sedapal
Sedapal ha confirmado que muchos hogares en Lima no tendrán acceso al recurso hídrico durante este 27 de marzo. AQUÍ te contamos si serás afectado.
¡Atención, familias peruanas! Este viernes 27 de marzo se ha confirmado un nuevo corte de agua que durará hasta por 15 horas en Lima, por lo que se deberá tomar las precauciones del caso para evitar tener inconvenientes en las actividades a lo largo del día.
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Varios ciudadanos no contarán con el servicio hídrico, de acuerdo a lo que se informó a través de los canales oficiales de Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal). ¿Tu zona será afectada? AQUÍ podrás conocer los datos y verificar si tu vivienda está incluida.
Corte de agua este 27 de marzo
San Juan de Lurigancho
- Horario del corte: Desde las 8.00 a. m. hasta las 11.55 p. m. Áreas afectadas: Inca Manco Cápac I, A.H. Mariscal Cáceres, A.H. San Pedro II, A.H. San Pedro, A.H. San Pedro I, P.J. Santa Fe de Totorita, A.H. Santa Fe Alta, A.H. Totoritas Parcelas A y B, A.H. 1° de Mayo Marginal, A.H. 1° de Mayo Ampliación Los Vencedores, A.H. José María Arguedas, AF Los Olivos, Agru. Las Lomas de Nuevo San Juan, A.H. Villa Rosario. Motivo de la suspensión: Limpieza de reservorio.
Ate
- Zonas afectadas: Asociación de Pobladores Los Viñedos de Ate. Cuadrante: A.H. Santa María de Vitarte, A.H. Micaela Bastidas I y III etapa, Junta Vecinal Virgen de las Mercedes.
- Horario del corte: Desde las 8.00 a. m. hasta las 8.00 p. m.
Miraflores
- Horario del corte: 12.00 m. hasta las 11.00 p. m.
- Zonas afectadas: Urb. Miraflores. Cuadrante: Av. Angamos Oeste, calle General Borgoño, calle 02 de Mayo, Av. Arequipa.
- Motivo: Ejecución de empalme.
Los Olivos
- Áreas afectadas: A.H. Enrique Milla Ochoa, A.H. San Martín, Asociación San Roque.
- Horario del corte: Desde las 12.00 m. hasta las 8.00 p. m.
Cieneguilla
- Desde la 1.00 p. m. hasta las 11.50 p. m. en Parcelación Cieneguilla 3ra etapa CIE-01, CIE-02, CIE-03, CIE-4, CIE-5, CIE-6, CIE-7, CIE-8, CIE-9, CIE-10.
El Agustino
- Horario: A partir de la 1.00 p. m. hasta las 11.50 p. m.
- Zonas afectadas: Coop. Universal I, II y III, Coop. 5 de Agosto, Coop. Los Molles, Coop. Los Chancas I, Urb. Los Robles, Junta de Compradores San Antonio, A.H. Los Jardines, Urb. Los Ficus I y II, A.H. Santa Anita, Urb. La Achirana I y II, Santa Rosa de Quives, P.J. Perales, Coop. Manuel Correa, Conj. Resid. Recrea, Ind. Fundo Puente, Coop. Virgen de las Nieves, A.H. Los Eucaliptus, A.H. Las Lomas de Nocheto, A.H. Hijos de Perales, A.H. Vista Alegre, A.H. Las Malvinas, A.H. 8 de Febrero, P.J. Virgen del Carmen, P.J. Señor de los Milagros, P.J. Villa Hermosa, Coop. Villa del Mar, Hospital Hipólito Unanue, Serensa sede principal Atarjea redes primarias macromedición Tekno, A.H. Nuestra Señora Virgen de Lourdes.
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