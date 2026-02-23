0
LO ÚLTIMO
Tabla de posiciones y resultados de la fecha 4 del Apertura

Municipalidad de San Juan de Miraflores renovó espacio en avenida principal: vecinos se beneficiarán con las mejoras

Las autoridades de San Juan de Miraflores han informado detalles sobre este nuevo plan hecho realidad en una de las arterias clave del distrito.

Daniela Alvarado
Municipalidad de SJM anuncia novedad en distrito
Municipalidad de SJM anuncia novedad en distrito | FOTO: Composición Líbero/ Daniela Alvarado
COMPARTIR

La Municipalidad de San Juan de Miraflores reafirma el compromiso que tiene con su comunidad de llevarlos hacia el futuro mejorando su calidad de vida, por lo que se viene encargando de tomar la atención necesaria a todos los puntos del distrito en los cuales se requiere de renovaciones, mejoras o implementación de diversas acciones.

Revisa los horarios y zonas afectadas por el corte de agua este martes 24 de febrero.

PUEDES VER: Corte de agua este martes 24 de febrero: Comas y Lima Cercado no tendrán servicio hasta por 12 horas

Bajo este contexto, los vecinos y vecinas de la zona se han mostrado alegres en las últimas horas debido a una nueva intervención que las autoridades correspondientes llevaron a cabo en una avenida principal bastante concurrida tanto por peatones como por conductores.

Se trata de la incorporación de más áreas verdes en el lugar, siendo esta una muestra de que no solo se busca optimizar el 'rostro' del distrito, sino también ofrecer un ambiente mucho más sano y natural para el entorno de la población sanjuanina.

A través de sus redes sociales, la comuna municipal confirmó que por medio del área de Parques y Jardines, en colaboración con el Servicio de Parques de Lima (Serpar), se logró la siembra de más de mil arbustos en toda la extensión de la Avenida Pedro Miotta.

San Juan de Miraflores

Vecinos de San Juan de Miraflores recibieron nueva acción de autoridades / FOTO: Municipalidad de San Juan de Miraflores

Asimismo, aseguraron que este tipo de ejecuciones están dirigidas a seguir aportando al desarrollo del distrito, además de transformarlo en un sector de la capital mucho más limpio, ordenado y sostenible.

"Seguimos recuperando espacios y trabajando por un verdadero distrito verde para nuestras familias", se lee en el mensaje final que colocaron los representantes de la entidad municipal vía Facebook oficial.

Daniela Alvarado
AUTOR: Daniela Alvarado

Redactora en Líbero, sección Ocio y México. Egresada en Periodismo y Medios Digitales (Toulouse Lautrec). 2 años de experiencia en redacción de contenido digital y locución.

Lo más visto

  1. Corte de agua este martes 24 de febrero: Comas y Lima Cercado no tendrán servicio hasta por 12 horas

  2. Cronograma ONP de marzo 2026: consulta las fechas de pago de pensiones en Banco de la Nación

  3. Vecinos de Puente Piedra celebran inicio de obra que aportará en la calidad de vida de las familias

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas ¡DOMINGO 22 LA UNICA TROPICAL!

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Tiempo Extra

Estados Unidos

Fútbol Peruano