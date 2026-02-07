Examen de Admisión Ordinario UNSAAC 2026-I: LINK para verificar los resultados y puntaje alcanzado

La Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco está en medio de su proceso de admisión para aspirantes que buscan ser parte de los nuevos ingresos. El Examen de Admisión ORDINARIO 2026-I, se llevó a cabo este sábado 7 de febrero y hubo miles de participantes.

Con el pasar de las horas, la intriga y expectativa crece entre los postulantes, por lo que muchos esperan conocer en pocas horas qué tal les fue con la evaluación y si lograron llegar al puntaje suficiente para ser parte del alumnado en el nuevo periodo. AQUÍ te dejamos la información que necesitas.

La UNSAAC está a poco de lanzar los resultados del examen de admisión del 7 de febrero / FOTO: UNSAAC

LINK para ver resultados UNSAAC

Para todos aquellos que rindieron su prueba de admisión en modalidad ordinario, el LINK para verificar todos los resultados y puntajes obtenidos, es el siguiente: https://admision.unsaac.edu.pe/resultados/

¿Cuáles eran los requisitos para postular al examen de admisión ORDINARIO?

Certificado de Estudios.

DNI, ampliado.

Fotografía digital (704 x 480 px).

COSTOS: Colegios Nacionales y Particulares: S/. 300.00

Horario de examen de admisión UNSAAC

De acuerdo a lo que indica la plataforma de la universidad, los postulantes podían entrar al lugar de la evaluación a partir de las 07:30 a.m y solo hasta las 09:30 a.m. Después de ello, las puertas se cerraron para el inicio de la prueba a las 10:00 a.m.

Ingreso de postulantes al examen de UNSAAC

PUERTA N° 2: AV. LA CULTURA, (Altura del pabellón de Enfermería)

PUERTA N° 3: AV. LA CULTURA, (Altura del puente peatonal de la Av. la Cultura)

PUERTA N° 1: AV. HAYA DE LA TORRE, (Altura del Pabellón de Medicina Humana)

PUERTA N° 6: AV. UNIVERSITARIA, (Altura Urb. Mariscal Gamarra)

Recepción de documentos para ingresantes