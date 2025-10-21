- Hoy:
ALERTA inmigrantes en EE. UU.: madre peruana DETENIDA en Georgia lucha por reunirse con sus hijos tras dar a luz en custodia migratoria
Flor Mauricio, madre peruana de 22 años, fue arrestada en Georgia al solicitar asilo y separada de sus hijos. Está detenida en el Condado de Cherokee.
Flor Melania Mauricio Quinde, una joven madre de 22 años, atraviesa uno de los momentos más dolorosos de su vida. Tras cruzar la frontera desde México junto a su pareja y su hijo de 3 años, fue arrestada en Woodstock, Georgia, cuando intentaba solicitar asilo. Desde enero de este año, se encuentra bajo custodia migratoria en el Centro de Detención del Condado de Cherokee.
PUEDES VER: Alerta en Walmart de Bozeman: reportan arresto de adulto mayor tras escena salvaje en estacionamiento y esta es su situación
El 12 de septiembre, Flor Melania dio a luz a su hija Esther mientras estaba detenida. Después de dar a luz, sus hijos fueron separados de ella y se encuentran bajo la custodia del Departamento de Niños y Familias de Georgia. La madre lucha por reunirse con ellos y, aunque enfrenta cargos de crueldad infantil, insiste en su inocencia.
Detención de madre peruana en Georgia y separación de hijos
Flor Melania fue detenida bajo cargos de crueldad infantil en segundo grado tras un incidente que involucró a su hijo Reimon, quien tiene dificultades del habla. La joven madre asegura que otro hombre, Santos Fredy Yener Tul, fue el responsable de atropellar a su hijo. A pesar de las acusaciones, Flor insiste en su inocencia y solicita una pronta revisión de su caso.
Madre peruana detenida en Georgia lucha por reunirse con sus hijos.
En cuanto a sus hijos, Flor Melania teme que su situación se alargue si es deportada. Reimon de 4 años y la recién nacida Esther están bajo la custodia del Departamento de Niños y Familias (DFCS). La joven madre expresa el profundo dolor de no poder estar con sus hijos y hacer todo lo posible por reconstruir su vida familiar.
El Consulado de Perú y el seguimiento del caso de la madre detenida
El Consulado General del Perú ha estado en contacto con las autoridades migratorias estadounidenses, buscando dar seguimiento al caso de Flor Melania. Según informó el medio Prensa Atlanta Global, las autoridades peruanas están tomando medidas para apoyar a la joven madre en su situación, asegurando que sus derechos sean respetados durante este proceso.
Mientras tanto, Flor Melania está siendo representada por una abogada de inmigración de oficio, aunque la comunicación con su defensora ha sido limitada. La madre ha manifestado su esperanza de regresar a Perú junto a sus hijos si la situación migratoria lo permite.
