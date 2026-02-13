0
Frases por San Valentín 2026: 50 mensajes para enviar y dedicar a tu persona especial este 14 de febrero

Este 14 de febrero se llevará a cabo la celebración por San Valentín 2026, por lo cual AQUÍ te dejaremos algunos ejemplos de frases y mensajes ideales para enviar.

Daniela Alvarado
Día de San Valentín 2026: frases para compartir
Día de San Valentín 2026: frases para compartir | FOTO: Composición Líbero/ Daniela Alvarado
Este sábado 14 de febrero de 2026, muchos ciudadanos en el mundo festejan el Día de San Valentín, una fecha clave en el calendario que se dedica a festejar el amor y la amistad entre amigos, pareja, familiares o círculo cercano. Esta temporada es una de las más esperadas en el año, pues sirve como motivo para regalar, reunirse y realizar diversas actividades.

Entre las costumbres más conocidas de este día, está el compartir diversas publicaciones relacionadas a través de las redes sociales, para que la celebración no pase por alto. Asimismo, muchos utilizan estas plataformas digitales también para dedicar mensajes de cariño a esa persona especial.

San Valentín

Comparte las mejores frases por San Valentín / FOTO: Composición Líbero

Si no tienes muchas ideas para enviar o quieres alguna inspiración de momento, te indicaremos AQUÍ los ejemplos que puedes tomar en cuenta. Revisa los listados y elige la que más se adecúe a tu estilo. ¡No te lo pierdas!

15 frases cortas para enviar a amigos

  • ¡Feliz San Valentín, amigo! Gracias por tanto y por siempre.
  • La amistad como la tuya sí que es amor del bueno.
  • Hoy celebro tenerte en mi vida. ¡Te quiero!
  • Eres mi persona favorita para reír sin razón.
  • La vida es mejor con amigos como tú.
  • Gracias por estar en las buenas, las malas y las peores.
  • Nuestra amistad merece brindis hoy y siempre.
  • Amistad verdadera: la nuestra.
  • ¡Feliz día del amor… y de nuestra locura!
  • Tenerte como amigo es mi suerte favorita.
  • Contigo, cualquier día es especial.
  • Gracias por tanto apoyo y cero juicios.
  • Amigos como tú valen oro.
  • Que nunca nos falten risas juntos.
  • ¡Te celebro hoy y siempre!

15 mensajes divertidos para tu pareja

  • Te amo más que al WiFi cuando funciona perfecto.
  • Eres mi persona favorita… incluso cuando tienes hambre.
  • Contigo sí firmo contrato de amor indefinido.
  • Me gustas más que dormir cinco minutos extra.
  • Eres mi San Valentín oficial… sin opción a devoluciones.
  • Si el amor engorda, contigo ya subí feliz.
  • Te amo hasta cuando te quedas con las cobijas.
  • Eres mi notificación favorita del día.
  • Me encantas más que mi serie favorita.
  • Gracias por aguantar mis dramas nivel novela.
  • Eres mi plan favorito, incluso sin plan.
  • Te elegiría otra vez… aunque roncando.
  • Contigo todo es amor, risas y antojos.
  • Mi corazón hizo match perfecto contigo.
  • Feliz San Valentín al amor de mi vida… y a mi compañero de memes.

10 mensajes largos para dedicar a tu pareja

  • Hoy celebro que llegaste a mi vida para cambiarlo todo. Gracias por enseñarme lo que significa amar de verdad. Eres mi hogar, mi paz y mi aventura favorita.
  • Desde que estamos juntos entendí que el amor no es perfecto, pero sí auténtico.
  • No necesito un día especial para recordarte cuánto te amo, pero aprovecho este para decirte que eres mi mayor bendición.
  • A tu lado descubrí que el amor verdadero se construye con pequeños detalles: una mirada, una caricia, una risa compartida.
  • Eres la historia más bonita que el destino escribió para mí. Cada día contigo suma recuerdos que guardo en el corazón.
  • Contigo aprendí que el amor no es solo palabras, sino acciones, compromiso y apoyo incondicional.
  • Si volviera a empezar mi vida, te buscaría de nuevo. Porque en ti encontré complicidad, pasión y una amistad que sostiene todo lo demás.
  • Tu amor me inspira a ser mejor persona. Me das fuerza, alegría y tranquilidad. Eres mi compañero/a de vida y mi mejor decisión.
  • Gracias por caminar conmigo, por no soltar mi mano y por creer en nosotros. Lo que tenemos es valioso y lo cuidaré siempre.
  • Hoy y todos los días quiero recordarte que eres el amor de mi vida. Que cada latido mío lleva tu nombre y que mi mayor deseo es seguir construyendo sueños juntos.

10 frases para redes sociales

  • El amor se celebra todos los días, pero hoy se publica.
  • Amor del bueno, sin filtros.
  • Que nunca falten abrazos sinceros.
  • Amor propio, amor compartido.
  • Hoy brindamos por el amor en todas sus formas.
  • Mi lugar favorito siempre será a tu lado.
  • El amor está en los pequeños detalles.
  • Más amor, menos miedo.
  • Contigo todo es mejor.
  • Feliz San Valentín a quienes hacen latir fuerte el corazón.
Daniela Alvarado
AUTOR: Daniela Alvarado

Redactora en Líbero, sección Ocio y México. Egresada en Periodismo y Medios Digitales (Toulouse Lautrec). 2 años de experiencia en redacción de contenido digital y locución.

