ALERTA por redadas de ICE fuera de control: agentes SE LLEVAN a nueve inmigrantes de autolavado en Allston

Las redadas de ICE en 2025 vuelven a generar controversia tras un nuevo operativo en Massachusetts. Nueve trabajadores de un autolavado en Allston fueron detenidos por agentes federales de inmigración en un procedimiento que testigos describieron como "fuera de control". Según fuentes locales, se trata del mayor operativo migratorio en un centro laboral de la zona en los últimos años.

Redada de ICE en autolavado de Allston deja nueve inmigrantes arrestados

Videos compartidos en redes sociales muestran el momento en que varios agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) rodearon un autolavado mientras los empleados realizaban labores de limpieza de vehículos. Los agentes procedieron a detener a nueve de los 22 trabajadores que se encontraban en el lugar.

El gerente del negocio explicó que algunos de los arrestados contaban con estatus migratorio legal, pero no lograron presentar sus documentos a tiempo. "Varios tenían permisos de trabajo, pero los tenían guardados en sus casilleros", comentó.

Entre los detenidos se encontraban tres miembros de una misma familia y un empleado con 25 años de antigüedad en el autolavado. En total, seis mujeres y tres hombres fueron trasladados por las autoridades. La organización proinmigrante LUCE denunció que varios de ellos tenían permisos vigentes, aunque ICE aseguró que se trata de inmigrantes indocumentados.

ICE defiende operativo y revela antecedentes de los detenidos

En un comunicado oficial, la subsecretaria del Departamento de Seguridad Nacional, Tricia McLaughlin, respaldó la actuación de los agentes y ofreció detalles sobre los arrestos.

El 4 de noviembre, un operativo de ICE en Allston, Massachusetts, detuvo a nueve inmigrantes indocumentados, entre ellos uno que había reingresado ilegalmente al país.

Los arrestados ingresaron al país en distintos periodos: tres durante la administración de Biden, cuatro por la frontera, uno en la época de Bush padre y otro tras expirar su visa durante la presidencia de Clinton. ICE destacó que la administración actual mantiene una postura estricta frente a la inmigración irregular y considera que la frontera está más segura que nunca.

Crece la preocupación por el aumento de redadas de ICE en Estados Unidos en 2025

Este operativo migratorio en Allston reavivó el debate sobre las redadas de ICE fuera de control y sus consecuencias en las comunidades trabajadoras e inmigrantes. Organizaciones locales exigen transparencia en los procedimientos y una revisión urgente de los protocolos para evitar abusos.

La creciente ola de redadas de ICE en 2025 mantiene en alerta a empleadores y trabajadores en todo el país, mientras que grupos defensores de los derechos civiles denuncian un aumento de operativos en lugares de trabajo y zonas residenciales.