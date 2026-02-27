MINSA anuncia MALA NOTICIA sobre Evaluación para el SERUMS 2026 - I: fecha oficial fue aplazada

Miles de aspirantes se preparaban para la Evaluación del SERUMS 2026 - I que se había programado en marzo de 2026. No obstante, el Ministerio de Salud (MINSA) anunció que se darían algunas modificaciones en el cronograma, lo cual también afecta la fecha de realización del examen.

Por medio de sus redes sociales oficiales, el organismo comunicó que para contar con mayor acceso y participación de los postulantes en el Perú, se ha decidido cambiar el día de la prueba y esta será aplazada hasta el mes de abril, según lo establecen las nuevas medidas publicadas.

"COMUNICADO | El Ministerio de Salud informa a los profesionales de las ciencias de la salud y al público en general sobre la Evaluación para el SERUMS 2026 - I", se lee en la información brindada, la cual no fue muy bien recibida por los postulantes que ya tenían todo organizado.

Evaluación para el SERUMS 2026 - I ya no será en marzo / FOTO: MINSA

Nuevo Cronograma para Evaluación del SERUMS 2026-l

De acuerdo a lo que se había anunciado, la Evaluación para el SERUMS 2026-I se desarrollaría a nivel nacional el domingo 22 de marzo, conforme al cronograma aprobado, pero ahora será el domingo 19 de abril, aproximadamente un mes después.

Evaluación para el SERUMS 2026 - I se ha reprogramado / FOTO: MINSA

¿Qué se necesitaba para inscribirse en la Evaluación para el SERUMS 2026- I?