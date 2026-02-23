Municipalidad de San Juan de Miraflores renovó espacio en avenida principal: vecinos se beneficiarán con las mejoras

La Municipalidad de San Juan de Miraflores reafirma el compromiso que tiene con su comunidad de llevarlos hacia el futuro mejorando su calidad de vida, por lo que se viene encargando de tomar la atención necesaria a todos los puntos del distrito en los cuales se requiere de renovaciones, mejoras o implementación de diversas acciones.

Bajo este contexto, los vecinos y vecinas de la zona se han mostrado alegres en las últimas horas debido a una nueva intervención que las autoridades correspondientes llevaron a cabo en una avenida principal bastante concurrida tanto por peatones como por conductores.

Se trata de la incorporación de más áreas verdes en el lugar, siendo esta una muestra de que no solo se busca optimizar el 'rostro' del distrito, sino también ofrecer un ambiente mucho más sano y natural para el entorno de la población sanjuanina.

A través de sus redes sociales, la comuna municipal confirmó que por medio del área de Parques y Jardines, en colaboración con el Servicio de Parques de Lima (Serpar), se logró la siembra de más de mil arbustos en toda la extensión de la Avenida Pedro Miotta.

Vecinos de San Juan de Miraflores recibieron nueva acción de autoridades / FOTO: Municipalidad de San Juan de Miraflores

Asimismo, aseguraron que este tipo de ejecuciones están dirigidas a seguir aportando al desarrollo del distrito, además de transformarlo en un sector de la capital mucho más limpio, ordenado y sostenible.

"Seguimos recuperando espacios y trabajando por un verdadero distrito verde para nuestras familias", se lee en el mensaje final que colocaron los representantes de la entidad municipal vía Facebook oficial.