- Hoy:
- Partidos de hoy
- Tabla Liga 1
- Universitario
- Alianza Lima
- Sporting Cristal
- Selección Peruana
- Liga Peruana de Vóley
¡Lima sin luz por hasta 10 horas! Más de 8 distritos afectados por corte de electricidad este 24 de marzo
Muchos de los hogares del Perú estarán siendo afectados con el nuevo corte de electricidad que se ha programado para el martes 24 de marzo.
¡A tomar precauciones! Varios distritos de Lima han sido confirmados dentro de la zona que será afectada este lunes 24 de marzo con el corte de luz. La programación alcanzará zonas populares y AQUÍ podrás verificar si tu vivienda se encuentra o no incluida, para así considerar las recomendaciones correspondientes.
PUEDES VER: Inauguran importante obra de 5 km que une distritos de Lima Norte: mejora el tránsito y calidad de vida de vecinos
Algunos de los distritos perjudicados son San Juan de Lurigancho, Comas y Los Olivos, por lo que si eres un vecino de alguno de estos sectores, será mejor que tengas en cuenta los horarios exactos y ubicación que han sido establecidas por la empresa encargada, Pluz Energía Perú.
Según lo que se ha confirmado por la entidad, esta interrupción estará presentándose por hasta 10 horas, ya que se deben ejecutar trabajos técnicos en muchas de las áreas seleccionadas. Estas acciones buscan optimizar la red de distribución y evitar averías en un futuro. Te dejamos los datos que necesitas.
Corte de luz este 24 de marzo
Los Olivos
- Horario 08:30 - 18:30
- URB. SAN ROQUE MZ B, D, K, K1, O PRIMA, AV. CENTRAL MZ D, H, I, J, AV. HUANDOY MZ H, P, AV. SAN ROQUE MZ K, AV.
- MANCO CAPAC MZ R, CALLE ORION MZ J, CALLE URANO MZ G, N, PASAJE NOVA MZ G, G1, CALLE SANTA ROSA MZ Q, A.H.
- ENRIQUE MILLA OCHOA MZ A, B, AV. CENTRAL MZ J14.
San Juan de Lurigancho
- Horario: 08:30 - 14:30
- URB. SAN CARLOS AV. 13 DE ENERO CDRAS 26, 27, MZ U, X, Y, AV. EL SOL CDRAS 5, 6, AV. LIMA CDRA 26, MZ X, Y,
CALLE 11 MZ R, RR, CALLE 12 MZ S, CALLE 13 MZ T, U, CALLE 14 MZ Y, W, CALLE L MZ W, V, JR. JARMESONITA
CDRA 3, JR. PEDREGAL CDRA 4, JR. LAS ARCILLAS CDRA 27, JR. LOS DIAMANTES CDRA 26, JR. LOS TERRAZOS CDRA
26, JR. PIEDRA LUNA CDRA 26, JR LOS CORALES CDRA 3.
Los Olivos
- Horario: 09:00 - 15:00
- A.H. ARMANDO VILLANUEVA DEL CAMPO CALLE 50 MZ 57, 58, URB. VILLA SOL III ETAPA MZ M, CALLE F. CORNEJO MZ P, A.H. CENTRO UNION LACABAMBA MZ M, P, 56, 57, 58.
Comas
- Horario: 09:00 - 13:00
- CALLE A,MZ.A LOTE 20
Puente Piedra
- Horario: 09:00 - 18:00
- ASOC. PEQ. AVICULTORES EL DORADO MZ E, E1, H.
Independencia
- Horario: 09:30 - 17:30
- URB. TAHUANTINSUYO CALLE ANTISUYO CDRA 1, AV. OLLANTAYTAMBO CDRA 6, CALLE HANAN CUSCO CDRAS 2, 3,
4, CALLE QUIQUIJANA CDRA 1, CALLE TAMPUTOCO CDRA 2, JR. CANCHIS CDRA 1, CALLE HUAROCONDO CDRAS 2,
3, MZ D5, H4.
Callao
- Horario: 09:30 - 17:30
- JR. ARRIETA CDRAS. 4, 5, JR. FANNING CDRAS. 0, 1, 2, 3, 5, JR. LARCO CDRAS. 2, 4, 5, JR. MEDINA CDRAS. 1, 3, 4,
5, 7, JR. ROQUE SÁENZ PEÑA CDRAS. 1, 2, 3, 4, 5, AV. ALMIRANTE MIGUEL GRAU CDRAS. 1, 2, AV. CRNEL.
BOLOGNESI CDRAS. 0, 1, 2, 3, 4, MALECÓN JOSÉ PARDO CDRAS. S/N, 3, MALECÓN SANTIAGO FIGUEREDO CDRAS.
1, 2, 3, PSJE. 2 DE MAYO CDRA. 1, PSJE. PRIVADO CDRA. 4, PSJE. CRNEL. BOLOGNESI CDRA. 1
San Miguel
- Horario: 10:30 - 15:00
- AV. ARICA CDRAS 8, 9, AV. LA MAR CDRAS 2, 3, 4, AV. LIBERTAD CDRAS 1, AV. TACNA CDRAS 9, AV. FEDERICO
GALLESE CDRA 9, CALLE INDEPENDENCIA CDRAS 2, 3, 4, MZ 1, JR. LEONCIO PRADO CDRA 1.
- Horario: 3:00 - 16:00
- AV. BERTOLOTTO CDRA 0, CALLE RAMÓN CASTILLA CDRAS. 1, 8
- Horario: 10:00 - 14:00
- URB. MARANGA 4TA ETAPA CALLE CAYRUCHACHI CDRA 1, CALLE CHAQUILCHACA CDRA 2, CALLE COLLASUYO CDRA 2, CALLE CONTISUYO CDRAS 1, 2, CALLE INCAHUASI CDRAS 1, CALLE OTORONGO CDRA 1, CALLE PUMACURCO CDRA 1, CALLE SAYCUSCA CDRA 1.
Puente Piedra
- Horario: 00:00 - 08:00
- ASOC. LEONCIO PRADO ESTE AV. LAS CONCHITAS MZ D, CALLE LEON DORMIDO MZ E, ASOC. LEON DORMIDO MZ A,
D, E, F1.
Lima Cercado
- Horario: 09:30 - 12:00
- AV. NACIONES UNIDAS CDRA 10, AV. OSCAR R. BENAVIDES CON AV. NACIONES, JR. ZORRITOS CDRA 15, PASAJE BONDY CDRA 20, JR. YAULI CDRA 12.
- Horario: 13:00 - 16:00
- URB. LOS CIPRECES JR. CRESPUSCULO CDRA 1, JR. EL OCASO CDRA 1, JR. MARTE CDRA 3, JR. MARTE CDRA 4, PASAJE LA AURORA CDRAS 3, 4.
Pueblo Libre
- Horario: 08:30 - 11:30
- AV. BOLIVAR CDRA 9, AV. JOSE DE SUCRE CDRA 1, AV. SAN MARTIN CDRA 4
- 1
Municipalidad de San Juan de Lurigancho inaugura NUEVO PROYECTO en zona de Canto Grande
- 2
Inauguran importante obra de 5 km que une distritos de Lima Norte: mejora el tránsito y calidad de vida de vecinos
- 3
Vecinos celebran recuperación de importante vía que mejorará el tráfico y la calidad de vida en Lima Este
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90
Perulandia
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas
PRECIOS/ 52.90
Farenet
REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.
PRECIOS/ 84.90