Partidos de hoy EN VIVO, jueves 11 de diciembre: Programación, hora y dónde ver

Los partidos que se realizarán HOY jueves 11 de diciembre. Horarios y canales de TV para ver los duelos de fútbol en vivo y gratis.

Jesús Yupanqui
Programación de partidos que se realizarán hoy jueves 11 de diciembre.
Programación de partidos que se realizarán hoy jueves 11 de diciembre. | Composición Líbero
Las acciones no se detienen este jueves 11 de diciembre. Revisa la agenda completa de los partidos de hoy donde tenemos acción en la Europa League, AFC Champions League 2, Liga de Bolivia y Copa de Brasil.

Alianza Lima juega contra Scandicci por el Mundial de Clubes Vóley 2025.

PUEDES VER: Alianza Lima vs Scandicci EN VIVO por Mundial de Clubes Vóley 2025: A qué hora juega y dónde ver

Partidos de hoy por la Europa League

HorariosPartidosCanales
12:45Dinamo Zagreb vs. Real BetisESPN y Disney Plus.
12:45Ferencvaros vs. RangersDisney Plus
12:45Lodogorets vs. PAOKDisney Plus
12:45Midtjyllan vs. GenkESPN 2 y Disney Plus
12:45Niza vs. Sporting BragaDisney Plus
12:45Sturm Graz vs. Estrella RojaDisney Plus
12:45Stuttgart vs. Maccabi Tel AvivDisney Plus
12:45Utrecht vs. Nottngham ForestESPN 3 y Disney Plus
12:45Young Boys vs. LilleESPN 4 y Disney Plus
15:00Basilea vs. Aston Villa ESPN y Disney Plus
15:00Brann vs. FenerbahceDisney Plus
15:00Celta de Vigo vs. BoloniaDisney Plus
15:00Celtic vs. RomaESPN 2 y Disney Plus
15:00FCSB vs. FeyenoordDisney Plus
15:00Friburgo vs. SalzburgoDisney Plus
15:00Lyon vs. G.A. EagleESPN 3 y Disney Plus
15:00Porto vs. MalmöESPN 4 y Disney Plus
15:00Panathinaikos vs. PlzenDisney Plus

Partidos de hoy por la Liga de la Conferencia de la UEFA

HorariosPartidosCanales
12:45CSU Craiova vs. Sparta PrahaDisney Plus
12:45Noah vs Legia WarszawaDisney Plus
12:45Drita vs AZDisney Plus
12:45Škendija 79 vs Slovan BratislavaDisney Plus
12:45Jagiellonia Białystok vs Rayo VallecanoDisney Plus
12:45Samsunspor vs AEK AthensDisney Plus
12:45Fiorentina vs Dynamo Kyiv Disney Plus
12:45Breidablik vs Shamrock RoversDisney Plus
15:00Rapid Wien vs Omonia NicosiaDisney Plus
15:00Lech Poznań vs Mainz 05Disney Plus
15:00Raków Częstochowa vs ZrinjskiDisney Plus
15:00Hamrun Spartans vs Shakhtar DonetskDisney Plus
15:00Shelbourne vs Crystal PalaceDisney Plus
15:00Rijeka vs CeljeDisney Plus
15:00Lincoln Red Imps vs Sigma OlomoucDisney Plus
15:00KuPS vs Lausanne SportDisney Plus

Partidos de hoy por la AFC Champions League 2

HorariosPartidosCanales
5:00G-Osaka vs. RatchaburiBet365
5:00Nam Dinh vs. Eastern AABet365
7:15Beijing Guoan vs. Macarthur FCBet365
7:15Kaya vs. PohangBet365
7:15Pathum United vs. TampinesBet365
7:15Tai Po vs. Cong An Ha NoiBet365

Partidos de hoy por la Copa do Brasil

HoraPartidoCanal
18:00Vasco vs. FluminenseDSports

Partidos de hoy por la Liga de Bolivia

HorariosPartidosCanales
14:00Academia del Balompie vs. Oriente PetroleroFutbol Canal
16:30Real Oruro vs Nacional PotosíFutbol Canal
19:15Always Ready vs GuabiráFutbol Canal
19:15Bolívar vs San Antonio Bulo BuloFutbol Canal
19:15Real Tomayapo vs The StrongestFutbol Canal

Partidos de hoy por la Liga de Costa Rica

HoraPartidoCanal
21:00Cartaginés vs. Saprissa

Partidos de hoy por la Liga Nacional de Guatemala

HorariosPartidosCanales
16:00Deportivo Mixco vs. Deportivo AchuapaClaro Sports 2
21:00Antigua vs. XelajúViX

Partidos de hoy por la Liga Nacional de Honduras

HoraPartidoCanal
20:00Olancho vs. Marathón

Partidos de hoy por la Liga MX

HoraPartidoCanal
21:00Tigres vs. TolucaViX

Horarios de acuerdo al territorio peruano, colombiano y ecuatoriano.

No olvides revisar tu agenda deportiva

