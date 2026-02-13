- Hoy:
Más de 5 distritos sin agua este 14 de febrero: Sedapal confirma corte del servicio hasta por 8 horas
Algunos ciudadanos en Lima sufrirán el corte del servicio de agua potable durante la fecha más especial del mes de febrero, la celebración por San Valentín.
En pleno de Día de San Valentín 2026, mientras muchos celebran el amor y la amistad, el Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) confirmó que algunos distritos tendrán que buscar alternativas de solución ante un nuevo corte del recurso que se ha programado para este fin de semana.
La empresa estatal ha dado a conocer que ciudadanos de algunas zonas de la capital tendrán que tomar sus respectivas precauciones en casa, debido a que no podrán contar con el servicio hasta por 8 horas durante el día y esto perjudicaría actividades principales como cocinar los alimentos o asearse.
Hasta el momento se ha comunicado que los distritos perjudicados con esta suspensión serán Comas, San Juan de Lurigancho, San Luis, San Borja, Ate, Santa Anita, Santiago de Surco, Chorrillos y La Molina. AQUÍ te dejamos los horarios que se han anunciado.
Sedapal anuncia corte de agua este 13 de febrero / FOTO: Freepik
Corte de agua el 14 de febrero
Comas
- Horario de corte: Desde las 12:00 m. hasta las 8:00 p.m
- Sector 339
- Áreas afectadas: P.J. Manco Inca, A.H. Miguel Saldaña Reátegui, A.H. Los Ángeles IV sector Comas, A.H. Santiago Apóstol, A.H. Vista Alegre del Carmen, A.H. Nuevo Carmen Alto N° 2, A.H. Jesús de Nazareth Zonal 2 Comas.
San Juan de Lurigancho
- Horario de corte: Desde las 10:30 a.m. hasta las 4:30 p.m
- Áreas afectadas: Área comprendida entre Av. 9 de octubre, Av. Próceres de la Independencia, Av. Tusilagos Este, Av. Flores de Primavera, Av. Los Jardines Oeste, Av. Los Postes Este, Av. Basadre Este, Urb. Zarate, Urb. Caja de Agua, Urb. Chacarilla Otero, Coop. Las Flores, Urb. San Silvestre y Violetas I, II y III, Urb. San Carlos, Asoc. San Hilarión I y II, Coop. La Huayrona I, Urb. San Gabriel.
San Luis / San Borja
- Horario de corte: Desde las 10:30 a.m. hasta las 4:30 p.m
- Sector 3
- Áreas afectadas: Área comprendida entre Av.Nicolás Arriola, Av. Circunvalación, Av. Javier Prado, Av. San Luis
Ate
- Horario de corte: 10:30 a.m. hasta las 04:30 p.m.
- Áreas afectadas: Urb. Mayorazgo, Urb. La Merced y área comprendida entre Av. Nicolás Ayllón, Av. Evitamiento, Av. Circunvalación, Av. Separadora Industrial, Av. Las Torres.
Santa Anita
- Horario de corte: 10:30 a.m. hasta las 04:30 p.m.
- Áreas afectadas: área comprendida entre Av. De La Cultura, Carretera Central, Av. Colectora Industrial, Av. Huancaray, Urb. Los Chancas de Andahuaylas.
Santiago de Surco
- Horario de corte: Desde las 10:30 a.m. hasta las 04:30 p.m.
- Áreas afectadas: Área comprendida entre Av. Javier Prado Este, Av. Golf de los incas limite Cerro Camacho, limite Cerro Centinela limite Lomas de Pamplona Surco, Jr. Tambo Real, Av. Primera, Av. Panamerica Sur.
Sectores 87, 89, 296, 297, 298 y 299.
Chorrillos
- Áreas afectadas: Sectores 91, 92 y 97
- Horario de corte: 10:30 a.m. hasta las 04:30 p.m.
La Molina
- Horario de corte: Desde las 10:30 a.m. hasta las 04:30 p.m.
- Todo el distrito
