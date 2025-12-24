El INDIGNANTE video de ICE mostrando Santa Claus arrestando ilegales a pocas horas de la Navidad

Entre apoyos y condenas, el último video del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) ha causado mucha polémica en redes sociales como X, Instagram y TikTok donde muestran a un Papá Noel (o Santa Claus) arrestando a inmigrantes indocumentados y luego deportándolos en aviones fuera de los Estados Unidos.

Video de ICE causa polémica por mostrar a Papá Noel arrestando ilegales

Estamos a nada que tenga lugar la Nochebuena y la Navidad en todo el mundo occidental y cristiano. Estados Unidos no es ajeno a esto, pero millones de inmigrantes e indocumentados no la pasarán nada bien, ya sea por temor a ser deportados por agencias migratorias como el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), así como otros que han sido separados de sus familias por la política de migración que emplea desde enero el gobierno de Donald Trump.

En ese contexto, el más reciente video de ICE, posiblemente hecho con inteligencia artificial, nos muestra a un Papá Noel, canosa, con las barbas blancas, con su típica ropas rojas, pero con un chaleco de la mencionada agencia de inmigración mirando fijamente a la cámara. Luego nos muestra al personaje capturando en la noche a un ilegal en medio de una redada rodeado de autos de la agencia. En una tercera imagen, Santa Claus parece rellenar los datos de un ilegal arrestado que está sentado con la cabeza gacha y, finalmente, el rechoncho personaje está al lado de una escalera supervisando el ascenso de inmigrantes a un avión que los llevará hasta sus países de origen o a algún otro lugar como el CECOT de El Salvador.

"Feliz Navidad", es el mensaje que se lee en los últimos segundos del metraje. Un mensaje que mucho catalogan de mal gusto teniendo en cuenta el drama que viven millones de indocumentados en este país tras la llega de Trump a la Casa Blanca: "Autodeportarse hoy con la aplicación CBP Home, gana $ 3.000 y pasa la Navidad en casa con tus seres queridos. El incentivo de vacaciones es válido hasta finales de 2025", es la descripción que acompaña el clip que se hizo viral en redes sociales, quizás, por las razones equivocadas.

¿EE. UU. te paga US$3,000 dólares por "autodeportarte"?

Hay que tener en cuenta que desde mayo de este año, la Secretaría de Seguridad Nacional (DHS) estableció la creación de CBP Home, una aplicación que sirve para que los ilegales en Estados Unidos puedan coordinar su autopdeportación. El gobierno se hará cargo del boleto de regreso, pero también de darle a la persona de un monto de US$1,000 dólares.

Sin embargo, en medio de las fiestas navideñas, Kristi Noem reveló que, solo por estas fechas, el monto a pagarse será de US$3,000 dólares. Los federales han promocionado esta medida como una chance para los indocumentados de pasar Navidad con sus familias en sus países de origen.

Hay que tener en cuenta que esta política no es para todos, solo puede aplicarse para personas que no fueron arrestadas por las agencias migratorias, pero también para quienes están bajo custodia federal, pero sin cargos penales en su contra,