Corte de agua este martes 24 de febrero: Comas y Lima Cercado no tendrán servicio hasta por 12 horas

El Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) informó que para este martes 24 de febrero se ha programado corte de agua en los distritos de Comas y Lima Cercado. Vecinos de diversas zonas no contarán con este indispensable servicio, por lo que deberán tomar sus precauciones.

Corte de agua en Comas este martes 24 de febrero

El sector 349 de Comas sufrirá corte del servicio de agua potable este martes 24 de febrero. El horario de suspensión será de 12:00 m. a 8:00 p. m. Revisa las zonas afectadas:

A.H. Collique Comités 40 y 41

A.H. Las Lomas de Collique

A.H. Lomas de San Valentín

A.H. Villa Florida

A.H. Villa La Paz

A.H. Villa Florida 5ta zona Collique

A.H. Las Casuarinas de Collique

A.H. Las Casuarinas de Collique Ampliación

A.H. 28 de Julio

A.H. Las Lomas Solidarios Valientes

A.H. Horacio Zevallos Gámez

A.H. Collique

A.H. Collique 4ta zona Comité Vecinal 98 y 100.

Lima Cercado sin agua este martes 24 de febrero

Sedapal realizará trabajos de empalme, cambio de válvula y mantenimiento en Lima Cercado, por lo que las viviendas del sector 43 no contarán con el suministro de agua potable por 12 horas. El horario de corte será de 10:00 a. m. a 10:00 p. m.

U.V. N° 3

Cuadrante: Av. Óscar R. Benavides (Av. Colonial), Av. Universitaria, Av. Germán Amézaga.

Vecinos deberán tomar sus precauciones ante el corte de agua.

Sedapal: ¿Cómo consultar el corte de agua?

Para consultar si habrá corte de agua en tu zona, Sedapal pone a disposición de los usuarios distintos canales oficiales. Por ejemplo, puedes ingresar a su página web y revisar la sección de interrupciones del servicio, donde se publica el distrito, horario y motivo del corte.

También es posible verificar esta información a través de sus redes sociales, la línea telefónica de atención al cliente o la aplicación móvil de la empresa. Estas opciones permiten a los ciudadanos anticiparse y tomar previsiones frente a la suspensión temporal del suministro.