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La mejor noticia para trabajadores CAS sobre pago de gratificación y CTS: presidente firmará autógrafa de ley

La presidencia de la República se comprometió a refrendar la ley que fue aprobada previamente por el Congreso peruano para modificar el régimen CAS.

Joel Dávila
El presidente de la República se comprometió públicamente a promulgar la ley CAS.
El presidente de la República se comprometió públicamente a promulgar la ley CAS. | Composición Joel Dávila/Líbero
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José María Balcázar, presidente de la República, se comprometió a que su Gobierno va a promulgar la ley aprobada por el Congreso para brindar mayores beneficios a los trabajadores del Estado bajo el régimen CAS.

Municipalidad de Lima﻿ inauguró una renovada avenida que tiene mejores estructuras.

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Presidente de la República se compromete promulgar ley que beneficia a trabajadores CAS

Estos beneficios para los empleados CAS son que tendrán derecho a recibir gratificaciones dos veces al año, pero también la Compensación por Tiempo de Servicio (CTS) en dos oportunidades durante el año.

En ese contexto, y en el marco de una reunión con los representantes de los trabajadores CAS, a la vez de contar con la presencia de Guido Bellido, congresista por la bancada de Podemos Perú (PP), el primer mandatario José María Balcázar se comprometió públicamente a promulgar la autógrafa.

“Me comprometo a publicar la ley”, a la vez de informar que los mecanismos para su implementación serán evaluados, pero también la reglamentación y financiamiento respectivo.

Cuál será el alcance de la nueva ley CAS aprobada por el Congreso

Los trabajadores de Contratación Administrativa de Servicios (CAS) bajo el régimen laboral del Decreto Legislativo 1057, según la ley aprobada por el Congreso, recibirían en Fiestas Patrias y Navidad gratificación.

El alcance de esta autógrafa es importante, ya que está destinada a beneficiar a más de 350 mil trabajadores que también tendrán derecho a recibir la CTS.

Joel Dávila
AUTOR: Joel Dávila

Bachiller de la Universidad Jaime Bausate y Meza con más de 15 años de experiencia en redacción digital y SEO. Trabajo como periodista para El Comercio, Peru.com y La República. Se especializa en temas de economía, política, ciencia y tecnología con enfoque en geopolítica global.

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