Municipalidad de Pueblo Libre da excelente noticia a vecinos: confirman renovación de 2 importantes vías

La Municipalidad de Pueblo Libre ha confirmado que, en busca de mejorar el ambiente y las calles por las que circulan a diario todos los vecinos de la zona, se ha terminado con el reajuste de algunas infraestructuras en dos vías muy populares y concurridas del distrito de Lima Centro.

Por medio de una publicación en la cuenta oficial de Facebook de la comuna, se anunció una excelente noticia para en beneficio de los ciudadanos que viven alrededor de las vías Jirón Río Huaura y Calle Río Moche, pues ambas fueron oficialmente culminadas con todas las renovaciones que se habían previsto.

Calles de Pueblo Libre lucen renovadas gracias a gestión de la municipalidad / FOTO: Municipalidad de Pueblo Libre

Como se puede ver en las imágenes compartidas a través de las redes sociales, las autoridades dieron por finalizado el proyecto que tenía como objetivo implementar pistas y veredas, rampas para una circulación inclusiva y señalización vial, optimizando el bienestar y tranquilidad de transeúntes y conductores.

La entidad municipal detalló todo lo favorable que representa estas acciones concluidas: "Estas intervenciones fortalecen el orden urbano y el uso adecuado del espacio público, apostando por una ciudad funcional, accesible y pensada para todos. Una infraestructura vial en buenas condiciones es clave para el desarrollo y bienestar cotidiano del distrito", señala parte de la leyenda de las fotografías en la plataforma.

"Que bonito han quedado esas calles. La Municipalidad de Pueblo Libre ha realizado un excelente trabajo", "Gran trabajo de la Municipalidad de Pueblo Libre se nota la diferencia a como eran antes", "Felicitaciones por la excelente gestión que se viene realizando y que siga en ese andar…", son algunos de los comentarios que se pueden leer en la publicación por parte de usuarios satisfechos con la obra.

De esta manera, la municipalidad del distrito, reafirma el compromiso que tiene con su comunidad de brindarles mejor calidad de vida, seguridad y accesibilidad al facilitar el tránsito tanto peatonal y vehicular en diversos puntos del lugar.