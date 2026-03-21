La mejor noticia para trabajadores CAS sobre pago de gratificación y CTS: presidente firmará autógrafa de ley

José María Balcázar, presidente de la República, se comprometió a que su Gobierno va a promulgar la ley aprobada por el Congreso para brindar mayores beneficios a los trabajadores del Estado bajo el régimen CAS.

Presidente de la República se compromete promulgar ley que beneficia a trabajadores CAS

Estos beneficios para los empleados CAS son que tendrán derecho a recibir gratificaciones dos veces al año, pero también la Compensación por Tiempo de Servicio (CTS) en dos oportunidades durante el año.

En ese contexto, y en el marco de una reunión con los representantes de los trabajadores CAS, a la vez de contar con la presencia de Guido Bellido, congresista por la bancada de Podemos Perú (PP), el primer mandatario José María Balcázar se comprometió públicamente a promulgar la autógrafa.

“Me comprometo a publicar la ley”, a la vez de informar que los mecanismos para su implementación serán evaluados, pero también la reglamentación y financiamiento respectivo.

Cuál será el alcance de la nueva ley CAS aprobada por el Congreso

Los trabajadores de Contratación Administrativa de Servicios (CAS) bajo el régimen laboral del Decreto Legislativo 1057, según la ley aprobada por el Congreso, recibirían en Fiestas Patrias y Navidad gratificación.

El alcance de esta autógrafa es importante, ya que está destinada a beneficiar a más de 350 mil trabajadores que también tendrán derecho a recibir la CTS.