Vecinos de Lima Sur celebran inauguración de importante avenida de 1.2Km: obra traerá seguridad y mejor tráfico en distrito

Sin duda alguna, el tráfico es uno de los problemas más apremiantes en una ciudad como Lima, pero no solo eso también el estado de sus principales vías, muchos de las cuales, por lo menos, se encuentran en condiciones cuestionables, lo cual representa un peligro latente para conductores y peatones. Por ello, San Juan de Miraflores a solo horas de estrenar una arteria vehicular que será de beneficio para sus vecinos.

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Hoy se estrena la nueva avenida Camino Real en San Juan de Miraflores

Se trata del estreno de la nueva avenida Camino Real, una obra que la ha realizado la Municipalidad de Lima por medio de la Empresa de Apoyo a Proyectos Estratégicos (Emape), la misma que abarca 1.2 km de recorrido que, no solo se trata de una simple de remodelación, sino que presenta cambios importantes.

Entre estas modificaciones, Emape asegura que contará con pistas y veredas completamente nuevas, hacia el desplazamiento de los vecinos de la comuna más seguro, pero también promoviendo que la circulación de vehículos sea más fluida, rápida y con muchísimos menos riesgos.

Ante ello, Emape junto con la Municipalidad Distrital de San Juan de Miraflores han convocado a los vecinos del distrito a asistir a la inauguración de la nueva avenida Camino Real, la cual tendrá lugar este martes 24 de marzo paradero Lubricante, en la zona La Nueva Rinconada.

Cuál es la importancia de la nueva avenida Camino Real de San Juan de Miraflores

La nueva avenida Camino Real será de mucha importancia, ya que conectará mucho mejor el área de Pamplona Alta, así como Nueva Rinconada. En el caso de estos 1.2Km de obra de Emape, tiene conexión con la avenida Gamboa e Integración, las cuales van hacia Los Vencedores.

Hay que tener en cuenta que, por muchos años, la vieja avenida Camino Real era solo una vía de tierra, es decir, trocha, por lo que la concreción de su evolución a pista asfaltada con veredas será de suma utilidad para vecinos como para quienes se movilicen por la zona.