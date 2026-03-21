Temblor HOY en Perú, sábado 21 de marzo de 2026: cuál fue la magnitud y epicentro del sismo reportado por IGP

El Perú, junto con Chile, Japón y otros más, es de los países que más movimientos sísmicos reporta por día, principalmente por ubicarse en el llamado Cinturón de Fuego, una de las zonas con mayor actividad telúrica del mundo. Por ello, este sábado 21 de marzo de 2026 sigue en vivo los últimos reportes del Instituto Geofísico del Perú (IGP).

Temblor HOY en vivo en Perú, sábado 21 de marzo de 2026 10:23 Bienvenidos En esta nota podrás acceder al reporte actualizado del IGP respecto a los últimos sismos que se registren en Perú HOY, sábado 21 de marzo.

Cuál es la función del IGP

El Instituto Geofísico del Perú (IGP) se encarga de investigar, monitorear y estudiar todos los fenómenos geofísicos en el Perú, tales como sismos, erupciones volcánicas, el Fenómeno de El Niño, así como variaciones atmosféricas.

También se encarga de generar conocimiento científico con la finalidad de encontrar la forma de reducir el impacto de desastres naturales para así proteger a los peruanos, operando para ello el Centro Sismológico Nacional (CENSIS) y el Centro Vulcanológico Nacional (CENVUL).

Diferencia entre un temblor y terremoto

La palabra terremoto se utiliza para describir un movimiento sísmico fuerte que sucede en la tierra y en las profundidades del mar, provocando destrucción, daños materiales y muertes. Por su parte, el temblor hace alusión a un movimiento leve que no genera daños ni víctimas de ningún tipo.

Qué hacer durante un temblor

Mantén la calma y evita correr o gritar.

Ubícate en una zona segura, como debajo de una mesa resistente o junto a columnas.

Aléjate de ventanas, vidrios y objetos que puedan caer.

Si estás en la calle, aléjate de postes, cables eléctricos y edificios.

Si estás conduciendo, detén el vehículo en un lugar seguro y permanece dentro.

Qué no hacer durante un temblor