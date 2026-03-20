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¡Adiós al lodo y barro! Municipalidad pondrá pistas y veredas en vía colectora de VMT beneficiando a miles de familias

Los vecinos de las calles San Pedro, Acomayo y avenida La Unión se verán beneficiados de esta obra que apunta a mejorar la vida de los residentes de esta zona de VMT.

Joel Dávila
En la actualidad, estos caminos son simples trochas presas de las condiciones climáticas.
En la actualidad, estos caminos son simples trochas presas de las condiciones climáticas. | Composición Joel Davila/Líbero
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El jueves 19 de marzo de 2026, la Municipalidad de Lima, por medio de la Empresa Municipal de Apoyo a Proyectos Estratégicos (EMAPE), inició las obras pavimentación con pistas y veredas en calles y avenidas de Villa María del Triunfo que, en la actualidad, cuentan tan solo con trochas que son proclives a derrumbares, así como a la formación de lodo debido a las precipitaciones climatológicas.

Municipalidad de SJM anuncia desarrollo de obra en el distrito

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Qué calles de VMT tendrán pistas y veredas

Las obras se vienen realizando en las avenidas San Pedro, Acomayo y Unión, desde la avenida 26 de Noviembre hasta La Maya, la misma que se extenderá por 3 kilómetros de extensión, la cual, de acuerdo a las estimaciones de EMAPE, beneficiará a 15.500 vecinos residentes en estas localidades:

  • Virgen de Lourdes.
  • Quebrada Santa María.
  • Villa El Pedregal.
  • Casa Huerta.
  • Lomas Retamal.
  • Héroes del Cenepa.
  • Rafael Chacón.
  • Ampliación Villa de Lourdes.
  • Esperanza de Vida, entre otros más.

La Municipalidad de Lima emprende esta obra tan esperada por los vecinos de estas zonas, ya que mejorará mucho la calidad de vida de sus residentes, pues en temporada de lluvias la trocha se llena de lodo, haciendo un verdadero suplicio movilizarse por las mismas. EMAPE asegura que esto será un impulso al desarrollo de dichas zonas.

Desde la Municipalidad de Villa María del Triunfo indican que habrá una segunda etapa de esta obra, la cual se extenderá hasta Manchay, todo ello para hacer una conexión segura entre Pachacamac y Cieneguilla.

Cómo se desarrollará la obra en Villa María del Triunfo

Según EMAPE, las acciones que se llevarán a cabo comprenderán: movimiento de tierras, perfilado, compactación de la base, limpieza y demolición de material excedente, tras lo cual se llevará a cabo la construcción de las pistas y veredas que en esta primera fase tendrá una extensión promedio de 3 kilómetros.

Joel Dávila
AUTOR: Joel Dávila

Bachiller de la Universidad Jaime Bausate y Meza con más de 15 años de experiencia en redacción digital y SEO. Trabajo como periodista para El Comercio, Peru.com y La República. Se especializa en temas de economía, política, ciencia y tecnología con enfoque en geopolítica global.

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