Matrimonio Civil Comunitario 2026 GRATIS: Municipalidad de Lima realizará evento previo a San Valentín

Febrero es el mes del amor y aprovechando este contexto, la Municipalidad de Lima realizará Matrimonio Civil Comunitario el próximo jueves 12 en el Circuito Mágico del Agua. Todas las parejas interesadas pueden inscribirse de manera virtual y participar de la ceremonia organizada por la entidad capitalina.

Mediante sus redes sociales, la MML, a través de la Gerencia de Desarrollo Humano, informó sobre este evento gratuito en beneficio de la comunidad. Para adquirir más información, puedes escribir al correo electrónico sruiz@munlima.go.pe, llamar al teléfono 994 541 487 o comunicarte mediante WhatsApp al 958 572 663.

En la respuesta del correo se le brindará los requisitos para contraer matrimonio legal en este tipo de eventos de la Municipalidad de Lima, pero se estima que se solicitará los mismos documentos y seguirá los pasos de un matrimonio civil tradicional, con algunas facilidades de la ceremonia comunitaria gratuita.

Documento Nacional de Identidad (DNI) original y copia de ambos contrayentes.

Partidas de nacimiento certificadas y actualizadas.

Declaración jurada de estado civil de soltería de cada contrayente.

Declaración jurada de domicilio, o acreditar que al menos uno vive en el distrito donde se realiza el matrimonio.

Certificado médico prenupcial.

Dos testigos que no sean familiares directos, con DNI.

Es importante destacar que los requisitos pueden variar ligeramente, de acuerdo a lo solicitado por la municipalidad , por lo que es recomendable consultar directamente con el correo electrónico o número de teléfono brindado para conocer los detalles de la ceremonia comunitaria.

En tanto, de destaca que el matrimonio civil comunitario facilita el acceso al matrimonio legal a parejas que, por motivos económicos o administrativos, no pueden realizar una ceremonia individual. Esta modalidad permite formalizar la unión con pleno reconocimiento jurídico, garantizando derechos y deberes como la protección familiar, herencia y seguridad social.