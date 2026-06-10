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Pablo Erustes fue oficializado en Sport Boys y ya apunta con todo al Torneo Clausura

El mediapunta argentino Pablo Erustes dejó Melgar para asumir un nuevo reto en el Callao y reforzar el ataque rosado en el Torneo Clausura.

Redacción Líbero
El exdelantero de FBC Melgar, Pablo Erustes, jugará por Sport Boys en el Clausura.
El exdelantero de FBC Melgar, Pablo Erustes, jugará por Sport Boys en el Clausura. | Sport Boys | Liga 1
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Sport Boys continúa reforzando su plantel con miras al Torneo Clausura y anunció oficialmente la incorporación de Pablo Erustes. El atacante argentino fue presentado como nuevo jugador rosado y ya se encuentra a disposición del comando técnico.

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Tras su paso por FBC Melgar, el atacante de 32 años decidió asumir un nuevo desafío en su carrera y llega al Callao con la ilusión de convertirse en una de las figuras del equipo porteño. Su experiencia en el fútbol peruano fue un factor clave para concretar la operación.

Erustes es un delantero que conoce la Liga 1 y, aunque en Melgar solo marcó un tanto, ha demostrado capacidad para marcar diferencias en el área rival. Su mejor año fue el 2025, cuando anotó 15 goles con Deportivo Garcilaso. Su movilidad, juego aéreo y olfato goleador son algunas de las características que espera aprovechar Sport Boys durante la segunda parte de la temporada.

Pablo Erustes fue oficializado como nuevo delantero del Sport Boys.

Pablo Erustes fue oficializado como nuevo delantero del Sport Boys.

La directiva rosada considera que su llegada potenciará el poder ofensivo del equipo y brindará mayores alternativas en ataque. Además, su recorrido profesional puede aportar liderazgo dentro y fuera del campo.

La afición chalaca recibe con entusiasmo a su nuevo refuerzo y confía en que responda con goles y buenas actuaciones. El objetivo de Boys es ser protagonista en el Clausura, y Pablo Erustes apunta a consolidarse como una de las piezas fundamentales para alcanzar esa meta.

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