Como se sabe, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración en Estados Unidos (USCIS) es la entidad encargada de gestionar los cambios de estatus migratorio de los extranjeros, los cuales son evaluados de acuerdo con las circunstancias particulares de cada solicitud.

No obstante, la agencia estadounidense muy a menudo enfrenta retrasos en sus respuestas, lo que genera mucha preocupación e incertidumbre entre los solicitantes, especialmente en relación con las implicaciones que conlleva el vencimiento de una visa o permiso de entrada anterior y cómo podría ser perjudicial en EE. UU. ¿Qué sucede si se vence tu estatus? ¿Serás deportado?

Cambio de estatus migratorio: así es cómo funciona el proceso y el anuncio de USCIS

Según información de USCIS y de 'La Nación', entre otros medios, la agencia ha señalado que, quienes deseen modificar el propósito de su visita a la nación americana, tendrán que presentar una solicitud utilizando el formulario adecuado antes de que su autorización de estadía expire.

Asimismo, los trabajadores no inmigrantes tienen la opción de cambiar su estatus mediante el uso de formularios específicos. El Formulario I-539, popularmente conocido como Solicitud para extender o cambiar el estatus de no inmigrante, es aplicable para ciertos no inmigrantes que buscan prorrogar su estancia o cambiar a otro estatus.

Esto sucede si vence tu estatus y USCIS nunca respondió tu solicitud en EE. UU.

También este formulario es utilizado por residentes de la Mancomunidad de las Islas Marianas del Norte que desean solicitar una concesión inicial de estatus, así como por no inmigrantes de las categorías F y M que buscan readmisión. Este formulario es perfecto para quienes solicitan el estatus de no inmigrante V o una extensión de estadía en esta categoría.

Por otro lado, el Formulario I-129 permite a los solicitantes pedir una prórroga de estadía o un cambio de estatus a diversas clasificaciones de visa, incluyendo E-1, E-2, E-3, H-1B1, y TN, así como a varias categorías de visa H, L, O, P, Q y R.

¿Qué sucede si vence el estatus y USCIS no brinda respuesta?

La agencia internacional ha señalado que, si el solicitante no recibe la aprobación del cambio de estatus, no se debe considerar que el proceso está autorizado.

"Si no mantiene su estatus de no inmigrante, se le podría prohibir regresar a Estados Unidos o ser deportado. Su estatus autorizado y la fecha de vencimiento del mismo se encuentran en la esquina inferior derecha de su Formulario I-94, Registro de Entrada/Salida", expresó USCIS.