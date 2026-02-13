- Hoy:
Municipalidad de Villa El Salvador confirmó inicio de obra que beneficiará a familias, niños y jóvenes
La Municipalidad de Villa El Salvador ha informado a la población acerca de la construcción de un nuevo espacio como aporte a la calidad de vida de los vecinos.
La Municipalidad de Villa El Salvador anunció que, para seguir reafirmando el compromiso que tienen con la comunidad del distrito, se ha empezado con un nuevo proyecto. Este busca mejorar el ambiente de una de las zonas más concurridas, y además, ofrecer más espacios para diferentes actividades.
La comuna anunció por medio de sus redes sociales que se dio el primer paso en miras de la construcción de una nueva losa multideportiva, la cual favorecerá la salud integral de la población, pues será un lugar seguro y accesible para practicar deportes, fomentar la recreación de familias y actuar como punto de encuentro vecinal.
Se trata de la losa multideportiva denominada como 'La Bombonera', la cual se ubicará en la zona de Nueva Esperanza en Villa El Salvador. La información fue brindada por medio de la plataforma oficial de Facebook de la entidad municipal.
Vecinos de Villa El Salvador recibirán obra pronto / FOTO: Municipalidad de Villa El Salvador
Municipalidad de Villa El Salvador lanzará obra
"Iniciamos la nivelación del terrero de este nuevo espacio deportivo que se construye a través del programa municipal Villa Minka Vamos realizando la construcción de 13 losas multideportivas de las 15 que fueron prometidas por nuestra gestión.", se lee en la publicación realizada por las autoridades.
Así los representantes de la entidad confirmaron que continúan en el proceso de generar más losas deportivas en el distrito con la finalidad de que los vecinos puedan tener una óptima calidad de vida y un ambiente renovado.
