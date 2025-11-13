MUCHA ATENCIÓN, inmigrantes en EE. UU.: estas son las frases en español que te protegerán en una redada de ICE

Las redadas de ICE han incrementado de forma notoria en distintos estados de Estados Unidos, dejando a cientos de personas indocumentadas detenidas y en riesgo de deportación. En lugares como Texas, donde la presencia migrante es amplia, el temor y la incertidumbre se han intensificado entre familias que viven con el miedo constante a ser arrestadas.

Ante esta situación, abogados de inmigración y organizaciones comunitarias han difundido estrategias y frases esenciales que pueden marcar la diferencia durante un encuentro con agentes de ICE. Su objetivo es claro: garantizar que las personas conozcan sus derechos constitucionales y eviten cometer errores que puedan comprometer su estatus legal.

Frases en español que pueden protegerte en una redada

En medio de un operativo, mantener la calma y usar las palabras correctas puede cambiar el rumbo de una detención. Los defensores de los derechos de los inmigrantes recomiendan afirmar con claridad: "Estoy ejerciendo mi derecho a guardar silencio". Esta frase, amparada por la Quinta Enmienda de la Constitución, protege a toda persona, documentada o no, de autoincriminarse.

Las frases en español que te protegerán en una redada de ICE.

También se aconseja utilizar expresiones como: "No quiero responder preguntas", "Quiero hablar con un abogado" o "Muéstreme una orden firmada por un juez". Estas frases ayudan a frenar abusos y obligan a los agentes a respetar los procedimientos legales. No importa si se expresan en español: el idioma no limita el ejercicio de los derechos.

Lo que no se debe decir ni hacer ante ICE

Así como existen frases que protegen, también hay declaraciones que pueden agravar una situación migratoria. Frases como "No tengo papeles" o "Solo estoy de visita" pueden acelerar un proceso de deportación. Los abogados de inmigración insisten en que se debe evitar firmar documentos sin asesoría legal y jamás entregar información falsa.

Además, es fundamental no correr, no resistirse al arresto y no permitir que los agentes ingresen a una vivienda sin una orden judicial. La mejor defensa, aseguran los expertos, es ejercer el derecho al silencio y solicitar la presencia de un profesional legal antes de responder cualquier pregunta.