Corte de agua este 18 de febrero en 10 distritos de Lima hasta por 12 horas: VERIFICA AQUÍ si tu zona será afectada

¡A juntar agua! El Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) dio una mala noticia para los ciudadanos de algunas zonas de la capital, pues confirmó que realizará nueva suspensión del recurso durante este miércoles 18 de febrero, dejando a muchos sin poder realizar actividades básicas.

La empresa encargada de distribuir el agua en toda la capital, exhortó a los vecinos y vecinas a poder priorizar actividades como el aseo personal y lavado de alimentos, ya que en este caso se interrumpirá el servicio por hasta 12 horas en distritos seleccionados que tendrán que ser intervenidos con labores de mantenimiento o reparación.

De acuerdo a la información brindada, los distritos perjudicados con la medida serán La Molina, Santa Anita, Ate, San Luis, San Borja, Chorrillos, Surco, San Juan de Lurigancho, Villa María del Triunfo, San Miguel y Comas. Conoce AQUÍ todas las zonas y horarios programados.

Corte de agua será este 18 de febrero en varios distritos de Lima / FOTO: Sedapal

Corte de agua este 18 de febrero

A continuación conoce qué áreas de los distritos serán afectadas con el corte de agua desde las primeras horas de la mañana de este miércoles 18 de febrero:

La Molina: todo el distrito. (Hora del corte: De 10:30 a.m. a 4:30 p.m.)

todo el distrito. (Hora del corte: De 10:30 a.m. a 4:30 p.m.) Santa Anita: Área comprendida entre Av. De La Cultura, Carretera Central, Av. Colectora Industrial, Av. Huancaray, Urb. Los Chancas de Andahuaylas. (Hora del corte: De 10:30 a.m. a 4:30 p.m.)

Área comprendida entre Av. De La Cultura, Carretera Central, Av. Colectora Industrial, Av. Huancaray, Urb. Los Chancas de Andahuaylas. (Hora del corte: De 10:30 a.m. a 4:30 p.m.) Ate: Urb. Mayorazgo, Urb. La Merced y área comprendida entre Av. Nicolás Ayllón, Av. Evitamiento, Av. Circunvalación, Av. Separadora Industrial, Av. Las Torres. (Hora del corte: De 10:30 a.m. a 4:30 p.m.)

Urb. Mayorazgo, Urb. La Merced y área comprendida entre Av. Nicolás Ayllón, Av. Evitamiento, Av. Circunvalación, Av. Separadora Industrial, Av. Las Torres. (Hora del corte: De 10:30 a.m. a 4:30 p.m.) San Luis/San Borja: Área comprendida entre Av. Nicolás Arriola, Av. Circunvalación, Av. Javier Prado, Av. San Luis. (Hora del corte: De 10:30 a.m. a 4:30 p.m.)

Área comprendida entre Av. Nicolás Arriola, Av. Circunvalación, Av. Javier Prado, Av. San Luis. (Hora del corte: De 10:30 a.m. a 4:30 p.m.) Chorrillos: área comprendida entre los sectores 91, 92 y 97. (Hora del corte: De 10:30 a.m. a 4:30 p.m.)

área comprendida entre los sectores 91, 92 y 97. (Hora del corte: De 10:30 a.m. a 4:30 p.m.) Surco: Área comprendida entre Av. Javier Prado Este, Av. Golf de Los Incas, límite Cerro Camacho, límite Cerro Centinela, límite Lomas de Pamplona Surco, Jr. Tambo Real, Av. Primavera, Av. Panamericana Sur. (Hora del corte: De 10:30 a.m. a 4:30 p.m.)

Área comprendida entre Av. Javier Prado Este, Av. Golf de Los Incas, límite Cerro Camacho, límite Cerro Centinela, límite Lomas de Pamplona Surco, Jr. Tambo Real, Av. Primavera, Av. Panamericana Sur. (Hora del corte: De 10:30 a.m. a 4:30 p.m.) San Juan de Lurigancho: Áreas afectadas: Área comprendida entre Av. 9 de Octubre, Av. Próceres de la Independencia, Av. Tusilagos Este, Av. Flores de Primavera, Av. Los Jardines Oeste, Av. Los Postes Este, Av. Basadre Este, Urb. Zárate, Urb. Caja de Agua, Urb. Chacarilla Otero, Coop. Las Flores, Urb. San Silvestre y Violetas I, II y III, Urb. San Carlos, Asoc. San Hilarión I y II, Coop. La Huayrona I, Urb. San Gabriel. (Hora del corte: De 10:30 a.m. a 4:30 p.m.)

Áreas afectadas: Área comprendida entre Av. 9 de Octubre, Av. Próceres de la Independencia, Av. Tusilagos Este, Av. Flores de Primavera, Av. Los Jardines Oeste, Av. Los Postes Este, Av. Basadre Este, Urb. Zárate, Urb. Caja de Agua, Urb. Chacarilla Otero, Coop. Las Flores, Urb. San Silvestre y Violetas I, II y III, Urb. San Carlos, Asoc. San Hilarión I y II, Coop. La Huayrona I, Urb. San Gabriel. (Hora del corte: De 10:30 a.m. a 4:30 p.m.) Villa María del Triufo: Áreas afectadas: Habilitaciones del sector 308, sub-sector 308-6 / RAP 4 Virgen de la Candelaria 2. Cuadrante: Entre pasaje Chimbote, pasaje Puno y Av. El Progreso-A.H. Virgen de la Candelaria, pasaje Cañete S/N - A.H. Fernando Belaúnde Terry II. Habilitaciones del sector 308-05 / RRP-5 Candelaria I. Cuadrante: Calle S/N, pasaje Cusco, Prol. José C. Mariátegui y Av. Cerro Verde (Horario de corte: De 11:00 a.m. a 5:00 p.m.)

Áreas afectadas: Habilitaciones del sector 308, sub-sector 308-6 / RAP 4 Virgen de la Candelaria 2. Cuadrante: Entre pasaje Chimbote, pasaje Puno y Av. El Progreso-A.H. Virgen de la Candelaria, pasaje Cañete S/N - A.H. Fernando Belaúnde Terry II. Habilitaciones del sector 308-05 / RRP-5 Candelaria I. Cuadrante: Calle S/N, pasaje Cusco, Prol. José C. Mariátegui y Av. Cerro Verde (Horario de corte: De 11:00 a.m. a 5:00 p.m.) San Miguel: Áreas afectadas: APV Ramiro Prialé, APV Riva Agüero, Asociación Municipales, Urb. Pando 8.ª etapa, Asoc. Riva Agüero y Urb. Rigel. Cuadrante: Av. Venezuela, Av. Universitaria, Calle Los Tulipanes, Av. José de la Riva Agüero. Urb. Rigel. Cuadrante: Av. Venezuela, Av. Universitaria, Calle Los Tulipanes, Av. José de la Riva Agüero. (Horario de corte: De 10:00 a.m. a 10:00 p.m.)

Áreas afectadas: APV Ramiro Prialé, APV Riva Agüero, Asociación Municipales, Urb. Pando 8.ª etapa, Asoc. Riva Agüero y Urb. Rigel. Cuadrante: Av. Venezuela, Av. Universitaria, Calle Los Tulipanes, Av. José de la Riva Agüero. Urb. Rigel. Cuadrante: Av. Venezuela, Av. Universitaria, Calle Los Tulipanes, Av. José de la Riva Agüero. (Horario de corte: De 10:00 a.m. a 10:00 p.m.) Comas: Áreas afectadas: A.H. Año Nuevo sector 111 Jorge Basadre zona A, A.H. Año Nuevo sector 18 de Enero zona A, A.H. Año Nuevo sector El Mirador zona A, A.H. Año Nuevo sector 29, zona A, A.H. Año Nuevo sector 24 de Marzo zona A, A.H. El Carmen Bajo Marginal, A.H. El Carmen Bajo Dios es Amor. A.H. Año Nuevo sector 27 de Noviembre zona A, A.H. Año Nuevo sector 11 de Julio zona A, A.H. Año Nuevo sector 6 de Marzo, A.H. Año Nuevo sector Bellavista, A.H. Año Nuevo sector Colina zona A, A.H. Año Nuevo sector El Ayllu zona A, A.H. Año Nuevo El Mirador zona A, A.H. Año Nuevo sector 29, A.H. Dios es Amor. (Horario de corte: De 12 m. a 8:00 p.m.)

Canales de atención de Sedapal

Sedapal ofrece comunicación con los clientes en Lima y Callao por medio del Aquafono, al que puedes contactar con este número: (01) 317-8000. Otros canales incluyen el asistente virtual Clarita en su web, WhatsApp y las redes sociales (Facebook/X).