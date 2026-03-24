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Vecinos de Lima Sur celebran inauguración de importante avenida de 1.2Km: obra traerá seguridad y mejor tráfico en distrito

Con nuevas pistas y veredas que colocará Emape, esta importante arteria vial será de mucho beneficio para el populoso y pujante distrito de San Juan de Miraflores.

Joel Dávila
Este martes 24 de marzo se estrena la nueva avenida en SJM.
Este martes 24 de marzo se estrena la nueva avenida en SJM. | Composición Joel Davila/Líbero
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Sin duda alguna, el tráfico es uno de los problemas más apremiantes en una ciudad como Lima, pero no solo eso también el estado de sus principales vías, muchos de las cuales, por lo menos, se encuentran en condiciones cuestionables, lo cual representa un peligro latente para conductores y peatones. Por ello, San Juan de Miraflores a solo horas de estrenar una arteria vehicular que será de beneficio para sus vecinos.

Las obras se vienen llevando a cabo por personal especializado.

PUEDES VER: Vecinos celebran recuperación de importante vía que mejorará el tráfico y la calidad de vida en Lima Este

Hoy se estrena la nueva avenida Camino Real en San Juan de Miraflores

Se trata del estreno de la nueva avenida Camino Real, una obra que la ha realizado la Municipalidad de Lima por medio de la Empresa de Apoyo a Proyectos Estratégicos (Emape), la misma que abarca 1.2 km de recorrido que, no solo se trata de una simple de remodelación, sino que presenta cambios importantes.

Entre estas modificaciones, Emape asegura que contará con pistas y veredas completamente nuevas, hacia el desplazamiento de los vecinos de la comuna más seguro, pero también promoviendo que la circulación de vehículos sea más fluida, rápida y con muchísimos menos riesgos.

Ante ello, Emape junto con la Municipalidad Distrital de San Juan de Miraflores han convocado a los vecinos del distrito a asistir a la inauguración de la nueva avenida Camino Real, la cual tendrá lugar este martes 24 de marzo paradero Lubricante, en la zona La Nueva Rinconada.

Cuál es la importancia de la nueva avenida Camino Real de San Juan de Miraflores

La nueva avenida Camino Real será de mucha importancia, ya que conectará mucho mejor el área de Pamplona Alta, así como Nueva Rinconada. En el caso de estos 1.2Km de obra de Emape, tiene conexión con la avenida Gamboa e Integración, las cuales van hacia Los Vencedores.

Hay que tener en cuenta que, por muchos años, la vieja avenida Camino Real era solo una vía de tierra, es decir, trocha, por lo que la concreción de su evolución a pista asfaltada con veredas será de suma utilidad para vecinos como para quienes se movilicen por la zona.

SJM

Por años, esta popular avenida de SJM era tan solo una trocha de muchos kilómetros.

Joel Dávila
AUTOR: Joel Dávila

Bachiller de la Universidad Jaime Bausate y Meza con más de 15 años de experiencia en redacción digital y SEO. Trabajo como periodista para El Comercio, Peru.com y La República. Se especializa en temas de economía, política, ciencia y tecnología con enfoque en geopolítica global.

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