Municipalidad de Pueblo Libre celebra inauguración de importante obra en aporte al mejoramiento urbano
Los ciudadanos en Pueblo Libre, fueron beneficiados con un proyecto gestionado por las autoridades en favor de las calles y avenidas de la zona.
Los vecinos de Pueblo Libre fueron beneficiados con una nueva obra que las autoridades correspondientes han gestionado como aporte a la comunidad. Luego de muchos trabajos realizados, finalmente se podrá disfrutar del nuevo rostro que luce la zona intervenida.
PUEDES VER: Municipalidad de Chorrillos da la mejor noticia para vecinos: inician labores de limpieza masiva en el distrito
Como se sabe, periódicamente los representantes de la comuna fijan su atención en diferentes puntos vulnerables, con la finalidad de ejecutar labores de renovación, implementación y fortalecer la seguridad en cada una de las calles que conforma este distrito.
Por medio de la plataforma web de Facebook, la entidad municipal difundió información clave sobre lo que fue este festejo por la remodelación de diversas avenidas, las cuales recibieron mejoras en pistas y veredas.
Vecinos celebran la inauguración de obra en el distrito / FOTO: Municipalidad de Pueblo Libre
"Vecinos y vecinas participaron con entusiasmo en la inauguración de la obra integral en las cuadras 4, 5, 7 y 8 de la calle Carlos Bondy, recorriendo las pistas y veredas recientemente mejoradas", se lee en parte del mensaje compartido a través de las redes sociales.
La publicación también afirma que actualmente el sector ya cuenta con pistas renovadas, veredas reconstruidas y áreas verdes recuperadas, contribuyendo a una mejor transitabilidad y a un entorno más ordenado.
De esta manera, la municipalidad confirmó que sigue en marcha con diversos proyectos pensados para el bienestar de su comunidad, y se encargará de optimizar el ambiente urbano para que cada familia en el distrito tenga la oportunidad de contar con una mejor calidad de vida.
