TRISTE NOTICIA para inmigrantes en Florida: ley prohíbe a ciudadanos de estos 7 países comprar viviendas

La Senate Bill 264 (SB 264), una ley polémica suspendida desde 2024, volvió a entrar en vigor tras ser respaldada por un tribunal de apelaciones. La norma prohíbe que ciudadanos de siete países compren viviendas en ciertas áreas estratégicas de Florida, una medida que afecta directamente a inmigrantes de China, Cuba, Venezuela, Irán, Corea del Norte, Rusia y Siria.

La ley fue aprobada en 2023 por el gobernador Ron DeSantis, quien buscaba limitar la adquisición de inmuebles cerca de infraestructuras críticas, incluyendo bases militares y civiles estratégicas. Tras una demanda que logró suspender la SB 264 temporalmente, la reciente decisión judicial permite que la medida vuelva a aplicarse, despertando críticas por discriminación y afectando a miles de inmigrantes que buscan acceder a la propiedad de una vivienda.

Países afectados y alcance de la ley SB 264

Además de los ciudadanos chinos, la SB 264 también restringe la compra de propiedades a personas provenientes de Cuba, Venezuela, Irán, Corea del Norte, Rusia y Siria, aunque con reglas más flexibles que las aplicadas a China. La norma establece limitaciones específicas, como la imposibilidad de adquirir inmuebles dentro de un radio de 16 kilómetros de instalaciones consideradas críticas por el gobierno.

Ley en florida prohíbe a ciudadanos de estos 7 países comprar viviendas.

El fiscal general James Uthmeier celebró la reaplicación de la ley, argumentando que ayuda a "prevenir la posesión de tierras en Florida por parte del Partido Comunista Chino". Sin embargo, organizaciones civiles denunciaron discriminación por origen nacional, alertando que la medida podría afectar la integración de comunidades inmigrantes y profundizar la desigualdad en el acceso a la vivienda en el estado.

Excepciones y restricciones para quienes sí pueden comprar

Aunque la SB 264 prohíbe la compra de propiedades a personas de siete países, existen excepciones para ciudadanos que cuenten con permisos legales en Estados Unidos distintos a visas de turista o solicitudes de asilo. Estos extranjeros pueden adquirir inmuebles residenciales bajo ciertas condiciones: solo una vivienda por persona, con un máximo de dos acres, y ubicada al menos a cinco millas (8 km) de bases militares.

Estas restricciones buscan limitar la presencia extranjera en zonas estratégicas, mientras que el gobernador Ron DeSantis ha reforzado su agenda de control migratorio en Florida durante 2025. La ley, junto a otras iniciativas que afectan educación y derechos legales de inmigrantes, impacta actualmente a más de cinco millones de personas en el estado, según analistas y defensores de derechos civiles.