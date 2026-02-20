Corte de agua este sábado 21 de febrero por hasta 8 horas: Sedapal confirma distritos afectados y horarios

El Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal), confirmó que los ciudadanos del Perú sufrirán un nuevo corte del recurso durante este sábado 21 de febrero hasta por 8 horas, así que para evitar inconvenientes con el uso, se exhorta a tomar las precauciones del caso.

Tal y como detalla la entidad en su información más reciente, algunas zonas de un importante distrito limeño, se verán perjudicadas por la suspensión que tiene programado iniciar durante el mediodía de este penúltimo fin de semana del mes y se extenderá por casi todo lo que resta del día.

Estas interrupciones se ejecutan con la finalidad de realizar trabajos de mantenimiento preventivo, limpieza de reservorios y mejoras en la red de tuberías, garantizando de esta manera la continuidad del servicio a largo plazo. Conoce AQUÍ si tu área será afectada por esta acción de Sedapal.

Corte de agua este 21 de febrero

Los Olivos

Áreas afectadas: A. H. Fortín Caycho.

Horario de corte: Desde las 12 m. hasta las 8:00 p.m.

Motivo de suspensión: Limpieza de reservorio.

Sector 80.

Corte de agua se programó para este 21 de febrero / FOTO: Sedapal

¿Qué se recomienda ante un corte de agua?

Lo primordial cuando se presenta esta situación es almacenar agua potable en recipientes limpios y tapados con anticipación, priorizando el consumo humano, la higiene personal y la cocina.

Asimismo, se recomienda llenar tanques o cisternas, cerrar llaves de paso para evitar fugas al reponerse el servicio y usar el agua almacenada de forma cuidadosa para hacerla durar a lo largo de todo el corte.

Aquafono de Sedapal

El servicio telefónico de atención al cliente de Sedapal puede marcarse a través del número 317-8000, y sirve para reportar emergencias ,consultar recibos, realizar reclamos, solicitar cortes o pedir servicios de gasfitería en Lima y Callao las 24 horas.