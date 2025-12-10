- Hoy:
- Partidos de hoy
- Alianza Lima vs Scandicci
- Sporting Cristal
- Alianza Lima
- Tabla Mundial de Clubes Vóley
- Universitario
Partidos de hoy EN VIVO, jueves 11 de diciembre: Programación, hora y dónde ver
Los partidos que se realizarán HOY jueves 11 de diciembre. Horarios y canales de TV para ver los duelos de fútbol en vivo y gratis.
Las acciones no se detienen este jueves 11 de diciembre. Revisa la agenda completa de los partidos de hoy donde tenemos acción en la Europa League, AFC Champions League 2, Liga de Bolivia y Copa de Brasil.
PUEDES VER: Alianza Lima vs Scandicci EN VIVO por Mundial de Clubes Vóley 2025: A qué hora juega y dónde ver
Partidos de hoy por la Europa League
|Horarios
|Partidos
|Canales
|12:45
|Dinamo Zagreb vs. Real Betis
|ESPN y Disney Plus.
|12:45
|Ferencvaros vs. Rangers
|Disney Plus
|12:45
|Lodogorets vs. PAOK
|Disney Plus
|12:45
|Midtjyllan vs. Genk
|ESPN 2 y Disney Plus
|12:45
|Niza vs. Sporting Braga
|Disney Plus
|12:45
|Sturm Graz vs. Estrella Roja
|Disney Plus
|12:45
|Stuttgart vs. Maccabi Tel Aviv
|Disney Plus
|12:45
|Utrecht vs. Nottngham Forest
|ESPN 3 y Disney Plus
|12:45
|Young Boys vs. Lille
|ESPN 4 y Disney Plus
|15:00
|Basilea vs. Aston Villa
|ESPN y Disney Plus
|15:00
|Brann vs. Fenerbahce
|Disney Plus
|15:00
|Celta de Vigo vs. Bolonia
|Disney Plus
|15:00
|Celtic vs. Roma
|ESPN 2 y Disney Plus
|15:00
|FCSB vs. Feyenoord
|Disney Plus
|15:00
|Friburgo vs. Salzburgo
|Disney Plus
|15:00
|Lyon vs. G.A. Eagle
|ESPN 3 y Disney Plus
|15:00
|Porto vs. Malmö
|ESPN 4 y Disney Plus
|15:00
|Panathinaikos vs. Plzen
|Disney Plus
Partidos de hoy por la Liga de la Conferencia de la UEFA
|Horarios
|Partidos
|Canales
|12:45
|CSU Craiova vs. Sparta Praha
|Disney Plus
|12:45
|Noah vs Legia Warszawa
|Disney Plus
|12:45
|Drita vs AZ
|Disney Plus
|12:45
|Škendija 79 vs Slovan Bratislava
|Disney Plus
|12:45
|Jagiellonia Białystok vs Rayo Vallecano
|Disney Plus
|12:45
|Samsunspor vs AEK Athens
|Disney Plus
|12:45
|Samsunspor vs AEK Athens
|Disney Plus
|12:45
|Fiorentina vs Dynamo Kyiv
|Disney Plus
|12:45
|Breidablik vs Shamrock Rovers
|Disney Plus
|15:00
|Rapid Wien vs Omonia Nicosia
|Disney Plus
|15:00
|Lech Poznań vs Mainz 05
|Disney Plus
|15:00
|Raków Częstochowa vs Zrinjski
|Disney Plus
|15:00
|Hamrun Spartans vs Shakhtar Donetsk
|Disney Plus
|15:00
|Shelbourne vs Crystal Palace
|Disney Plus
|15:00
|Rijeka vs Celje
|Disney Plus
|15:00
|Lincoln Red Imps vs Sigma Olomouc
|Disney Plus
|15:00
|KuPS vs Lausanne Sport
|Disney Plus
|15:00
|KuPS vs Lausanne Sport
|Disney Plus
Partidos de hoy por la AFC Champions League 2
|Horarios
|Partidos
|Canales
|5:00
|G-Osaka vs. Ratchaburi
|Bet365
|5:00
|Nam Dinh vs. Eastern AA
|Bet365
|7:15
|Beijing Guoan vs. Macarthur FC
|Bet365
|7:15
|Kaya vs. Pohang
|Bet365
|7:15
|Pathum United vs. Tampines
|Bet365
|7:15
|Tai Po vs. Cong An Ha Noi
|Bet365
Partidos de hoy por la Copa do Brasil
|Hora
|Partido
|Canal
|18:00
|Vasco vs. Fluminense
|DSports
Partidos de hoy por la Liga de Bolivia
|Horarios
|Partidos
|Canales
|14:00
|Academia del Balompie vs. Oriente Petrolero
|Futbol Canal
|16:30
|Real Oruro vs Nacional Potosí
|Futbol Canal
|19:15
|Always Ready vs Guabirá
|Futbol Canal
|19:15
|Bolívar vs San Antonio Bulo Bulo
|Futbol Canal
|19:15
|Real Tomayapo vs The Strongest
|Futbol Canal
Partidos de hoy por la Liga de Costa Rica
|Hora
|Partido
|Canal
|21:00
|Cartaginés vs. Saprissa
Partidos de hoy por la Liga Nacional de Guatemala
|Horarios
|Partidos
|Canales
|16:00
|Deportivo Mixco vs. Deportivo Achuapa
|Claro Sports 2
|21:00
|Antigua vs. Xelajú
|ViX
Partidos de hoy por la Liga Nacional de Honduras
|Hora
|Partido
|Canal
|20:00
|Olancho vs. Marathón
Partidos de hoy por la Liga MX
|Hora
|Partido
|Canal
|21:00
|Tigres vs. Toluca
|ViX
Horarios de acuerdo al territorio peruano, colombiano y ecuatoriano.
No olvides revisar tu agenda deportiva
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Perulandia
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa
PRECIOS/ 49.90