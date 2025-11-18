ATENCIÓN, inmigrantes en EE. UU.: estos son los ÚNICOS DOCUMENTOS que aceptará el USCIS para renovar el permiso de trabajo

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (Uscis) ha emitido una guía crucial para todos los inmigrantes que buscan mantener su estatus de Autorización de Empleo legal. La agencia es enfática: para evitar interrupciones en la capacidad de trabajar, la renovación del Documento de Autorización de Empleo (EAD) exige la presentación de un nuevo Formulario I-765 junto con una lista específica y no negociable de documentos de respaldo.

Este proceso debe iniciarse lo antes posible, idealmente 180 días antes del vencimiento del permiso, para que el Uscis pueda verificar el caso a tiempo. Es fundamental que los solicitantes presten máxima atención a la documentación requerida, ya que cualquier omisión o error puede resultar en retrasos o la denegación de la renovación. Además del Formulario I-765 completado y el pago de las tarifas (si no hay exención aprobada), el Uscis solo aceptará una serie precisa de documentos para demostrar la elegibilidad del migrante.

Los Documentos impredecibles que Solicita el USCIS

El éxito en la renovación del permiso de trabajo (EAD) depende directamente de la correcta presentación de los documentos solicitados por el Uscis. La agencia es muy estricta y solo aceptará ciertos elementos clave que confirmen la identidad y el estatus migratorio del solicitante. La lista de documentos esenciales que deben acompañar el Formulario I-765 incluye una copia del Formulario I-94 (Registro de Entrada/Salida), que puede ser la versión física o una impresión electrónica; este documento es vital para la verificación.

Los únicos documentos que el USCIS aceptará para la renovación del permiso de trabajo.

Además del registro de entrada, los inmigrantes deben incluir una copia del último EAD que se esté renovando, lo que permite al Uscis rastrear el historial del beneficio de empleo. También se exige la inclusión de dos fotografías idénticas, tipo pasaporte. Si el solicitante está representado por un abogado o representante acreditado, deberá adjuntar obligatoriamente el Formulario G-28. Estos son los únicos documentos que, junto al I-765 y la tarifa, el Uscis aceptará para procesar la renovación.

Es importante recordar que esta renovación aplica únicamente a aquellos que no son residentes permanentes legales (cuya green card ya sirve como autorización) ni poseen ciertos estatus de no inmigrante con permiso de empleo específico.

El I-94 y las Excepciones para el Reemplazo del EAD

Entre los documentos más importantes para la renovación del EAD está el Formulario I-94, ya que actúa como el registro oficial de la admisión del extranjero en EE. UU. Este formulario es requerido por el Uscis para verificar el estatus y el tiempo de permanencia autorizada, siendo necesario para casi todos los extranjeros que ingresan por vía aérea o marítima. La correcta inclusión de este registro es una condición sine qua non para la aprobación del Formulario I-765 y la continuidad del permiso de trabajo.

Finalmente, el Uscis también detalla los documentos necesarios para reemplazar un EAD por motivos de pérdida, robo o destrucción, lo cual también requiere enviar un nuevo Formulario I-765. Si el reemplazo es por un error en la tarjeta, el proceso varía: si la falla fue del Uscis, la corrección es gratuita y no se necesita un nuevo I-765; sin embargo, si el error fue del beneficiario, se requerirá nuevamente el I-765, la tasa de presentación y la documentación de soporte especificada en las instrucciones del formulario.