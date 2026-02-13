- Hoy:
Frases por San Valentín 2026: 50 mensajes para enviar y dedicar a tu persona especial este 14 de febrero
Este 14 de febrero se llevará a cabo la celebración por San Valentín 2026, por lo cual AQUÍ te dejaremos algunos ejemplos de frases y mensajes ideales para enviar.
Este sábado 14 de febrero de 2026, muchos ciudadanos en el mundo festejan el Día de San Valentín, una fecha clave en el calendario que se dedica a festejar el amor y la amistad entre amigos, pareja, familiares o círculo cercano. Esta temporada es una de las más esperadas en el año, pues sirve como motivo para regalar, reunirse y realizar diversas actividades.
Entre las costumbres más conocidas de este día, está el compartir diversas publicaciones relacionadas a través de las redes sociales, para que la celebración no pase por alto. Asimismo, muchos utilizan estas plataformas digitales también para dedicar mensajes de cariño a esa persona especial.
Comparte las mejores frases por San Valentín / FOTO: Composición Líbero
Si no tienes muchas ideas para enviar o quieres alguna inspiración de momento, te indicaremos AQUÍ los ejemplos que puedes tomar en cuenta. Revisa los listados y elige la que más se adecúe a tu estilo. ¡No te lo pierdas!
15 frases cortas para enviar a amigos
- ¡Feliz San Valentín, amigo! Gracias por tanto y por siempre.
- La amistad como la tuya sí que es amor del bueno.
- Hoy celebro tenerte en mi vida. ¡Te quiero!
- Eres mi persona favorita para reír sin razón.
- La vida es mejor con amigos como tú.
- Gracias por estar en las buenas, las malas y las peores.
- Nuestra amistad merece brindis hoy y siempre.
- Amistad verdadera: la nuestra.
- ¡Feliz día del amor… y de nuestra locura!
- Tenerte como amigo es mi suerte favorita.
- Contigo, cualquier día es especial.
- Gracias por tanto apoyo y cero juicios.
- Amigos como tú valen oro.
- Que nunca nos falten risas juntos.
- ¡Te celebro hoy y siempre!
15 mensajes divertidos para tu pareja
- Te amo más que al WiFi cuando funciona perfecto.
- Eres mi persona favorita… incluso cuando tienes hambre.
- Contigo sí firmo contrato de amor indefinido.
- Me gustas más que dormir cinco minutos extra.
- Eres mi San Valentín oficial… sin opción a devoluciones.
- Si el amor engorda, contigo ya subí feliz.
- Te amo hasta cuando te quedas con las cobijas.
- Eres mi notificación favorita del día.
- Me encantas más que mi serie favorita.
- Gracias por aguantar mis dramas nivel novela.
- Eres mi plan favorito, incluso sin plan.
- Te elegiría otra vez… aunque roncando.
- Contigo todo es amor, risas y antojos.
- Mi corazón hizo match perfecto contigo.
- Feliz San Valentín al amor de mi vida… y a mi compañero de memes.
10 mensajes largos para dedicar a tu pareja
- Hoy celebro que llegaste a mi vida para cambiarlo todo. Gracias por enseñarme lo que significa amar de verdad. Eres mi hogar, mi paz y mi aventura favorita.
- Desde que estamos juntos entendí que el amor no es perfecto, pero sí auténtico.
- No necesito un día especial para recordarte cuánto te amo, pero aprovecho este para decirte que eres mi mayor bendición.
- A tu lado descubrí que el amor verdadero se construye con pequeños detalles: una mirada, una caricia, una risa compartida.
- Eres la historia más bonita que el destino escribió para mí. Cada día contigo suma recuerdos que guardo en el corazón.
- Contigo aprendí que el amor no es solo palabras, sino acciones, compromiso y apoyo incondicional.
- Si volviera a empezar mi vida, te buscaría de nuevo. Porque en ti encontré complicidad, pasión y una amistad que sostiene todo lo demás.
- Tu amor me inspira a ser mejor persona. Me das fuerza, alegría y tranquilidad. Eres mi compañero/a de vida y mi mejor decisión.
- Gracias por caminar conmigo, por no soltar mi mano y por creer en nosotros. Lo que tenemos es valioso y lo cuidaré siempre.
- Hoy y todos los días quiero recordarte que eres el amor de mi vida. Que cada latido mío lleva tu nombre y que mi mayor deseo es seguir construyendo sueños juntos.
10 frases para redes sociales
- El amor se celebra todos los días, pero hoy se publica.
- Amor del bueno, sin filtros.
- Que nunca falten abrazos sinceros.
- Amor propio, amor compartido.
- Hoy brindamos por el amor en todas sus formas.
- Mi lugar favorito siempre será a tu lado.
- El amor está en los pequeños detalles.
- Más amor, menos miedo.
- Contigo todo es mejor.
- Feliz San Valentín a quienes hacen latir fuerte el corazón.
