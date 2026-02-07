- Hoy:
Municipalidad de Villa El Salvador anuncia oportunidad laboral para este verano: requisitos y dónde inscribirse
La Municipalidad de Villa El Salvador publicó en redes sociales la nueva oportunidad laboral que está ofreciendo a los ciudadanos.
La Municipalidad de Villa El Salvador ha ofrecido una excelente noticia para aquellos que se encuentren en busca de un nuevo empleo durante esta temporada de verano 2026, por lo cual lanzó su convocatoria de trabajo con determinados puestos vacantes.
Como es habitual, periódicamente las entidades municipales se encargan de hacer un llamado a nuevo personal para sus cargos disponibles en diferentes niveles y según ciertos requisitos por cumplir. Es por esto que ahora muchos están a la expectativa del aviso en V.E.S.
Por medio de su cuenta oficial de Facebook, la comuna distrital realizó la publicación de las plazas laborales a las que se puede aspirar presentando los respectivos documentos solicitados, y generó el interés en los miles de vecinos.
Municipalidad de Villa El Salvador anuncia plazas de trabajo desde el 9 de febrero / FOTO: Municipalidad de Villa El Salvador
"La Municipalidad de Villa El Salvador, a través de la Subgerencia de Transportes y Seguridad Vial, te invita a postular a los siguientes puestos operativos", indica el mensaje en la plataforma.
Puestos disponibles en la Municipalidad de Villa El Salvador
La convocatoria de oportunidades laborales, ofrece un lugar como conductor de vehículo de clase A, categoría ll y también está libre la plaza de inspector de tránsito.
Horario para presentación de documentos
- Lunes 9 de febrero | Jueves 12 de febrero
- 08:00 a.m a 05:00 p.m
- Depósito Municipal- Sector 3 Grupo 15
- 1
