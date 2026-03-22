¿Quieres cobrar tu pensión de ONP en casa? Sigue esta GUÍA para solicitar el servicio en abril 2026

La Oficina de Normalización Previsional (ONP) iniciará pronto con los abonos correspondientes al mes de abril 2026, pues según lo indica el cronograma oficial, los jubilados empiezan a recibir su dinero desde este jueves 9, pero, ¿qué hay de la pensión a domicilio?

Este servicio gratuito favorece a los pensionistas que no pueden trasladarse al banco por tener una edad avanzada, presentar problemas que impidan moverse o incapacidad médica. Los jubilados y beneficiarios de pensiones de viudez del Decreto Ley N° 19990, pueden acceder a la pensión en su vivienda.

La calendarización dispuesta por la entidad, indica que los pagos bajo esta modalidad, se llevarán a cabo a partir de la quincena. Por este motivo, es importante conocer detalladamente qué fechas serán las consideradas y cómo hacer para obtener el beneficio si aún no estás inscrito.

Pensionados reciben sus pagos desde la comodidad del hogar gracias a servicio activo / FOTO: ONP

¿Cómo solicitar la pensión a domicilio?

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Ahora selecciona "Quiero solicitar pago a domicilio"

Finalmente completa tus datos: tipo y número de documento, clave virtual, correo electrónico y dirección.

¿Aún se puede gestionar la pensión a domicilio para abril 2026?

De acuerdo a información oficial, los pensionistas que registren su solicitud entre el 7 de marzo y el 10 de abril serán programados para recibir este servicio a partir del mes de mayo 2026, ya no serán considerados en abril.

Condiciones para solicitar pago de ONP a domicilio

La ONP administrará ante el Banco de la Nación, la apertura de una nueva cuenta de ahorros a nombre del pensionista. Esta cuenta es "no transaccional".

La visita para la entrega del efectivo a la o el pensionista se realiza dentro de un rango de 10 días calendario.

Para mayor seguridad, el pago no se realiza en un día ni en un horario específico.

Se realiza un máximo de 2 visitas dentro del cronograma de pago a fin de hacerle la entrega de la pensión.

Si el beneficiario no se encuentra en la dirección por razones de emergencia, deberá comunicar a la ONP el nuevo lugar de visita para reevaluar su depósito.

La entrega de dinero en el domicilio se realiza acreditando la identidad del pensionista titular de la cuenta de ahorros.

Debe facilitar la labor del pagador de manera que acredite al pensionista titular de la cuenta y la conformidad de recepción del dinero en efectivo.

ÚLTIMO cronograma de pensión a domicilio

Lima Sur- 12 y 13 de marzo: Barranco, Chilca, Chorrillos, Lurín, Miraflores, Punta Negra, San Borja, San Isidro, San Juan de Miraflores, Santiago de Surco, Surquillo, Villa El Salvador y Villa María del Triunfo

Lima Norte- Del 14 al 16 de marzo: Ancón, Bellavista, Callao, Carabayllo, Carmen de la Legua, Comas, Independencia, La Perla, La Punta, Los Olivos, Mi Perú, Magdalena, Pueblo Libre, Puente Piedra, San Martín de Porres, San Miguel, Santa Rosa, Santa Rosa de Quives y Ventanilla

Lima Centro- Del 17 al 19 de marzo: Ate, Breña, Chaclacayo, Cieneguilla, El Agustino, Jesús María, La Molina, La Victoria, Lima, Lince, Lurigancho, Pachacámac, Ricardo Palma, Rímac, San Juan de Lurigancho, San Luis, Santa Anita y Santa Eulalia.

¿Cuándo inicia el pago a domicilio de abril?

La entrega de las pensiones a domicilio programada en abril, está confirmada para iniciar el próximo miércoles 15 y se extenderá hasta el viernes 24.