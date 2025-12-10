Partidos de hoy EN VIVO, jueves 11 de diciembre: Programación, hora y dónde ver

Las acciones no se detienen este jueves 11 de diciembre. Revisa la agenda completa de los partidos de hoy donde tenemos acción en la Europa League, AFC Champions League 2, Liga de Bolivia y Copa de Brasil.

Partidos de hoy por la Europa League

Horarios Partidos Canales 12:45 Dinamo Zagreb vs. Real Betis ESPN y Disney Plus. 12:45 Ferencvaros vs. Rangers Disney Plus 12:45 Lodogorets vs. PAOK Disney Plus 12:45 Midtjyllan vs. Genk ESPN 2 y Disney Plus 12:45 Niza vs. Sporting Braga Disney Plus 12:45 Sturm Graz vs. Estrella Roja Disney Plus 12:45 Stuttgart vs. Maccabi Tel Aviv Disney Plus 12:45 Utrecht vs. Nottngham Forest ESPN 3 y Disney Plus 12:45 Young Boys vs. Lille ESPN 4 y Disney Plus 15:00 Basilea vs. Aston Villa ESPN y Disney Plus 15:00 Brann vs. Fenerbahce Disney Plus 15:00 Celta de Vigo vs. Bolonia Disney Plus 15:00 Celtic vs. Roma ESPN 2 y Disney Plus 15:00 FCSB vs. Feyenoord Disney Plus 15:00 Friburgo vs. Salzburgo Disney Plus 15:00 Lyon vs. G.A. Eagle ESPN 3 y Disney Plus 15:00 Porto vs. Malmö ESPN 4 y Disney Plus 15:00 Panathinaikos vs. Plzen Disney Plus

Partidos de hoy por la Liga de la Conferencia de la UEFA

Horarios Partidos Canales 12:45 CSU Craiova vs. Sparta Praha Disney Plus 12:45 Noah vs Legia Warszawa Disney Plus 12:45 Drita vs AZ Disney Plus 12:45 Škendija 79 vs Slovan Bratislava Disney Plus 12:45 Jagiellonia Białystok vs Rayo Vallecano Disney Plus 12:45 Samsunspor vs AEK Athens Disney Plus 12:45 Samsunspor vs AEK Athens Disney Plus 12:45 Fiorentina vs Dynamo Kyiv Disney Plus 12:45 Breidablik vs Shamrock Rovers Disney Plus 15:00 Rapid Wien vs Omonia Nicosia Disney Plus 15:00 Lech Poznań vs Mainz 05 Disney Plus 15:00 Raków Częstochowa vs Zrinjski Disney Plus 15:00 Hamrun Spartans vs Shakhtar Donetsk Disney Plus 15:00 Shelbourne vs Crystal Palace Disney Plus 15:00 Rijeka vs Celje Disney Plus 15:00 Lincoln Red Imps vs Sigma Olomouc Disney Plus 15:00 KuPS vs Lausanne Sport Disney Plus 15:00 KuPS vs Lausanne Sport Disney Plus

Partidos de hoy por la AFC Champions League 2

Horarios Partidos Canales 5:00 G-Osaka vs. Ratchaburi Bet365 5:00 Nam Dinh vs. Eastern AA Bet365 7:15 Beijing Guoan vs. Macarthur FC Bet365 7:15 Kaya vs. Pohang Bet365 7:15 Pathum United vs. Tampines Bet365 7:15 Tai Po vs. Cong An Ha Noi Bet365

Partidos de hoy por la Copa do Brasil

Hora Partido Canal 18:00 Vasco vs. Fluminense DSports

Partidos de hoy por la Liga de Bolivia

Horarios Partidos Canales 14:00 Academia del Balompie vs. Oriente Petrolero Futbol Canal 16:30 Real Oruro vs Nacional Potosí Futbol Canal 19:15 Always Ready vs Guabirá Futbol Canal 19:15 Bolívar vs San Antonio Bulo Bulo Futbol Canal 19:15 Real Tomayapo vs The Strongest Futbol Canal

Partidos de hoy por la Liga de Costa Rica

Hora Partido Canal 21:00 Cartaginés vs. Saprissa

Partidos de hoy por la Liga Nacional de Guatemala

Horarios Partidos Canales 16:00 Deportivo Mixco vs. Deportivo Achuapa Claro Sports 2 21:00 Antigua vs. Xelajú ViX

Partidos de hoy por la Liga Nacional de Honduras

Hora Partido Canal 20:00 Olancho vs. Marathón

Partidos de hoy por la Liga MX

Hora Partido Canal 21:00 Tigres vs. Toluca ViX

Horarios de acuerdo al territorio peruano, colombiano y ecuatoriano.