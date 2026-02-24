- Hoy:
¿De cuánto es el INCREMENTO que tendrán las pensiones de ONP para marzo 2026? Verifica AQUÍ si te corresponde
El pago de las ONP llegará durante marzo con un monto adicional que deberás conocer previo a la semana de abono en bancos y a domicilio.
La Oficina de Normalización Previsional (ONP) ya terminó de realizar los pagos de pensiones del mes de febrero 2026, y lo que ahora corresponde es continuar con lo que indica el cronograma, así que se aproximan los abonos de marzo para todos los jubilados. ¿Llegará un monto diferente?
Desde principios de año se viene hablando mucho acerca de un incremento para los depósitos de los pensionados, y aunque este fue establecido en enero 2026, lo cierto es que recién se vio reflejado este aumento en febrero, causando mucha alegría en los ciudadanos registrados al sistema.
ONP: revisa si accedes al aumento de las pensiones en marzo 2026 / FOTO: Banco de la Nación.
¿De cuánto es el aumento en ONP para marzo?
El reajuste de S/100 se aplicó en enero, y fue percibido en febrero, pero solo para los que hayan aportado 20 años o más. En febrero cobraron S/200 más por los pagos de los dos primeros meses del año, pero en marzo solo verán el aumento de S/100.
Cronograma de pensiones de ONP
- Viernes 6 de marzo: apellido paterno de la A a la C.
- Lunes 9 de marzo: apellido paterno de la D a la L.
- Martes 10 de marzo: apellido paterno de la M a la Q.
- Miércoles 11 de marzo: apellido paterno de la R a la Z.
Pago a domicilio en ONP: ¿Cuándo será?
Se debe resaltar que el abono a domicilio es desde el jueves12 al sábado 21 de marzo. Todos los que crean necesario, podrán solicitar el acceso al servicio gratuito y de esta manera ya no tendrán que asistir de manera presencial a una agencia bancaria o cajero.
Pagos de pensiones para otros regímenes
- Decreto Ley N.º 18846: Pago en cuenta bancaria se realizará el 12 de marzo y el pago a domicilio, del 16 al 21 de marzo.
- Decreto Ley N.º 20530 y pensiones por encargo: El depósito de la pensión se realizará en cuenta el 12 de marzo, mientras que el pago a domicilio será del 16 al 21 de marzo, de acuerdo a lo establecido por la ONP.
- Régimen de la Ley N.º 30003 - Pensionistas pesqueros: El abono en cuenta se efectuará el 12 de marzo. El pago a domicilio del 16 al 21 de marzo.
- Régimen Ley N.º 26790: El abono en cuenta, incluida la cobertura supletoria, fondo minero y reaseguro en el Banco de la Nación, se realizará el 12 de marzo. El pago a domicilio será del 16 al 21 de marzo.
