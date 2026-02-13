0
EN VIVO
Universitario vs Cienciano por la Liga 1

Más de 5 distritos sin agua este 14 de febrero: Sedapal confirma corte del servicio hasta por 8 horas

Algunos ciudadanos en Lima sufrirán el corte del servicio de agua potable durante la fecha más especial del mes de febrero, la celebración por San Valentín.

Daniela Alvarado
Corte de agua este 14 de febrero de 2026: distritos afectados
Corte de agua este 14 de febrero de 2026: distritos afectados | FOTO: Composición Líbero/ Daniela Alvarado
COMPARTIR

En pleno de Día de San Valentín 2026, mientras muchos celebran el amor y la amistad, el Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) confirmó que algunos distritos tendrán que buscar alternativas de solución ante un nuevo corte del recurso que se ha programado para este fin de semana.

La Municipalidad de Lima inaugura obra en la Av. Alipio Ponce en San Juan de Miraflores y Chorrillos.

PUEDES VER: Municipalidad de Lima inauguró moderna obra que une SJM y Chorrillos: vecinos se beneficiarán con las mejoras

La empresa estatal ha dado a conocer que ciudadanos de algunas zonas de la capital tendrán que tomar sus respectivas precauciones en casa, debido a que no podrán contar con el servicio hasta por 8 horas durante el día y esto perjudicaría actividades principales como cocinar los alimentos o asearse.

Hasta el momento se ha comunicado que los distritos perjudicados con esta suspensión serán Comas, San Juan de Lurigancho, San Luis, San Borja, Ate, Santa Anita, Santiago de Surco, Chorrillos y La Molina. AQUÍ te dejamos los horarios que se han anunciado.

Sedapal

Sedapal anuncia corte de agua este 13 de febrero / FOTO: Freepik

Corte de agua el 14 de febrero

Comas

  • Horario de corte: Desde las 12:00 m. hasta las 8:00 p.m
  • Sector 339
  • Áreas afectadas: P.J. Manco Inca, A.H. Miguel Saldaña Reátegui, A.H. Los Ángeles IV sector Comas, A.H. Santiago Apóstol, A.H. Vista Alegre del Carmen, A.H. Nuevo Carmen Alto N° 2, A.H. Jesús de Nazareth Zonal 2 Comas.

San Juan de Lurigancho

  • Horario de corte: Desde las 10:30 a.m. hasta las 4:30 p.m
  • Áreas afectadas: Área comprendida entre Av. 9 de octubre, Av. Próceres de la Independencia, Av. Tusilagos Este, Av. Flores de Primavera, Av. Los Jardines Oeste, Av. Los Postes Este, Av. Basadre Este, Urb. Zarate, Urb. Caja de Agua, Urb. Chacarilla Otero, Coop. Las Flores, Urb. San Silvestre y Violetas I, II y III, Urb. San Carlos, Asoc. San Hilarión I y II, Coop. La Huayrona I, Urb. San Gabriel.

San Luis / San Borja

  • Horario de corte: Desde las 10:30 a.m. hasta las 4:30 p.m
  • Sector 3
  • Áreas afectadas: Área comprendida entre Av.Nicolás Arriola, Av. Circunvalación, Av. Javier Prado, Av. San Luis

Ate

  • Horario de corte: 10:30 a.m. hasta las 04:30 p.m.
  • Áreas afectadas: Urb. Mayorazgo, Urb. La Merced y área comprendida entre Av. Nicolás Ayllón, Av. Evitamiento, Av. Circunvalación, Av. Separadora Industrial, Av. Las Torres.

Santa Anita

  • Horario de corte: 10:30 a.m. hasta las 04:30 p.m.
  • Áreas afectadas: área comprendida entre Av. De La Cultura, Carretera Central, Av. Colectora Industrial, Av. Huancaray, Urb. Los Chancas de Andahuaylas.

Santiago de Surco

  • Horario de corte: Desde las 10:30 a.m. hasta las 04:30 p.m.
  • Áreas afectadas: Área comprendida entre Av. Javier Prado Este, Av. Golf de los incas limite Cerro Camacho, limite Cerro Centinela limite Lomas de Pamplona Surco, Jr. Tambo Real, Av. Primera, Av. Panamerica Sur.
    Sectores 87, 89, 296, 297, 298 y 299.

Chorrillos

  • Áreas afectadas: Sectores 91, 92 y 97
  • Horario de corte: 10:30 a.m. hasta las 04:30 p.m.

La Molina

  • Horario de corte: Desde las 10:30 a.m. hasta las 04:30 p.m.
  • Todo el distrito
Daniela Alvarado
AUTOR: Daniela Alvarado

Redactora en Líbero, sección Ocio y México. Egresada en Periodismo y Medios Digitales (Toulouse Lautrec). 2 años de experiencia en redacción de contenido digital y locución.

Lo más visto

  1. Lista de preseleccionados de Beca 18-2026: ¿Pronabec confirmó la fecha de publicación? Revisa lo último

  2. ¿Quieres saber si tu pareja está soltera a poco del Día de San Valentín? RENIEC confirma GUÍA para conocer estado civil

  3. Municipalidad de Miraflores clausura negocios comerciales de Intercorp: al menos 10 locales dejaron de funcionar

Notas Recomendadas

Ofertas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar

Cuponidad Productos

Colección de 8 piezas especializadas marca OSTER

PRECIO

S/ 12.90
Comprar

PARQUE ACUATICO PARAISO DEL SUR

PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PRECIO

S/ 43.90
Comprar

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Tiempo Extra

Estados Unidos

Fútbol Peruano