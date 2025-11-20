Aviso importante: durante esta última semana, agentes de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP) realizaron operativos en Charlotte y Raleigh, en el marco de una intensificación de las acciones migratorias en diversas ciudades del país americano.

La situación de sorpresivas redadas y presencia de agentes ha generado muchas interrogantes sobre los requisitos que son necesarios para obtener la ciudadanía estadounidense. La alarmante presión sobre los inmigrantes ha llevado a un debate sobre el proceso de naturalización y las condiciones que deben cumplirse para acceder a este estatus legal y evitar complicaciones. AQUÍ todo lo que se sabe.

Esto necesita un inmigrante para convertirse en ciudadano y no caer en la represión migratoria

Diversos portales internacionales resaltaron que el proceso para obtener la ciudadanía estadounidense a través de la naturalización presenta ciertas complejidades y los requisitos de elegibilidad pueden variar dependiendo de cada caso. A continuación, los criterios que deben tomar en cuenta los solicitantes, esto con la finalidad de no verse afectados por los operativos en Carolina del Norte y otras zonas:

Esto necesita un extranjero inmigrante para convertirse en ciudadano en Estados Unidos.

Los extranjeros solicitantes deben ser mayores de 18 años.

Haber sido residentes permanentes legales, es decir, poseedores de la Green Card, durante un mínimo de cinco años, o tres años si están casados con un ciudadano estadounidense.

Es necesario haber estado físicamente presente en el país al menos 30 meses dentro del período de cinco años de residencia.

También se requiere haber vivido en un estado o distrito de USCIS durante al menos tres meses antes de presentar la solicitud de naturalización.

Los aspirantes deben demostrar habilidades en lectura, escritura y conversación en inglés, así como conocimientos básicos sobre la historia y el gobierno estadounidense.

Cabe señalar que, para facilitar este proceso, existe una herramienta en línea que ayuda a los interesados a determinar su elegibilidad para la ciudadanía y lo que más conviene para lograr el estatus.

¿Cuánto dura el proceso de naturalización en Estados Unidos?

Es bueno saber que el proceso de naturalización en USA puede extenderse durante meses o incluso años. USCIS informó que, en tiempos de procesamiento, todo depende de varios factores, incluyendo la cantidad de solicitudes recibidas, la disponibilidad de personal y modificaciones en las políticas.

En tanto, en las ciudades de Charlotte y Raleigh, aproximadamente el 80% de las solicitudes N-400 se finalizan en un periodo de 8 meses, de acuerdo con la información proporcionada en el sitio web del departamento.