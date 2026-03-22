5 distritos de Lima sin luz este 23 de marzo: verifica si tu zona será afectada con el corte de hasta 9 horas
Algunos distritos de la capital no contarán con el servicio de electricidad durante este lunes 23 de marzo, a raíz de trabajos de mantenimiento.
¡A sacar las linternas con anticipación! Varias zonas de Lima no tendrán luz durante gran parte de este lunes 23 de marzo, ya que Pluz Energía Perú acaba de confirmar que se ha programado un nuevo corte de electricidad, afectando así a muchos vecinos y vecinas.
La información de la empresa señala que este inicio de semana suspenderán el suministro por hasta 9 horas en 5 distritos de la capital, lo cual ha preocupado a más de uno. Asimismo, se hizo énfasis en tomar las precauciones que se consideren necesarias ante el escenario.
Este tipo de interrupciones, siempre está gestionándose en busca de optimizar el sistema eléctrico y así ofrecer un mejor servicio a todos los usuarios. Ello requiere la ejecución de labores de mantenimiento y reparación, que deben realizarse periódicamente.
Este 23 de marzo habrá un nuevo corte de luz programado por Pluz Energía Perú
Corte de luz este lunes 23 de marzo
Carabayllo
- Pro. viv. Los Suyos mzs. E, F, G; Asoc. Pro. viv. Los Suyos prog. El Reposo de Carabayllo mzs. E, G; calle Camino Carrozable cdra. 3. Horario: 08.30 – 16.30.
Callao: Av. Buenos Aires cdra. 10; av. Almirante Grau cdras. 10, 11; jr. California cdras. 1, 2; jr. Comandante Villar cdras. 3, 4; plaza Ayacucho cdra. 1. Horario: 08.30 – 16.30.
- Proviv. San Javier de Carabayllo mz A, B, C, D, E, F, G; proviv. Las Delicias de Carabayllo mz A, B, C, D, E, F, G; prog. resd. Las Américas III etapa mz A, B, C, D, E, F, G; urb. El Olivar de Carabayllo V etapa mz A, B, C, D, E, F, G. Horario: 09.00 – 18.00.
Pueblo Libre
- Parque Borgoño 141. Horario: 09.00 – 12.00.
San Miguel
- Av. Costanera cdra. 25; calle San Martín cdra. 1. Horario: 13.00 – 16.00.
- Urb. Pando calle 31 mz H-2, H-1; av. Universitaria cdra. 7; calle Virginia Candamo cdras. 2, 3; jr. Carolina Freyre cdra. 1; calle Rosa Pérez Liendo cdra. 1; calle 32 mz L-2; av. Ayacucho cdra. 10; calle Juana Río Frío cdra. 1; calle Pedro Benvenutti cdra. 3. Horario: 10.30 – 15.00.
Ventanilla
- A.H. Los Edificadores mz A, B; parque Porcino zona 09 jr. Loreto mz 35; av. Arequipa mz 36, 50; jr. Moquegua mz 57; parque Porcino zona 10 av. Central mz 5, 46; calle Moquegua mz 32; jr. Oroya mz 62; jr. Arequipa mz 63; parque Porcino zona 12 mz 15, 16, 21, 35, 36, 48, 45, 57, 58; jr. Puno mz A; parque Porcino zona 13 mz 46, 64; av. El Bierzo mz B; parque Porcino zona 14 mz 119; jr. Rivera del Chillón mz A, C, F, W; A.H. Municipal N° 2 av. 14 de Noviembre mz F, I, M; parque Los Claveles mz H; pasaje El Rosal mz I. Horario: 09.00 – 18.00.
Canales de atención de Pluz Energía Perú
Pluz Energía Perú tiene vías de comunicación que incluyen e teléfono Fonocliente 517-1717, el WhatsApp oficial 939 605 111, la oficina virtual en su sitio web pluz.pe y la App "Mi Pluz". Por otro lado, también puedes contar con la atención presencial en centros de servicio y Fonoempresas (517-1718).
