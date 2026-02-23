Vecinos de El Agustino celebran renovación de vías: obra facilitará la transitabilidad en la zona

0
El distrito de El Agustino acaba de finalizar con el proyecto de remodelación e implementación en una zona clave del popular distrito.

Daniela Alvarado
El Agustino celebra nueva obra en el distrito
El Agustino celebra nueva obra en el distrito | FOTO: Composición Líbero/ Daniela Alvarado
El alcalde de El Agustino, Richard Soria, ha decidido tomar acción frente a una situación que era muy requerida por los ciudadanos de la zona, ya que desde hace varios meses era muy necesaria una renovación total en algunas de las arterias principales del distrito, para así optimizar el tránsito de peatones y conductores.

Culminan obra en la avenida Brasil y ahora luce con pistas remodeladas y nueva señalización.

De acuerdo a información reciente que dio la Municipalidad de El Agustino vía redes sociales, se ha llevado a cabo la inauguración de las nuevas pistas, veredas e iluminación LED en el Jr. Cabana, Vegueta, Cerro Azul, Huandoval y el Pasaje Parque Huaura de la Urb. Santoyo.

El Agustino

Vecinos del distrito se beneficiaron con proyecto recién inaugurado / FOTO: Municipalidad de El Agustino

Estas obras que estaban hasta hace un tiempo solo en planificación, se hicieron realidad en el sector y ahora, gracias a la decisión tomada, las calles intervenidas lucen una imagen mucho más óptima, pero principalmente, brindan la seguridad que tanto se solicitaba.

"Ahora los vecinos de la zona cuentan con vías más seguras, modernas y mejor iluminadas, mejorando su calidad de vida y la transitabilidad en el sector.", señala el mensaje final que colocó la entidad municipal en su publicación de Facebook oficial.

Vecinos y vecinas celebraron junto a las autoridades la realización de esta mejora durante el pasado fin de semana y evidenciaron la aprobación que tiene el burgomaestre por parte de un gran porcentaje de la población. Así lo demuestran las imágenes del carrete audiovisual.

En los comentarios del post compartido se puede leer el respaldo que tienen los usuarios frente a la gestión de Soria y sus obras puestas en marcha. "Un buen Alcalde lo demuestras sus obras felicidades Doctor Soria si cumple", "Felicitaciones alcalde...usted siempre demostrando que es un alcalde que cumple sus promesas", se lee.

