¡Mucha atención! Recientemente, un nuevo proyecto de ley, que está poco de recibir el visto bueno en California, EE UU., podría prohibir a todos los que han trabajado o laboran para el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) acceder a empleos en los sistemas escolares del estado, incluyendo a la Universidad Estatal de California, conocida como Cal Poly.

Cabe resaltar que esta sorpresiva medida busca establecer restricciones en el ámbito educativo para ellos. ¿Este anuncio beneficia a los inmigrantes?

Proyecto de ley restringe que exempleados de ICE trabajen en escuelas

'Mustang News' y otros portales internacionales señalaron que la representante, Anamarie Avila Farias, del distrito 15 de California, introdujo el proyecto de ley AB 1627 ante la Asamblea el 21 de enero. Esta iniciativa, denominada "MELT ICE", busca prohibir que exempleados de la Agencia de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) ocupen puestos de agentes de paz o educadores en el estado.

La normativa también abarca posiciones en instituciones como la Policía Universitaria y los Servicios de Transporte. Asimismo, se aplicaría a todos los agentes de ICE; a los que dejaron su puesto y a los actuales, impidiéndoles trabajar en cualquier sistema escolar de California, incluyendo Cal Poly.

Cabe resaltar que la iniciativa no es la primera en California, pues anteriormente el senador estatal Scott Wiener había presentado un proyecto que permite a los residentes demandar a ICE si consideran que sus derechos han sido vulnerados. La propuesta de Ávila Farías responde a la creciente preocupación por la actividad de ICE en la nación de Trump y sus políticas.

¿Qué falta para que se apruebe esta propuesta?

Bajo este contexto, se debe saber que la legislación se encuentra en sus etapas iniciales, pero podría ser discutida por la Asamblea este jueves 26 de febrero.

Luego del debate, podría requerirse la aprobación del Senado y la firma del gobernador Gavin Newsom para poder entrar en vigor. Hasta el momento, se está a la espera de su avance.