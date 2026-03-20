Familias en San Juan de Miraflores celebran beneficio otorgado por la municipalidad: nueva obra se ejecuta

La Municipalidad de San Juan de Miraflores sigue aportando en el desarrollo del distrito con diferentes obras que son pensadas y ejecutadas para favorecer a los vecinos y vecinas de la zona. En esta oportunidad, se ha confirmado la realización de una nueva construcción para una de los sectores más alejados.

De acuerdo a lo que señala la publicación de Facebook de la entidad municipal, en Pamplona Alta, específicamente en el Asentamiento Humano Monte de Israel, Av. Villa La Paz, se viene desarrollando la colocación de nuevas pistas para evitar que los ciudadanos sigan teniendo inconvenientes para movilizarse.

Pistas se renuevan en el popular distrito del sur / FOTO: Municipalidad de San Juan de Miraflores

"No son solo pistas… es el resultado de una gestión participativa, donde municipalidad y comunidad trabajan mano a mano para mejorar la calidad de vida de todos", indica el mensaje publicado en la plataforma web de la comuna.

En el carrete de imágenes que compartieron las autoridades del distrito, se puede evidenciar la ardua labor de los trabajadores, mientras que por otro lado, se deja ver la alegría de quienes viven en los alrededores.

Con esta acción tomada por los representantes sanjuaninos, hay 5 mil familias de 11 asentamientos humanos que verán transformadas sus vías, con calles más seguras en las que se podrá transitar de manera accesible.

Hasta el momento, se puede evidenciar un avance bastante considerable en lo que respecta al asfaltado, siendo así un paso más adelante en la mejora drástica de la movilidad urbana al reducir tiempos de viaje, disminuir accidentes y muchas más consecuencias positivas que vienen detrás.