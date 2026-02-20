- Hoy:
- Partidos de hoy
- Alianza Lima vs. Sport Boys
- Boca Juniors vs Racing Club
- Puebla vs América
- Universitario
- Sporting Cristal
- Programación Liga 1
- Tabla Sudamericano de Clubes Vóley
Corte de agua este sábado 21 de febrero por hasta 8 horas: Sedapal confirma distritos afectados y horarios
Sedapal ha anunciado qué distritos de Lima serán afectados con nueva suspensión del agua este fin de semana. ¿Tu zona está incluida en el mapa?
El Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal), confirmó que los ciudadanos del Perú sufrirán un nuevo corte del recurso durante este sábado 21 de febrero hasta por 8 horas, así que para evitar inconvenientes con el uso, se exhorta a tomar las precauciones del caso.
PUEDES VER: ¿Cuándo será Semana Santa 2026? Conoce qué días caerá el feriado largo y organiza tus planes con tiempo
Tal y como detalla la entidad en su información más reciente, algunas zonas de un importante distrito limeño, se verán perjudicadas por la suspensión que tiene programado iniciar durante el mediodía de este penúltimo fin de semana del mes y se extenderá por casi todo lo que resta del día.
Estas interrupciones se ejecutan con la finalidad de realizar trabajos de mantenimiento preventivo, limpieza de reservorios y mejoras en la red de tuberías, garantizando de esta manera la continuidad del servicio a largo plazo. Conoce AQUÍ si tu área será afectada por esta acción de Sedapal.
Corte de agua este 21 de febrero
Los Olivos
- Áreas afectadas: A. H. Fortín Caycho.
- Horario de corte: Desde las 12 m. hasta las 8:00 p.m.
- Motivo de suspensión: Limpieza de reservorio.
- Sector 80.
Corte de agua se programó para este 21 de febrero / FOTO: Sedapal
¿Qué se recomienda ante un corte de agua?
Lo primordial cuando se presenta esta situación es almacenar agua potable en recipientes limpios y tapados con anticipación, priorizando el consumo humano, la higiene personal y la cocina.
Asimismo, se recomienda llenar tanques o cisternas, cerrar llaves de paso para evitar fugas al reponerse el servicio y usar el agua almacenada de forma cuidadosa para hacerla durar a lo largo de todo el corte.
Aquafono de Sedapal
El servicio telefónico de atención al cliente de Sedapal puede marcarse a través del número 317-8000, y sirve para reportar emergencias ,consultar recibos, realizar reclamos, solicitar cortes o pedir servicios de gasfitería en Lima y Callao las 24 horas.
- 1
Examen de Admisión UNI 2026-1: LINK de resultados y puntajes de la prueba de Matemática del 18 de febrero
- 2
Resultados de admisión UNI 2026-1 HOY, viernes 20 de febrero: consulta tu puntaje de la prueba de Física y Química
- 3
Resultados COAR 2026: LINK para ver la lista de postulantes aptos a la primera fase a nivel nacional
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
Perulandia
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas
PRECIOS/ 59.90
VACILANDIA PARK
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas ¡DOMINGO 22 LA UNICA TROPICAL!
PRECIOS/ 29.90
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90