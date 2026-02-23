Municipalidad de La Victoria confirma importante CAMBIO en Gamarra: seguridad y orden se optimizará

La Municipalidad de La Victoria anunció una BUENA NOTICIA para todo el distrito, ya que se confirmó la realización de nuevas acciones en busca del bienestar del ambiente en los alrededores del popular emporio de Gamarra, el cual a menudo es visitado por gran cantidad de gente.

Este lugar, que es clave por ser el espacio comercial textil más grande de Sudamérica, posee más de 30,000 negocios y 144 galerías en unas 20 manzanas, lo que lo convierte en una de los principales puntos de la capital. Sin embargo, al gran problemática aquí recae en el desorden y la acumulación de basura.

Frente a ello y para intentar dar una solución efectiva que beneficie no solo a los comerciantes, sino también a los vecinos y clientes frecuentes, las autoridades decidieron realizar un cambio en las calles que rodean el emporio, y llevaron a cabo labores de limpieza exhaustiva.

Gamarra se renueva con limpieza de calles / FOTO: La Victoria

A través de sus redes sociales, confirmaron que siguen en pie con el compromiso de optimizar el desarrollo del distrito, en especial de esa zona que es de las más concurridas, por lo que se encargaron de dejar las vías sin ningún rastro de desecho.

"Se realizó una jornada de limpieza integral en las pistas y calles del emporio comercial de Gamarra, con el objetivo de mejorar el orden, la salubridad y la seguridad", se lee en parte del mensaje compartido por la entidad municipal.

De inmediato, la publicación en la cuenta oficial de Facebook de la comuna recibió todo el respaldo de los usuarios ante la ejecución, "Excelente trabajo siempre dejan limpio", "A seguir ordenando y recuperando los espacios públicos", "Impecable", dicen algunos de los comentarios.