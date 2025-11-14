- Hoy:
- Partidos de hoy
- Corea del Sur vs Bolivia
- Angola vs Argentina
- Venezuela vs Australia
- Selección peruana
- Tabla Liga 1
- Universitario
- Alianza Lima
- Sporting Cristal
- Tabla Liga de Vóley
- Feriados
ALERTA con la expulsión definitiva de EE. UU.: esta HERRAMIENTA es clave para evitar que los inmigrantes sean DEPORTADOS
Una gran herramienta legal se ha convertido en un recurso necesario a la hora de prevenir una posible deportación de EE. UU. ¿Cuál es su correcto procedimiento?
Los últimos operativos llevados a cabo por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) terminan en el arresto y deportación de cientos de inmigrantes indocumentados. No obstante, existe una gran opción legal que podría servir de "salvavidas" e interrumpir este proceso de expulsión: la moción de reapertura. A continuación, todos los detalles.
PUEDES VER: MUCHA ATENCIÓN, inmigrantes en EE. UU.: estas son las frases en español que te protegerán en una redada de ICE
Esta herramienta es clave para evitar que los inmigrantes sean deportados de EE. UU.
La moción de reapertura es una herramienta permite a los afectados solicitar una revisión de su caso, lo que podría hacer un cambio total en su situación migratoria. Conocida en inglés como Motion to Reopen, esta figura legal hace posible que los extranjeros puedan solicitar la reapertura de casos migratorios que ya fueron cerrados anteriormente.
Esta herramienta es clave para evitar que los inmigrantes sean deportados de EE. UU.
Para que se lleve a cabo esta nueva revisión, se deben presentar nuevos hechos o circunstancias que justifiquen la reconsideración del caso, tal como señaló Legal en USA. Esta herramienta es fundamental para aquellos que buscan una segunda oportunidad en sus trámites migratorios.
En tanto, según lo indicado por Maison Immigration, es también necesario que el juez de inmigración o la Junta de Apelaciones de Inmigración (BIA) reciba la notificación de una moción de reapertura en un plazo de 90 días a partir de la emisión de la orden de remoción definitiva.
En caso de que esta moción se presente fuera del tiempo establecido, el juez podría aún evaluarla si el solicitante demuestra que el retraso fue causado por una pausa equitativa.
¿Qué documentos se deben presentar?
Entre la documentación requerida, se debe tomar en cuenta lo siguiente:
- Una exposición detallada de los hechos recientes, así como pruebas verificables.
- En determinadas circunstancias, también se puede solicitar la exención de tasas judiciales mediante el Formulario EOIR-26A.
- Es necesario adjuntar el Formulario EOIR-33 para la actualización de la dirección, junto con un certificado de notificación que confirme que ambas partes han recibido la información pertinente.
- El expediente debe estar respaldado por declaraciones juradas y documentos que demuestren que la información presentada no estaba disponible anteriormente.
- En caso de que el solicitante cuente con representación legal, se debe presentar el Formulario EOIR-28 o EOIR-61.
- 1
ALERTA con el Departamento de Transporte de EE. UU.: a 17,000 inmigrantes se les revocará su licencia de conducir en este estado
- 2
MUCHA ATENCIÓN, inmigrantes en EE. UU.: estas son las frases en español que te protegerán en una redada de ICE
- 3
MUCHA ATENCIÓN en Walmart: reportan que una mujer apuntó con un arma a personas en el estacionamiento
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Perulandia
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa
PRECIOS/ 37.90