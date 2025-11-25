ALERTA en EE. UU.: Donald Trump estaría planeando una llamada telefónica con Nicolás Maduro, según Axios

La Administración del presidente Donald Trump estaría considerando una llamada directa con el líder venezolano Nicolás Maduro, según revelaron fuentes del gobierno estadounidense. Aunque el diálogo aún no tiene fecha, la sola posibilidad marca un giro inesperado en la estrategia de presión ejercida por Washington.

Este acercamiento surge en un momento en que Estados Unidos aumenta la presión contra el régimen venezolano, con operativos militares en el Caribe, nuevas designaciones contra grupos vinculados al poder chavista y advertencias a aerolíneas por una "situación potencialmente peligrosa". La eventual conversación ocurre, por tanto, en un escenario geopolítico delicado.

Una llamada que podría cambiar el rumbo de la relación

De acuerdo con el medio digital Axios, fuentes de la Administración estadounidense aseguraron que Trump ha manifestado su intención de hablar con Nicolás Maduro, aunque la gestión permanece en una fase preliminar. Según un funcionario cercano al proceso, no existen planes inmediatos de acciones extremas contra el mandatario venezolano, pese a rumores sobre operaciones encubiertas.

Donald Trump estaría planeando una llamada telefónica con Nicolás Maduro.

La posible llamada se enmarca en una estrategia más amplia que incluye un despliegue militar en el Caribe desde mediados de año, destinada a incrementar la presión sobre el régimen venezolano. Este movimiento ha despertado preocupación internacional, especialmente por el riesgo de una escalada militar en la región.

EE. UU. incrementa la presión diplomática y de seguridad

Paralelamente, el Departamento de Estado designó al Cártel de los Soles como organización terrorista extranjera, un grupo que Washington vincula a altos mandos del Ejército venezolano y que considera liderado por Maduro. Aunque el gobierno venezolano rechaza estas acusaciones, la medida refuerza el aislamiento internacional del régimen.

En el ámbito de la seguridad aérea, la Administración Federal de Aviación (FAA) emitió una alerta para que los vuelos comerciales extremen precauciones al sobrevolar Venezuela y el sur del Caribe debido al incremento de actividad militar. Como consecuencia, varias aerolíneas estadounidenses y europeas han suspendido temporalmente sus operaciones hacia el país.